Executivos de dez grandes empresas vão discutir temas focados nos 10 Compromissos da Empresa com a Promoção dos Direitos LGBTI+ Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 22:25

Promover a diversidade e a inclusão dentro do ambiente corporativo, é hoje uma prioridade para muitas companhias. Esse movimento está incentivando mudanças que inspiram, encorajam e ajudam a combater o preconceito. Pensando em destacar ainda mais esse tema, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ lançou o Projeto 101010, que traz entrevistas com líderes focadas nos “10 Compromissos da Empresa com a Promoção dos Direitos LGBTI+”. A iniciativa terá uma série de dez webinars, realizadas mensalmente nas redes sociais do Fórum e executivos de dez grandes empresas discutirão o tema. O próximo bate-papo acontecerá na sexta-feira (16/04), às 19h, com a participação do Giampaolo Michelucci, vice-presidente de Enterprise da Dell Technologies Brasil, através do link https://www.youtube.com/watch?v=4mBpJZuSLBY

Cantora lança rap sobre discriminação racial e desigualdade

A cantora Flávia Souza lança a música Cansei, um rap sobre discriminação racial e desigualdade Divulgação

Publicidade

Mulher negra e empoderada, a artista Flávia Souza lança no dia 16 de abril seu segundo single, intitulado “Cansei”, nas mais importantes plataformas. O rap autoral traz reflexões, com versos como "rico, branco, preto e pobre somos todos humanos", " a cor é causa de dor" e "filho que mata pai e irmão que mata irmão", e retrata um panorama atual de diferenças sociais e econômicas, além de um mundo de incertezas e pouca liberdade. “A sociedade nos coloca na posição de precisar militar o tempo todo. Isso nos desumaniza e aprisiona. Estamos cansadas e cansados, chega dessa violência contra a gente”, enfatiza.

Exame checa se a vacina contra o covid funcionou

Exame checa se a vacina de covid funcionou Divulgação

Publicidade

Você sabia que existe um exame que avalia a eficácia de todas as vacinas hoje disponíveis? Inclusive a vacina contra o covid? O teste detecta a fração RDB da proteína Spike S1 para verificar se a pessoa está realmente imunizada contra a doença. “Nem sempre a vacina garante uma imunização completa. Em alguns casos, o organismo não reage como o esperado. O teste possibilita ao paciente ter a certeza de que a vacina fez efeito ou não”, explica Bárbara Pereira, biomédica do Lach laboratório e clínica.

Influencer lança novo programa no YouTube com dicas de moda

A influencer Lary Bottino lança esse mês seu novo programa no IGTV e no Youtube, o Moda Mood Divulgação

Publicidade

A influencer Lary Bottino vai estrear esse mês seu mais novo programa dentro do IGTV e Youtube chamado “Moda Mood”. O intuito do programa é ajudar as pessoas a melhorar a autoestima e dar aquela repaginada no visual. Lary irá contar com uma equipe de peso composta por Stylist, maquiador e cabeleireiro.

Dia do Beijo: campanha lança galeria digital e histórias sobre beijos

Campanha pelo Dia do Beijo funciona como uma galeria de histórias sobre beijos que se perderam, como forma de reafirmar um ato tão carinhoso Divulgação

Publicidade

Para comemorar o Dia do Beijo, amanhã, dia 13 de abril, a Quem Disse, Berenice? criou o perfil no Instagram @beijosperdidos , que funcionará como uma galeria digital de beijos e histórias sobre beijos que se perderam, como forma de enviar e reafirmar um ato tão carinhoso, mesmo em um momento delicado em que o distanciamento social se faz necessário. Além disso, a marca está lançando uma linha completa só para tratamento dos lábios, a “Lip, Please”, para provar que beleza e tratamento andam lado a lado.

LEITURINHA

Livro Um deus que não passeia sobre as águas, de Israel Pinheiro, retrata os subúrbios e periferias do Nordeste e Rio de Janeiro Divulgação

Publicidade

“Um deus que não passeia sobre as águas”, Israel Pinheiro (Editora Autografia) - O livro retrata os subúrbios e periferias do Nordeste e Rio de Janeiro, as divergências políticas, econômicas e as transformações culturais. É um livro de contos contemporâneos que evidencia, sob a visão do indivíduo, como cada pessoa vê, julga, ama e odeia uns aos outros, mesmo pertencendo à mesma classe social.