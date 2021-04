A modelo e influencer Saiury Carvalho ensina as tendências de moda para o outono Divulgação

O verão acabou e com a chegada da nova estação temos também novidades nas tendências de roupas e acessórios. Para você ficar antenada com os looks do outono, peguei ótimas dicas com uma especialista no assunto! A modelo e influencer, Saiury Carvalho, destacou o que está em alta para não errar na produção.

Estampas clássicas, como a xadrez e mais descoladas, como a tie-dye, continuam sendo tendência. As estampas em alta vêm e vão ao longo das temporadas, assim como tudo no mundo da moda.

- Como combinar essas tendências? O principal é não ter medo de errar! Eu, por exemplo, costumo usar cores comuns e estampas de universos iguais em termos de cor, desenho e estilo, sempre levando em consideração meu próprio estilo. Gosto muito de procurar referências na internet, mas sempre respeito o meu gosto pessoal e o que tem a ver comigo – explica Saiury.

Confira as dicas da modelo:

O romantismo da estampa floral

Quando falamos em moda floral, logo pensamos em composições leves e refrescantes. Por esse motivo, o estilo está sempre presente na primavera-verão. Mas o que pouca gente sabe é que essa estampa pode ser usada em outras épocas do ano e continua em alta este ano.

Mesmo na temporada outono-inverno, que agora está mais próxima, os looks têm ficado cada vez mais coloridos dentro e fora das passarelas. Além disso, a estampa também pode ser notada nos sapatos, com detalhes florais e nos acessórios, seja brincos, cintos ou bolsas.

A originalidade do tie-dye

Durante a pandemia, o tie-dye virou febre e não é muito difícil de entender o porquê. A tendência que surgiu lá atrás, com o movimento hippie, voltou com tudo em 2020, período em que a quarentena levou crianças e adultos a experimentarem essa técnica de tingir tecidos. Virou estampa de blusas, casacos, chapéus e inúmeros outros itens.

Com esse grande sucesso, as técnicas caseiras de tie-dye chegaram à alta costura. As próprias coleções de grifes e grandes marcas deram destaque à estampa nas últimas coleções. É colorida, é original e traz jovialidade ao visual.

Xadrez, uma estampa atemporal

Geralmente associada ao inverno, a estampa xadrez é clássica. Para se manter sempre atualizada, ela ganha diferentes versões com o passar do tempo. A moda da vez é o quadriculado com uma padronagem maior e cores mais vibrantes e intensas.

Essa nova proposta do xadrez é mais descolada, trazendo um mood divertido para as novas produções. É possível observá-la em praticamente todas as peças, inclusive nas chamadas ‘peças únicas’, como vestidos e macacões, para montar um look 100% xadrez.

O estilo do animal print

Além da tradicional oncinha, atualmente as de cobra e zebra também são uma aposta certeira. É possível utilizar de uma maneira mais ousada, com as estampas maiores e mais marcantes, em peças como vestido ou casaco, ou então de forma mais discreta, escolhendo cintos, bolsas e sapatos com a estampa.