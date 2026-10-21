Nem sempre aquela gordura que insiste em ficar é apenas gordura localizadaReprodução/Internet
A questão merece atenção, principalmente entre as mulheres. Segundo a pesquisa Vigitel Brasil 2006–2024, divulgada em 2026 pelo Ministério da Saúde, o percentual de mulheres acima do peso nas capitais brasileiras e no Distrito Federal passou de 38,5% para 60,6% no período. Já a obesidade entre elas aumentou de 12,1% para 26,7%.
Mas uma coisa é o excesso de peso e outra é o lipedema, uma doença crônica que afeta principalmente as mulheres. De acordo com o Dr. Edson Ramuth, médico e fundador do Emagrecentro, a gordura localizada costuma aparecer em regiões como barriga, flancos, quadris e coxas. Já o lipedema provoca um aumento desproporcional de gordura, principalmente nas pernas e, em alguns casos, nos braços.
E tem mais: dor, sensibilidade, inchaço e facilidade para ficar com manchas roxas também podem fazer parte do quadro.
“O lipedema e o excesso de peso podem existir ao mesmo tempo. Por isso, observar a distribuição da gordura, os sintomas e a resposta do corpo ao emagrecimento ajuda a identificar quando é necessário buscar uma avaliação específica”, explica o médico.
Quatro sinais que merecem atenção
As pernas ou os braços aumentam de forma parecida
A gordura localizada pode aparecer em diferentes partes do corpo e não precisa seguir um padrão. No lipedema, porém, é comum que o aumento aconteça de maneira semelhante nos dois lados, principalmente nas pernas ou nos braços.
Outra característica é que os pés e as mãos geralmente não são afetados, criando uma espécie de “degrau” na região dos tornozelos ou dos punhos.
“Quando o tronco perde medidas, mas as extremidades continuam proporcionalmente maiores e com uma distribuição parecida, é importante verificar se existem outras manifestações”, esclarece Ramuth.
Existe dor ou sensibilidade ao toque
Gordura localizada, por si só, normalmente não provoca dor quando a região é pressionada. No lipedema, a história pode ser diferente. A mulher pode sentir dor, sensibilidade ao toque ou aquela sensação de pernas pesadas.
Mesmo com a perda de peso, esses sintomas podem continuar.
“Se tocar ou pressionar o local causa desconforto, ou se as pernas permanecem doloridas e pesadas durante o emagrecimento, o problema não deve ser interpretado somente como dificuldade para perder medidas”, orienta.
Os roxos e o inchaço aparecem com frequência
Sabe quando você encontra uma mancha roxa e nem lembra onde bateu? Se isso acontece com frequência, vale conversar com um médico.
No lipedema, os hematomas podem surgir depois de pequenos impactos ou até sem uma causa percebida. O inchaço também pode ficar mais intenso ao longo do dia ou depois de muito tempo em pé.
“Esses sinais precisam ser relatados durante a consulta porque também podem estar relacionados a outras doenças. O histórico clínico e o exame físico são fundamentais para compreender a origem das queixas”, recomenda o médico.
O corpo perde medidas em ritmos diferentes
Durante o emagrecimento, é normal que algumas regiões respondam mais rápido do que outras. No entanto, no lipedema, mesmo com a redução de peso, a diferença de proporção entre o tronco e as extremidades pode continuar bastante evidente.
“O número mostrado na balança não confirma nem descarta o diagnóstico. É preciso analisar o formato corporal, os sintomas e a evolução das medidas durante o acompanhamento”, destaca Ramuth.
Emagrecer ajuda, mas não trata o lipedema sozinho
O médico explica que perder peso não cura o lipedema. Ainda assim, quando existe sobrepeso ou obesidade junto com a doença, o emagrecimento pode trazer benefícios importantes para a saúde.
“A diminuição da gordura corporal contribui para a saúde metabólica, reduz a sobrecarga nas articulações e favorece a mobilidade. Caso a desproporção permaneça acompanhada de dor, sensibilidade, manchas roxas ou inchaço, a orientação é procurar um médico, preferencialmente angiologista ou cirurgião vascular, para esclarecer o diagnóstico e definir os cuidados adequados”, conclui.
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