Rio pode ganhar nova ferramenta de combate à pedofilia Divulgação

A escritora Maura de Oliveira, que há 30 anos atua para combater a pedofilia no RJ e é responsável pelo projeto “Anjos da Estrada” recebeu uma linda homenagem. Um projeto de lei que leva o seu nome acaba de ser sancionado pela ALERJ e poderá ajudar no combate à pedofilia no Estado. O projeto 3576/21 visa a educação, prevenção, acolhimento, tratamento e combate à pedofilia e cyberpedofilia no Rio de Janeiro, de autoria do deputado estadual Coronel Salema. Uma vitória da sociedade e principalmente de milhares de crianças e adolescentes.

Mulheres Maravilhas no Divã teve participação de Dani Suzuki

Para celebrar o mês de março, o mês da mulher, a psicóloga Cris Linnares convidou várias mulheres para uma terapia coletiva no seu canal do instagram @crislinnaresoficial . A estreia contou com a participação da atriz Dani Suzuki no Divã. Mãe, atriz, apresentadora, roteirista, diretora e ativista Dani inspirou e inspira muitas mulheres. Sem mimimi, Dani falou abertamente sobre a pandemia, vida de solteira, traumas de infância, a dor do divórcio, imperdível e emocionante!

Centro Cultural da CEPERJ homenageia mulheres

A Galeria de Artes Sala Djanira, da Fundação CEPERJ, comemora o Mês das Mulheres com a publicação de TBT’s e exposições online de obras femininas. Uma das escolhidas é a tela “Ginga”, de Carmem Teresa do Nascimento Elias, que representa a força feminina como elemento gerador da humanidade. “Como uma rainha ancestral, como uma Grande Deusa Mãe, como mulher poderosa de raiz africana, berço das civilizações, ‘Ginga’ emana as etapas de gestação da humanidade e da miscigenação da espécie humana com os elementos da Natureza”, detalha a artista. O espaço fica na Av. Carlos Peixoto, 54, em Botafogo. Vale conferir!

Mais vacinas contra o coronavírus para Caxias

A Prefeitura de Duque de Caxias anunciou a compra de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19. A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei autorizando a aquisição. A prefeitura começará a negociar a compra dos imunizantes junto a laboratórios de todo o mundo, para que mais vacinas cheguem em breve ao município.

LEITURINHA

O livro Encontro Marcado, de Felipe Heiderich Divulgação

"Encontro Marcado", Felipe Heiderich (Editora Arcádia) - Narrando 3 histórias distintas, 3 encontros inesquecíveis e fazendo um paralelo com os dias de hoje, “Encontro Marcado” nos faz refletir sobre com quem a igreja de hoje está se assemelhando: Com Jesus ou com o acusador!