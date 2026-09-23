Da escolha dos sabores à contratação do profissional, veja o que pode fazer diferença na festa - Reprodução/Instagram

Da escolha dos sabores à contratação do profissional, veja o que pode fazer diferença na festaReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2026 08:00

Olá, meninas!

Escolher os doces do casamento vai muito além de decidir quais sabores agradam mais aos noivos. A mesa de doces também faz parte da decoração, ajuda a criar a identidade da festa e precisa levar em conta o perfil dos convidados.

Para falar sobre essas escolhas e dar dicas para as noivas, conversei com a confeiteira Simone (@simonedosdoces), profissional especializada em doces para festas e casamentos.

Com experiência no segmento, ela explica como equilibrar variedade, sabor, beleza e orçamento na hora de montar uma mesa de doces que conquiste os convidados e deixe o grande dia ainda mais especial.

Veja abaixo minhas perguntinhas para ela:

Simone, quando a noiva começa a escolher os doces do casamento, quais são os principais pontos que ela deve levar em consideração para montar uma mesa bonita, variada e que agrade aos convidados?



Então, quando a noiva começa a escolher os doces de casamento, ela deve levar em consideração a variedade de sabores, porque precisa agradar aos convidados e não somente a ela. Muitas noivas querem escolher somente os doces de que gostam, mas é importante trabalhar com sabores e tipos variados.



Ela pode trabalhar com doces tradicionais, chocolates, copinhos, tarteletes e algum doce caramelado. É importante escolher sabores variados dentro de todos esses tipos de doces.



A variedade também causa uma impressão visual muito bonita para quem chega à mesa. Você pode ter cores diferentes, independentemente de ser uma mesa clássica, com branco, verde e dourado. Ali pode ter um amarelinho do maracujá, um vermelhinho de uma cereja. Então, é preciso ter variedade não somente de sabores, mas também de tipos de doces.



Quais sabores e tipos de doces continuam fazendo sucesso nos casamentos e quais novidades têm conquistado espaço nas festas?



Tem doces que são, digamos, clássicos de um evento, principalmente de um casamento. Dentro dos caramelados, por exemplo, temos o ouriço verdadeiro, o ouriço caramelado com recheio de baba de moça. Esse realmente é um clássico. O mais clássico ainda é o camafeu verdadeiro de nozes, com a noz e cobertura de fondant.



Tudo ligado a chocolate, sejam bombons recheados ou a linha de chocolates, também faz muito sucesso nas festas. Sempre tem que ter.



E uma novidade que tenho visto de algum tempo para cá é que os doces tradicionais têm conquistado um espaço muito bom nas mesas de festas em geral, inclusive de casamentos. Porque quem resiste a um brigadeiro?



Existem maneiras de sofisticar um doce tradicional, por isso ele tem ganhado muito espaço. Além de ter um valor mais em conta, o doce tradicional tem recebido uma roupa diferente.



Um brigadeiro pode levar uma plaquinha de chocolate em cima, com os noivinhos, por exemplo, usando um transfer de noivinhos. Temos recursos para isso. Um cajuzinho pode ser trabalhado no formato de uma flor. O doce de coco também pode ganhar um formato diferente. Você pode pegar qualquer recheio e trabalhar alianças de chocolate em cima de um doce tradicional.



Então, o doce tradicional pode ser decorado com flores e tem ganhado um espaço consideravelmente forte nos casamentos.



Existe uma quantidade ideal de doces por convidado? Como calcular essa quantidade para não faltar, mas também evitar desperdício?



Essa parte da quantidade ideal por convidado é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque depende muito do estilo da festa.



Vamos analisar alguns pontos. Quanto menos convidados, mais se consome. Digamos que você vá trabalhar com um mini wedding, com 30, 40 ou 50 convidados. São pessoas extremamente íntimas, parentes mais próximos e melhores amigos. É como se esse convidado tivesse toda a liberdade com você. Então, quanto mais íntimo ele é, mais gosta de levar alguns docinhos para casa.



Esse ponto precisa ser analisado e também envolve a parte financeira. Desde o começo da minha carreira, sempre indiquei três, quatro ou cinco doces por convidado. Porém, o cliente precisa analisar isso junto com o decorador.



Precisamos saber o tamanho da mesa e quantos doces o decorador acredita que serão necessários. Às vezes, são poucos convidados, mas o salão é muito grande e a mesa também. Então, acaba sendo necessário utilizar mais doces do que o indicado.



Digamos que você vá fazer um evento no Copacabana Palace para poucos convidados. A mesa é enorme e, nesse caso, podem ser necessários 10 doces por pessoa. Alguns salões, considerados de nível A, indicam de sete a oito doces por convidado.



Toda noiva gostaria de trabalhar com sete ou oito doces por convidado. Porém, também entra o poder aquisitivo. Não é porque ela vai fazer menos doces por convidado que a mesa dela não ficará linda. Existe um mínimo, que eu acredito que seja quatro doces por convidado.



Além do sabor, a apresentação dos doces também virou parte da decoração do casamento. Como escolher os doces e a montagem da mesa de acordo com o estilo da festa?



De fato, os doces também viraram parte da decoração da mesa de um casamento. Por isso, a gente sempre pede para a noiva mandar uma foto da decoração escolhida e também do bolo, porque o bolo e a decoração precisam estar alinhados. Na verdade, os doces precisam estar em plena harmonia com o estilo da decoração e com o bolo.



Por exemplo, se o bolo tiver um detalhe dourado, podemos utilizar o dourado nos doces. O estilo da festa está diretamente ligado à forma como será a decoração da mesa. Tudo influencia.



Se o decorador fala que serão utilizadas muitas forminhas em formato de flor, podemos sugerir alguns tipos de doce. Em outros casos, podemos preferir o doce diretamente na bandeja, para que ele apareça mais. Podemos sugerir a linha de copinhos, que traz uma proposta mais natural, sem muito enfeite.



Tudo influencia. Até a cor da mesa e das bandejas. Se a bandeja terá lateral ou não, se será em estilo amadeirado ou rústico. Então, precisamos analisar a mesa como um todo: bolo, mesa e bandejas.



Daí vem toda a inspiração, porque precisa ser um conjunto. Esse conjunto tem que agradar aos olhos, não pode destoar nem ficar algo berrante.



Para uma noiva que está em dúvida entre doces mais tradicionais e opções mais sofisticadas ou diferentes, o que você costuma recomendar? É possível misturar os dois estilos na mesma mesa?



Sim, é possível misturar estilos de doces na mesma mesa. Não só é possível, como eu recomendo que se misturem estilos. Como falei antes, quanto mais variedade de tipos de doces houver, mais vistosa e agradável aos olhos ficará a mesa.



Quando a noiva quer coisas mais sofisticadas ou diferentes, é preciso ver se esse sofisticado está de acordo com o que ela imagina e também com o valor disponível para gastar naquela mesa de doces.



Às vezes, ela quer um sabor mais sofisticado. Então, coloca uma quantidade menor daquele sabor. Ele estará presente, porém em menor quantidade, e o decorador vai saber fazer essa montagem.



Se ela quer ter sabores sofisticados, podemos pensar em pistache, que está em alta, ou produtos que são mais caros, como pistache, lascas de amêndoas e damasco. Ela pode colocar menos desses sabores mais sofisticados e explorar um pouco mais os sabores mais tradicionais.



Quais cuidados a noiva deve ter na hora de contratar uma profissional de doces para o casamento, desde a degustação até a quantidade e a entrega no dia da festa?



Essa parte dos cuidados que a noiva precisa ter na hora de contratar um profissional envolve, principalmente, indicação. Eu acho que a indicação é tudo.



Com o aumento das mídias sociais, hoje em dia você entra no Instagram, no Facebook e vê vários profissionais. Mas nem tudo o que é mostrado nas redes sociais é verdadeiro.



A noiva precisa ter o cuidado de não contratar alguém sem conhecer o profissional. O ideal é que ela tenha uma indicação daquele profissional e saiba que a degustação que vai receber corresponde, de fato, ao que será entregue.



Muitas vezes, profissionais que eu não considero profissionais enviam para a noiva uma degustação espetacular, mas aquele não é o doce que será entregue no evento. Então, vem a frustração e a tristeza.



Para a noiva não ser enganada, o ideal é que ela receba a degustação e veja, de fato, em mesas que o profissional publicou, se os doces entregues correspondem ao que foi apresentado na degustação.



A degustação é importante, mas a indicação é mais importante. Por quê? Porque isso acontece muito. Eu já recebi muitas ligações em pleno sábado, que é um fluxo maior por ser dia de casamento: “Simone, me socorre. Eu entrei no Facebook e escolhi alguém lá”.



Então, a noiva precisa saber se aquele profissional realmente existe, se tem uma determinada cartela de clientes e se possui experiência. Hoje em dia está muito fácil enganar nas redes sociais, então a noiva precisa ter todo o cuidado.



Ela também precisa encontrar uma linha de equilíbrio. Às vezes, o doce está muito barato e é preciso ter cuidado com o preço muito baixo. É o famoso “barato sai caro”.



Também é importante observar profissionais que ficam o tempo todo postando promoções. Quem está vendendo bem e tem muitos clientes não fica o tempo todo postando promoção.



A noiva tem como pesquisar o know-how daquele profissional. Ela tem como pesquisar. E é isso que eu acho importante.