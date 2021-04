Cresce a procura por orgânicos durante a pandemia Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 19:00

A busca por uma alimentação saudável e equilibrada nunca esteve tão crescente no mundo, já que todo mundo sabe que um dos grandes inimigos da saúde atualmente é uso de agrotóxicos na produção de alimentos. Eles são utilizados para controle de pragas e doenças de plantas cultivadas no setor da agricultura e pode ser muito prejudicial para a saúde. Entre os malefícios do uso dos agrotóxicos estão irritações na pele, problemas respiratórios, problemas neurológicos e até câncer.

Por esse e outros motivos, a pandemia vem levantando esse debate da busca por uma alimentação saudável e balanceada. E ao contrário do que muita gente pensa, é possível comer bem sem entrar em dietas restritivas e complicadas. Basta optar por alimentos mais variados e na quantidade correta. Uma alimentação saudável proporciona melhorias na qualidade de vida, bom funcionamento do intestino, auxilia no bom humor e fortifica o sistema imunológico.

Publicidade

Nesse cenário, aumentou a procura por alimentos orgânicos. Apesar da pandemia alguns produtores aumentaram a produção. De acordo com a Associação de Promoção dos Orgânicos (Organis), a venda de alguns produtos orgânicos prontos para consumo chegou a crescer mais de 50% no varejo.

A principal diferença para os não-orgânicos está justamente na qualidade, já que os orgânicos em sua produção não utilizam agrotóxicos, pesticidas, insumos químicos ou fertilizantes e têm maiores quantidades de nutrientes. Com o crescimento, várias marcas já procuram incluir os produtos orgânicos em seu portfólio. É o caso da Organique Brasil.

Publicidade

- É perceptível que a preocupação com a saúde e o bem-estar cresce a cada ano entre a população mundial, fato que consequentemente tende a aumentar a procura por produtos orgânicos nas gôndolas ou pela internet. As técnicas de cultivo ajudam a garantir não só a saudabilidade, mas o sabor das bebidas. O padrão de qualidade na produção orgânica garante benefícios nutritivos e energia saudável para os apreciadores em todo planeta - explicou João Satamini, CEO da Organique.

Além de todos os benefícios para a saúde, o cultivo orgânico também ajuda o meio ambiente. Os métodos utilizados colaboram para diminuir a poluição tanto dos solos quanto da água dos mananciais e reduzem o gasto de energia, já que na maioria das vezes a produção é feita de forma manual. Em outras palavras, os agricultores tratam o meio ambiente com mais respeito.