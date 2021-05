Dicas de maquiagem para pele Negra Divulgação

Publicado 07/05/2021 09:00

A pele negra embora pela concentração de melanina seja uma pele de aspecto mais jovem e viçosa, também precisa de cuidados especiais que começam antes da maquiagem através da limpeza, hidratação e proteção solar. Usar um bom tônico facial e seguir as recomendações do seu dermatologista de um bom hidratante e protetor solar, vai garantir um resultado incrível na make e também quando você estiver sem ela.



- Geralmente nós profissionais usamos mais de um tom de base, pois a pele negra tende a ter as extremidades do rosto mais escuras (testa, laterais do rosto e em volta da boca) e o centro um mais claro (centro da testa, ponta do nariz, queixo e maçãs do rosto). Então é interessante ter mais de um único tom para conferir um efeito de mais naturalidade na pele, pois assim, o rosto não fica nem claro demais e nem escuro demais – explica a maquiadora Juliana Rodrigues Mua, especialista em maquiagem de pele negra.

Confira as dicas da maquiadora:

- O pó ideal deve ser ultra fino e solto. Ele confere um acabamento mais natural e duradouro a pele fazendo uma selagem. Ele pode ter fundo alaranjado, amarelado ou amarronzado neutro.

- O blush pode ser o seu maior aliado na hora de conferir um aspecto saudável a pele. Os tons alaranjados, terracota e de vinho são os mais indicados para a pele negra.

- Iluminadores dão viço e aspecto sofisticado para a nossa pele. Os iluminadores com pigmento dourado, cobre e lilás se harmonizam melhor em peles negras.Aplique na ponta do nariz, centro da testa, nas maçãs em direção as têmporas e no arco do cupido para valorizar os lábios. Dica: aplique abaixo das sobrancelhas e no canto interno dos olhos para abrir e levantar o olhar.

- Nos olhos, a brincadeira com as cores é livre! Quem ama maquiagem mais colorida pode se jogar no coral, amarelo, roxo, verde, azul, Rosa. Para as mais discretas, os tons de marrom, preto, vinho. Use uma base de sombras com a cor próxima da que deseja usar para que a sombra pigmente mais.