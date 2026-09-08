Para curtir os shows sem passar frio, o público apostou em peças práticas que também fazem bonito no lookReprodução/Instagram
Foi aí que duas peças ganharam espaço de destaque entre as produções: a jaqueta e o coturno. Além de ajudarem a enfrentar as temperaturas mais baixas, elas têm aquela capacidade maravilhosa de transformar até uma combinação básica em um look cheio de personalidade.
A jaqueta, por exemplo, apareceu acompanhando produções bem diferentes. Dá para jogar por cima de uma camiseta branca e uma calça jeans para criar um visual mais casual ou apostar na peça com shorts e outras produções mais curtinhas. O melhor é que ela ainda funciona como aquela terceira peça que deixa tudo mais interessante.
E se tem um calçado que combina perfeitamente com essa proposta, é o coturno. Mais pesado e cheio de atitude, ele apareceu com saias, vestidos, shorts e até produções que poderiam parecer mais delicadas. A graça está justamente nesse contraste: uma peça mais feminina de um lado e um sapato com pegada rocker do outro.
As botas de cano alto e os modelos com plataforma também marcaram presença. Além de protegerem os pés durante um dia inteiro de festival, elas dão uma levantada instantânea no visual. E vamos combinar: quando conforto e estilo conseguem andar juntos, melhor ainda!
Outra coisa interessante dos looks do festival foi perceber como as fashionistas adaptaram as produções ao clima sem abrir mão da personalidade. Afinal, festival também é uma ótima desculpa para experimentar combinações diferentes, misturar referências e brincar um pouquinho mais com a moda.
Então, se você ainda está pensando no que vestir para curtir os próximos dias do Rock in Rio, fica a dica: uma boa jaqueta e um coturno podem ser seus melhores aliados. E não precisa copiar nenhum look da cabeça aos pés. A ideia é pegar essas inspirações e adaptar ao seu estilo, ao seu conforto e, claro, ao clima do dia.
Porque, no fim das contas, o melhor look de festival é aquele que deixa a gente bonita, confortável e pronta para cantar, dançar e aproveitar cada momento sem pensar no frio. E isso, minha amiga, já é meio caminho andado!
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