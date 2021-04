Curso gratuito ajuda jovens afetados pela pandemia Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 23:27 | Atualizado 05/04/2021 23:42

Pensando nos impactos da pandemia na saúde mental e no bem estar da juventude carioca, a JUVRio em parceria com UNICEF Brasil e ASEC Brasil - Movimento Saber Lidar, abrem inscrições para o curso "Promover Para Prevenir em saúde mental". O curso busca incentivar, de forma dinâmica e acolhedora, que os jovens aprendam a lidar consigo mesmos, com os outros e com os desafios da vida, desenvolvendo estratégias de resiliência e cuidado mútuo com outros jovens. Para se inscrever é preciso ter de 15 a 24 anos, ser morador de favela ou periferia na cidade do Rio, além de desenvolver trabalho voluntário, fazer parte de um projeto social e/ou exercer uma atividade profissional em que possa atuar como multiplicador dos conteúdos. Os jovens vão participar de rodas de conversas focadas em Promoção de Saúde Mental. As inscrições vão até 15/04 no link: https://cutt.ly/EmpregaJUV

Marca de sapatos femininos se especializa em numerações especiais

Marca de sapatos femininos se especializa em numerações especiais Divulgação

Publicidade

Mulheres com pés menores ou maiores do que a média ainda têm dificuldades para encontrar o calçado ideal. Quando o pé é pequeno, elas precisam recorrer aos modelos voltados para o público infantil. Já as com pés maiores só conseguem encontrar modelos na seção masculina. De acordo com o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC), tamanhos entre o 34 e 40 são considerados padrões no Brasil. Os sapatos mais vendidos, especialmente para mulheres, estão entre o 35 e 38. Pensando em acabar com esse tipo de problema, que gera muitos problemas de autoestima em mulheres, a marca Soul Calçados decidiu produzir modelos com numeração especial – indo do 33 ao 43. A ideia surgiu pouco tempo depois da marca ser criada, em 2020. “A Soul já existia e eu sentia muita dificuldade de calçar minha mãe, que usa 33. Só conseguia comprar na seção infantil para ela. Após inúmeras tentativas frustradas de achar sapatos em lojas convencionais, pesquisei e vi que o mercado é carente de numerações específicas. Logo, enxerguei também uma oportunidade de negócio”, explica Filipi Sant’Anna, fundador da marca.

App gratuito reúne conteúdo completo sobre vinhos

App gratuito reúne conteúdo completo sobre vinhos Divulgação

Publicidade

Vinho com inteligência, essa é a proposta do Intelivino, uma plataforma interativa gratuita que concentra todas as informações sobre a bebida em um único lugar. Uma espécie de guia portátil funcional para leigos e entendidos da bebida. O usuário pode acessar as indicações dos principais lançamentos e promoções de acordo com filtros que personalizam seu perfil e gosto. Na seção “Guias”, é possível passear por três temas: Uvas, Vinhos e Lojas. Em cada uma, informações destrinchadas e detalhadas ajudam na escolha do rótulo para cada ocasião. A plataforma disponibiliza, ainda, uma completa agenda de enoeventos e cursos, além de textos e dicas sobre o mundo do vinho.

Projeto disponibiliza bibliotecas digitais para 149 acervos públicos do país

Projeto disponibiliza bibliotecas digitais para 149 acervos públicos do país Divulgação

Publicidade

A pandemia acelerou algo que já era inevitável: a digitalização dos livros. E para tornar esse catálogo digital mais acessível a todos, a Tocalivros e a Recode, lançam o projeto Biblioteca Digital Tocalivros. A iniciativa uniu a Tocalivros, uma plataforma brasileira de livros digitais, e a Recode, ONG que promove a empoderamento digital da população, para disponibilizar gratuitamente uma ferramenta personalizada para 149 bibliotecas públicas nesta primeira fase do projeto. A ferramenta permite que os associados tenham acesso ao acervo digital da Tocalivros com mais de 2 mil audiolivros e 5 mil eBooks. Além de levar conteúdo e entretenimento para dentro das casas de inúmeras pessoas, a plataforma é totalmente personalizável, sendo possível a criação de playlists para divulgação em diversas redes, ideal para clubes de leituras. Também é possível customizar a ferramenta com banners e a escolha do acervo conforme o público, além do acesso tanto no site quanto pelo aplicativo disponível em iOS e Android. Mais informações através do site www.tocalivros.com

LEITURINHA

Mirante das Lendas, audiolivro escrito e ilustrado por Edmundo Souto, com produção editorial de Angela Moss Divulgação

Publicidade

“Mirante das Lendas”, escrito e ilustrado por Edmundo Souto, produção editorial de Angela Moss, (Nau Editora) - A publicação infantil está disponível de forma gratuita no site www.naueditora.com.br, para quem quiser conhecer mais sobre nossa cultura e, ao mesmo tempo, se divertir com a leitura. O audiolivro conta, através de diálogos de duas crianças com um velho sábio e uma arara falante, as quatro lendas tupi-guarani que se encontram desenhadas no mirante: “A moça que saiu para procurar marido“, “O Anhangá e o Caçador“, “O Dilúvio” e “De como apareceu a noite”. Mas não se limita a elas. Traça também paralelos com outras histórias parecidas, do mundo todo, algumas muito antigas.

Estrelado por Fabiana Karla, ‘Lucicreide Vai Pra Marte’ chega ao TVOD

Publicidade

Depois de estrear nas telonas dos cinemas, a comédia “Lucicreide Vai Pra Marte” agora pode ser vista pelo público que gosta de pipoca e sofá. O longa acaba de chegar ao TVOD e está disponível para aluguel nas principais plataformas: NOW, Sky Play, Vivo Play, Oi Play, Looke, Itunes e Google Play. Na comédia, tudo muda na vida de Lucicreide (Fabiana Karla) depois que seu marido Dermirrei a abandonou. Para completar o caos, ela tem que lidar com a chegada da sogra, que decide ir morar na sua casa após de ser despejada. Os cinco filhos falam ao mesmo tempo, não a obedecem e ainda defendem a avó. É diante desse cenário que Lucicreide, por engano, acaba se juntando a um grupo de candidatos para uma viagem sem volta para Marte. Mas, antes, ela terá que passar por uma série de testes na NASA, nos Estados Unidos.