O Rei Roberto Carlos completa 80 anos nesta segunda e este ano, por causa da pandemia, não apareceu na varanda como faz todos os anos Fabio Rocha

Publicado 19/04/2021 20:40 | Atualizado 19/04/2021 21:01

Nesta segunda-feira (19/04), o rei Roberto Carlos comemora seu aniversário de 80 anos. E mesmo em uma data tão importantes ele mostrou mais uma vez seu carinho pelos fãs. Quebrando a tradição, não apareceu na varanda de seu apartamento como faz todos os anos. Em um comunicado oficial divulgado em seu Instagram, o artista informou que o motivo seria a pandemia, para evitar aglomerações. "Ele pede que ninguém vá até a porta de seu apartamento, que, sempre que possível, todos permaneçam em suas casas, em isolamento social até que seja seguro retornarmos à rotina", explicou a nota.

Paula Lima completa 20 anos de carreira solo

A cantora Paula Lima completa 20 anos de carreira solo Divulgação

Com grande envolvimento em pautas feministas e de empoderamento, a cantora Paula Lima, que começou sua carreira na banda Funk Como Le Gusta, está completando 20 anos de carreira solo. A artista tem uma voz marcante e coleciona parcerias de sucesso em sua trajetória, como Jorge Benjor, Elza Soares e Milton Nascimento. Formada em piano erudito, se consagrou como uma diva da música brasileira com indicações aos prêmios Multishow e Grammy Latino. Com as gravações de seu próximo disco paradas e sem poder fazer shows, por causa da pandemia, a artista teve que se reinventar. Pouco antes do período de quarentena, recebeu o convite para fazer parte da diretoria da União Brasileira dos Compositores. Ao aceitar, adotou como responsabilidade a luta pelos direitos dos músicos brasileiros.

Exposição relembra destaques do Carnaval

Já está no ar a exposição fotográfica virtual “Uma Desconstrução do Ser e Tempo do Carnaval Através da Fotografia”, realizada pelo fotógrafo Fernando Grilli, com textos de Haroldo Costa e direção geral de Robson Lo Bianco. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura com recursos da Lei Aldir Blanc, ela pode ser visitada no site expofotocarnaval.gruporjbproducoes.com.br

Aula gratuita sobre os 5 segredos do abdominal do futuro

Você quer saber como será o abdominal do futuro? Então, anota na sua agenda. A educadora física Rô Nascimento realiza, nesta segunda, dia 19/4, uma aula online e gratuita, sobre o assunto. O aulão "Os 5 segredos do abdominal do futuro" acontece nos canais da Diástase na Prática no Youtube ( youtube.com/diastasenapratica ), Instagram e Facebook.

LEITURINHA

O livro Nunca foi sonho, de Lucilene Manhães, um romance de ficção recheado de ação e aventura Divulgação

“Nunca foi sonho”, Lucilene Manhães (Editora Chiado) – Um romance de ficção recheado de ação e aventura. O livro conta a história de Jeff, um jovem bonito e inteligente que decidiu mudar-se para Boston, EUA, em busca de uma oportunidade de emprego. Fez de tudo um pouco, inclusive coisas das quais, mais tarde, se arrependeria. Tudo parecia sob controle até encontrar com Ashley, uma paixão avassaladora. Através dos sonhos de Ashley, o passado que ele tanto temia, viria à tona e mudaria radicalmente o seu destino.

O livro Antitarja preta, de Pablo Vinicius - Nunca se falou tanto em saúde mental como nos últimos meses Divulgação

“Antitarja preta”, Pablo Vinicius (Buzz Editora) - Nunca se falou tanto em saúde mental como nos últimos meses. A pandemia, isolamento social e todo caos que o mundo está enfrentando fez disparar e agravar casos de ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico, entre outros. Tomar um remedinho para dormir melhor, outro para acordar mais disposto e mais um para viver se tornou parte da rotina de muita gente. O grande problema é que muitas dessas drogas, estão sendo consumidas sem o diagnóstico e o acompanhamento de um médico especialista. É este tema que o psiquiatra, pesquisador e neurocientista, Dr. Pablo Vinicius, relata no livro.