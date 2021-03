Live faz homenagem pelo Dia da Mulher no Cristo Redentor Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 23:25 | Atualizado 08/03/2021 23:51

O Santuário Cristo Redentor celebrou este 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com uma Live em homenagem a todas as mulheres do mundo, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e a Subsecretaria de Estado de Política para Mulheres. Eu, como madrinha das ações sociais do Cristo, fui mestre de cerimônia do evento, que foi transmitido ao vivo pela internet. Para fechar o dia, o monumento o foi iluminado na cor lilás. Você sabia que as mulheres têm grande participação na concepção deste monumento? O Cristo Redentor foi desenhado pelo artista plástico Carlos Oswald e foi através das mãos femininas que os mosaicos triangulares, que cobrem toda a imagem, foram colados um a um. O monumento é uma obra tão perfeita que o escultor Maximiliam Paul Landowsky, responsável pela criação da cabeça e das mãos, fez o molde em formato de mãos femininas, com toda sensibilidade.

Pesquisa sobre desigualdade entre homens e mulheres no Mercado de trabalho

Quase metade das pessoas do Brasil (46%) acredita que, neste momento, o país deveria priorizar iniciativas que dão fim à desigualdade de salários entre homens e mulheres. É o que aponta a pesquisa realizada pela Ipsos e The Global Institute for Women’s Leadership para o Dia Internacional da Mulher. Em um ranking com 28 nacionalidades, os brasileiros estão, empatados com os espanhóis (46%), entre os que mais concordam que acabar com a disparidade salarial entre gêneros deveria ser uma prioridade nacional.

Acesso rápido ao tratamento de câncer de mama

Um Projeto de Lei (PL 74/2021) publicado nesta segunda-feira (08/03), Dia da Mulher, no Diário Oficial da Câmara RJ pode aumentar em muito a expectativa de vida de pacientes diagnosticados com Câncer na cidade do Rio de Janeiro. O projeto quer obrigar a prefeitura a criar um “Programa de Navegação” para garantir o cumprimento de uma Lei Federal que estabelece prazo máximo de 60 dias para que pacientes diagnosticados com câncer de mama iniciem o tratamento. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro é o estado brasileiro com o pior desempenho para cumprimento da Lei dos 60 dias. Entre 2013 e 2018, apenas 11% das mulheres com câncer de mama começaram a ser tratadas em até dois meses após diagnóstico.

Marca lança campanha para exaltar o poder das mulheres

Novas cores de batons criadas por Mackenzie Dern, Djamila Ribeiro e Gabriela Prioli dão voz à proposta de que não existe padrão ou jeito certo quando o assunto é beleza Divulgação

Qual o resultado da mistura de uma campeã de MMA, uma filósofa e uma apresentadora? Para a marca Quem Disse, Berenice?, essa mistura se tornou uma campanha para exaltar o poder das mulheres. A marca lança novas cores de batons criadas por essas mulheres, na campanha “Mulheres Que Amamos”, com um trio de muito sucesso: Mackenzie Dern, Djamila Ribeiro e Gabriela Prioli. De maneira irreverente, elas dão voz à proposta de que não existe padrão ou jeito certo quando o assunto é beleza. Com embalagens especiais, os batons estão disponíveis nas cores Vermelho Djamilla, Marrom Mackenzie e Rosa Gabriela.

O samba que está no gibi

O mundo do samba vai ganhar um presente e tanto o gibi - A História do Samba em Quadrinhos Divulgação

Em um ano sem Carnaval o mundo do samba vai ganhar um presente e tanto – e inédito. O produtor Robson Lo Bianco (Robson Mangueira) convocou os craques Haroldo Costa (textos) e Ikenga (ilustrações) para lançar simultaneamente “A História do Samba em Quadrinhos”. O projeto foi viabilizado via Lei Aldir Blanc e contemplado em editais da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa também do Rio de Janeiro. O gibi, com 60 páginas coloridas, terá uma versão física e outra disponível para download e deve ser lançado ainda no primeiro semestre deste ano.



LEITURINHA

Livro Faça o amor ser fácil, de Thamires Hauch Divulgação

“Faça o amor ser fácil”, Thamires Hauch (Editora Opala) - O livro é uma resposta

à necessidade das mulheres aprenderem a se relacionar melhor, consigo e com o outro. Homens que somem sem explicação, os famosos joguinhos nas relações e a vida que existe no pós-término são abordados com o objetivo de desenvolver o amor-próprio e a autovalorização, além de aumentar a compreensão sobre as dinâmicas nos relacionamentos.