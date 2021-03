Feira virtual gratuita conecta brasileiros a universidades nos EUA Divulgação

Começa hoje a primeira Feira Virtual EducationUSA Brasil, que dá acesso gratuito a estudantes brasileiros que sonham em estudar nos Estados Unidos. Do dia 22 a 27 de março, representantes de 35 instituições norte-americanas estarão reunidos, em ambiente virtual, fazendo apresentações, esclarecendo dúvidas, divulgando bolsas de estudos e apresentando propostas para cursos de graduação, pós-graduação e intensivo em inglês. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do link: bit.ly/feiraedusabr

Marca lança kits temáticos para a páscoa com coelhos feitos de crochê

Sorvete Brasil lança kits temáticos com coelhos feitos de crochê para a páscoa Divulgação

Delícias como sorvete de brigadeiro, torta de chocolate com sorvete de morango e agora também kits temáticos com coelhos feitos de crochê. Essa é a aposta da marca Sorvete Brasil para a páscoa. A rede carioca já foi premiada por revistas especializadas e conta com diversas opções de sabores, desde os clássicos com frutas tropicais, opções com 0% lactose, 0% açúcar e até combinações exóticas. A novidade em crochê fica por conta da artesã Maria Fulô, que aprendeu a fazer crochê aos 9 anos com a sua avó. "O crochê faz parte da minha vida. Tudo o que eu faço é com muito amor, vejo a minha arte como um carinho para a casa das pessoas, para uma criança, para uma paixão... O crochê é a minha companhia", conta Maria.

Samba na pandemia: concurso carioca de samba acontece online

Carnaval não teve, mas o samba resiste! E uma prova disso é o “1° Concurso Carioca de Samba no Pé”, que terá etapas on-lines e está com inscrições abertas até o dia 15 de abril. Realizada de forma remota (com previsão de uma final presencial, com transmissão ao vivo pelo YouTube), a competição vai premiar os melhores na arte de sambar, nas categorias Masculino, Feminino, LGBTQIA+ e Plus Size. O projeto foi viabilizado via Lei Aldir Blanc e contemplado em edital da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Os vencedores serão escolhidos pelo voto popular. Os campeões de cada categoria ganharão o prêmio em dinheiro no valor de R$ 2 mil cada e troféu, que receberá o nome de alguns dos maiores artistas da arte do samba no pé do nosso carnaval. As inscrições podem ser feitas pelo site http://sambanope.gruporjbproducoes.com.br/

Mutirão vai negociar dívidas de pais com escolas no RJ

Começou hoje (22/03) e vai até o dia 26 de março, o mutirão virtual de conciliação entre alunos e instituições de ensino privadas, realizado pelo Procon Estadual do Rio de Janeiro. Todas as instituições que tiverem alunos querendo conciliar foram convidadas a participar. Os alunos ou responsáveis que desejarem participar podem se cadastrar através do link: https://forms.gle/2J9BkoyL8M1v7Uf99 . Cerca de 70% dos inscritos já tentaram negociar anteriormente com as instituições e não tiveram êxito. O mutirão é uma oportunidade tanto para alunos e responsáveis quanto para os representantes das instituições de ensino normalizarem essa relação.

O livro Para Não Desistir do Amor, de Matheus Rocha Divulgação

“Para não desistir do amor”, Matheus Rocha (Editora Planeta) - Um livro dedicado a todos que não desistem de amar, “apesar de tudo que insiste em pesar”. O autor retoma, na literatura, os assuntos que o tornaram conhecido nas redes sociais: autoestima e relacionamentos. O livro externa inquietudes e dilemas cotidianos do autor e inunda com reflexões os leitores.