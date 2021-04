O bioestimulador de colágeno promove o rejuvenescimento da pele Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 10:00

Você já ouviu falar em estímulo de colágeno? O colágeno é uma proteína fundamental na composição da pele, ossos, tendões e músculos. Mas com o tempo a sua produção no organismo diminui bastante. Isso favorece o aparecimento das temidas rugas, deixa nossa aparência mais “envelhecida”, além de prejudicar também outras funções do corpo. A partir dos 30 anos é indicado fazer a reposição. Mas só tomar o complemento nem sempre é o suficiente. Por isso, outros tratamentos estão sendo muito procurados, como os bioestimuladores de colágeno.

- O bioestimulador de colágeno produz reação inflamatória em uma camada específica da pele chamada derme. Esse processo faz com que as células especializadas na formação de colágeno, os fibroblastos, produzam fibras novas, que melhoram a firmeza e promovem o rejuvenescimento da pele - explica a dermatologista Tatiana Yumi, da clínica GOA.

Publicidade

O método pode ser aplicado no rosto, corpo, pescoço, tórax, mãos, parte interna dos braços e coxas, abdômen, umbigo, joelhos e glúteos, com o objetivo de melhorar a flacidez da pele. Ou seja, todas as áreas que precisam de mais firmeza, qualidade e sustentação.

- São inúmeros os benefícios desse tratamento. Com a produção de colágeno novo, a pele fica mais firme e jovem. O tratamento é voltado para a melhora e prevenção da flacidez e sensação de derretimento da pele. E o melhor de tudo é que o resultado fica super natural. Mas é importante lembrar que cada pessoa responde individualmente ao tratamento e que é um procedimento estético. Então escolha muito bem seu médico e siga com ele - reforça Tatiana.

Publicidade

A aplicação é feita da seguinte forma: uma pequena anestesia com uma microcânula (é como se fosse uma agulha, mas a ponta é arredondada e bem fininha), para evitar aparecimento de “roxinhos” e inchaço local. Em geral, são necessárias entre 1 a 3 sessões com intervalo de 30 a 45 dias. O resultado pode ser observado dentro de 45 a 60 dias, com uma manutenção anual. Após a realização do procedimento é preciso evitar exposição ao sol, atividade física e atividades na água, como praia ou piscina.

- É um tratamento realizado há mais de uma década, mas vem ganhando muita força pelos estudos e técnicas que evoluíram. Hoje temos várias indicações e melhores resultados. Principalmente porque sabemos que o colágeno é reduzido ao longo do tempo, em geral a partir dos 30 anos. Fatores como exposição solar, tabagismo, atividade física intensa, má alimentação e estilo de vida podem acelerar a degradação do colágeno. Então procure manter bons hábitos. Sua saúde agradece e seu colágeno será melhor produzido – finaliza a dermatologista.

Publicidade

Confira as dicas da especialista da Clínica GOA sobre as vantagens do tratamento:

- Pense na prevenção e comece o quanto antes seu planejamento com os bioestimuladores de colágeno;

- Ele é o queridinho do momento com razão: a produção de colágeno acontece de dentro para fora e mantém a firmeza da pele por muitos meses;

- Beleza com efeito natural que devolve juventude à pele;

- Faça a sua poupança de colágeno e tenha uma pele mais viçosa, hidratada e com aquela textura diva;

- Procure um médico que tenha experiência, pois o resultado depende da técnica e do profissional;

- Converse com seu médico para saber se você tem indicação e pode fazer o procedimento.