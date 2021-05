Viajar pelo Brasil se tornou uma alternativa em tempos de pandemia, explicou Guilherme Castro, CEO da Rede Samba Hotéis Divulgação

Publicado 03/05/2021 21:15

Um dos setores que mais sofreu com a pandemia foi o de turismo. Foram períodos muito difíceis. Agora, o turismo nacional vem ganhando espaço com as restrições de viagens para o exterior. “Viajar pelo Brasil se tornou uma alternativa em tempos de pandemia. As viagens para dentro do estado, mais curtas e mais seguras, tomaram lugar das viagens mais longas, inclusive internacionais. Com isso, o mercado está aquecendo pouco a pouco e com a vacinação avançando, o turismo ganha ainda mais força. Quem ganha é o setor que está voltando a crescer e sentindo a força dessa demanda reprimida”, explicou Guilherme Castro, CEO da Rede Samba Hotéis.

Campanha busca mobilizar jovens para a prevenção contra o HPV

A Fundação do Câncer está lançando a campanha #VacinarSalvaVidas, buscando mobilizar pais sobre a importância da vacinação contra o HPV para jovens de 9 a 14 anos. O objetivo é prevenir o câncer de colo de útero na idade adulta. Para este ano, são estimados 1.640 novos casos de câncer de colo de útero, somente no estado do Rio de Janeiro, segundo o Ministério da Saúde. O alerta é uma parceria com a Ecoponte. Painéis foram instalados nos dois sentidos da Ponte Rio-Niterói para chamar a atenção para a vacinação, informando sobre a faixa etária da população que pode se imunizar na rede pública (crianças e adolescentes).

UFRJ lança debate sobre a sociedade após a pandemia

Como será o mundo depois que a pandemia passar? Para responder a esta pergunta, a Universidade Federal do Rio de Janeiro reuniu os mais importantes pensadores do mundo, que vão falar, durante o mês de maio, sobre os "Amanhãs Desejáveis". Uma vez por semana, eles vão discutir a Era Pós-Covid, conversando sobre meio ambiente, sustentabilidade, futuro da inteligência artificial, entre outros temas. As apresentações acontecem no YouTube do Fórum de Ciência e Cultura. Para quem quiser saber o que nos espera, com as projeções dos mais renomados especialistas, é imperdível. Mais informações em https://desirabletomorrows.org

Hospital do Olho realiza mais um mutirão de cirurgias de estrabismo

Desde sua fundação, o Hospital do Olho, em Caxias, já realizou mais de 600 cirurgias de estrabismo, tendo as crianças como o maior público alcançado pelo procedimento corretivo ocular. O Hospital é a primeira unidade municipal especializada em oftalmologia gratuita da Baixada Fluminense e beneficia moradores de todas as idades, vindos de várias regiões do Estado do Rio de Janeiro. Através dos mutirões de cirurgias, milhares de pessoas já passaram por procedimentos de catarata e glaucoma. Em mais de três anos de funcionamento, a unidade já realizou mais de 2,5 milhões de procedimentos, mais de 480 mil consultas, além de mais de 45 mil cirurgias de catarata.

LEITURINHA

Livro O Renascimento, de Odil Campos, fala sobre o papel das mães na visão espírita Divulgação

“O Renascimento”, Odil Campos, (Editora Flor de Lis) – O livro fala sobre o papel das mães na visão espírita. Na Doutrina, a missão especial de ser mãe já é planejada em outra dimensão. “Ninguém escolhe ser mãe, mas já nasce programada para isso, para que ajude e auxilie o espírito que terá que surgir na Terra”, explica o escritor e médium paranaense Odil Campos. Nessa jornada, a relação amorosa também poderá ter momentos de conflitos como parte do mesmo planejamento feito no plano espiritual para resgatar desavenças em vidas anteriores. A expectativa é que, embora haja chance de desentendimentos, a superação aconteça.