Com trabalhos ao lado de grandes artistas, Anna Toledo fala sobre sua trajetória nos palcos - Sergio Santoian

Com trabalhos ao lado de grandes artistas, Anna Toledo fala sobre sua trajetória nos palcosSergio Santoian

Publicado 29/09/2026 08:00

Olá, meninas!

Autora, compositora e um dos nomes de destaque do teatro musical brasileiro, Anna Toledo vive uma fase especial da carreira. Depois de conquistar o público com trabalhos como “Tarsila, a Brasileira” e “Cenas da Menopausa”, ambos em parceria com Claudia Raia , ela agora também coloca no palco “7 Mulheres e Um Mistério”, espetáculo que mistura comédia, música e suspense.

Em comum entre essas histórias está a presença de mulheres que fogem dos lugares previsíveis e ganham voz, personalidade e espaço para contar suas próprias histórias. E talvez seja justamente esse um dos grandes encantos do trabalho de Anna: olhar para mulheres reais ou fictícias e enxergar nelas possibilidades que vão muito além dos estereótipos.

Nesta conversa, ela fala sobre as personagens que a inspiram, a parceria de longa data com Claudia Raia, os novos caminhos da dramaturgia feminina e, claro, sobre o que significa ser um verdadeiro mulherão.

Confira abaixo

Anna, você está por trás de grandes sucessos do teatro musical brasileiro e tem dado voz a mulheres muito fortes, como Tarsila do Amaral e as personagens de “7 Mulheres e Um Mistério”. O que te inspira nessas mulheres e o que você acredita que elas têm para ensinar ao público?



A Tarsila era uma locomotiva e viveu muitas vidas em uma. Acho que essa recusa em aceitar limites – sociais, políticos, de idade – é uma grande inspiração para qualquer um.



Já as minhas queridas “7 mulheres” estão aí pra mostrar que é possível quebrar os moldes com alegria. O desejo de ser feliz pode ser revolucionário.



Sua parceria com Cláudia Raia já rendeu trabalhos de grande repercussão, como “Tarsila, a Brasileira” e “Cenas da Menopausa”. Como nasceu essa sintonia entre vocês e o que você admira na Cláudia como artista e como mulher?



Vim para São Paulo quando passei num teste para fazer um musical com a Claudia Raia, em 2001.

Claro que eu já conhecia a artista, mas tive a oportunidade de conhecer e admirar a profissional impecável que ela é – a primeira a chegar na sala de ensaio, que repassa as notas e passos todos os dias, que nunca acha que está bom e descansa em cima daquilo.

Ela é um exemplo de profissional incansável. Aliás, se procurar a palavra “incansável” no google deve ter a foto da Claudia Raia (risos). Sou fã.



Vivemos um momento em que histórias protagonizadas por mulheres estão ganhando cada vez mais espaço no teatro. Você sente que a dramaturgia brasileira está passando por uma transformação nesse sentido? O que ainda falta para que mais mulheres tenham suas histórias contadas e ocupem esses espaços?



Desde que há Teatro existem personagens femininas grandiosas – de Antígona e Medeia, passando por Yerma, Norma e Blanche du Bois, as mulheres ocupam um espaço nobre no nosso imaginário. Porém quase todas são personagens imaginados e escritos por autores homens.

Por geniais que sejam estes autores, a dramaturgia contemporânea vai se beneficiar muito de autoras mulheres com a vivência do universo feminino, trazendo novas complexidades e olhares. E quando eu digo isso, é no espaço da pluralidade de desejos (e desafios) diferentes do que estamos acostumadas a associar a um “personagem feminino”.



Você já escreveu sobre mulheres reais, personagens fictícias e também sobre temas muito ligados ao universo feminino. Existe alguma história de mulher que você ainda sonha em levar para o palco?



É interessante este termo “história de mulher”, porque realmente são muitas as histórias em que o gênero tem um papel e um peso no destino da personagem – e isso me interessa. Pra responder a sua pergunta sem vazar nenhum projeto, me interessam histórias em que a mulher inventa para si um caminho improvável.



Anna, para você o que é ser um mulherão?



Nunca pensei nisso, mas vá lá: talvez “um mulherão” seja aquela que cria a própria história ao invés de tentar ser a musa dos outros.