Cantora enfrenta doença rara, supera desafios e volta a fazer o que mais ama - THOMAS SAMSON/AFP

Cantora enfrenta doença rara, supera desafios e volta a fazer o que mais amaTHOMAS SAMSON/AFP

Publicado 13/09/2026 19:48

Meninas, que mulherão!

E eu não estou falando apenas daquela voz maravilhosa que a gente conhece há tantos anos. Estou falando da mulher, da força e da coragem que Céline Dion mostrou ao voltar aos palcos depois de seis anos afastada. Neste sábado, em Paris , ela voltou a fazer um show completo e não conseguiu segurar as lágrimas. Logo no começo da apresentação, Céline se emocionou diante de milhares de pessoas que estavam ali esperando por aquele momento. E, sinceramente? Quem não se emocionaria?

Céline enfrentou uma doença neurológica rara, a síndrome da pessoa rígida, que trouxe dificuldades enormes para o corpo e para a própria voz. Para uma cantora, que tem no palco uma extensão da própria vida, não deve ter sido nada fácil pensar que talvez não pudesse mais fazer aquilo que ama.

Mas ela voltou.

E é isso que mais me toca nessa história. Porque a vida coloca desafios diante de todas nós. Às vezes são problemas de saúde, às vezes são perdas, decepções, medos ou momentos em que a gente simplesmente não sabe como vai conseguir seguir.

A forma como enfrentamos os problemas diz muito sobre nós.

Céline poderia ter desistido. Poderia ter aceitado que aquela parte da vida tinha chegado ao fim. Mas ela escolheu lutar, se cuidar, se preparar e tentar novamente. E quando subiu naquele palco, não estava apenas cantando. Estava mostrando para todo mundo que recomeçar também é uma forma de vencer.

Ela cantou, chorou, sorriu e recebeu de volta todo o carinho que guardou durante esses anos.

Que lindo ver uma mulher se permitindo ser forte, mas também se permitindo chorar. Porque coragem não é não ter medo. Coragem é sentir medo, passar por tudo e, ainda assim, encontrar forças para continuar.

Céline Dion voltou aos palcos. Mas, para mim, o que ela fez foi muito maior: ela voltou para a própria vida.