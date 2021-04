Aprenda a fazer um delicioso Pastel Cup. Receita é muito versátil e combina com vários recheios Divulgação

Vamos aprender a fazer um maravilhoso “pastel cup”? Essa forminha comestível e deliciosa fica bem com vários recheios. Muito versátil e boa para lanches, festas e para arrasar com os convidados. A receita é do querido Chef Lima e fez um grande sucesso no meu programa Vem Com A Gente, na Band. Confira!

Ingredientes: massa de pastel redonda, azeite e forminhas de empada.

Recheios sugeridos: napolitano (muçarela, presunto, tomate, azeite e orégano); calabresa com requeijão e salsa; atum ralado com tomate; guacamole; ganache de chocolate com morango.

Preparo: untar a forma de empada com azeite e colocar o disco de massa de pastel dentro, formando um “copo” ou “taça”. Assar em forno alto (220 graus) por 5 minutos ou até dourar. Deixar esfriar em temperatura ambiente por 15 min. Guardar massas assadas em um pote com tampa. Dura 15 dias crocante.