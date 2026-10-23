Cores marcantes, acabamento natural e praticidade estão entre as apostas para quem quer renovar a maquiagem - Reprodução/Internet

Cores marcantes, acabamento natural e praticidade estão entre as apostas para quem quer renovar a maquiagemReprodução/Internet

Publicado 23/10/2026 07:00

Olá, meninas!





Uma pele bem preparada, poucos produtos e alguns truques simples podem fazer toda a diferença no resultado. E não precisa ter uma nécessaire lotada para conquistar uma maquiagem bonita! Saber escolher os itens certos, evitar excessos e respeitar as características do próprio rosto são alguns dos segredos para uma produção prática e que valoriza a beleza natural.



Para falar sobre tendências, produtos indispensáveis e os erros mais comuns na hora de se maquiar, conversei com o querido Fernando Torquatto, maquiador, fotógrafo e diretor de arte, reconhecido como um dos grandes nomes da beleza no Brasil. Com mais de 30 anos de carreira e trabalhos na moda, na televisão e na publicidade, ele compartilha dicas para quem quer experimentar novas possibilidades sem perder a própria identidade. Cores marcantes, pele iluminada, lábios vermelhos ou uma produção bem natural. Quando o assunto é maquiagem , as tendências estão cada vez mais democráticas, e o mais importante é encontrar o estilo que combina com a personalidade de cada mulher. A ideia não é seguir todas as novidades à risca, mas descobrir como usar os produtos e as técnicas a nosso favor, seja para uma ocasião especial, seja para a correria do dia a dia.Uma pele bem preparada, poucos produtos e alguns truques simples podem fazer toda a diferença no resultado. E não precisa ter uma nécessaire lotada para conquistar uma maquiagem bonita! Saber escolher os itens certos, evitar excessos e respeitar as características do próprio rosto são alguns dos segredos para uma produção prática e que valoriza a beleza natural.Para falar sobre tendências, produtos indispensáveis e os erros mais comuns na hora de se maquiar, conversei com o querido Fernando Torquatto, maquiador, fotógrafo e diretor de arte, reconhecido como um dos grandes nomes da beleza no Brasil. Com mais de 30 anos de carreira e trabalhos na moda, na televisão e na publicidade, ele compartilha dicas para quem quer experimentar novas possibilidades sem perder a própria identidade.

Afinal, a maquiagem deve ser uma aliada da nossa autoestima, e não uma lista de regras a seguir.

Confira abaixo:

Quais são as principais tendências de maquiagem?



A maquiagem está vivendo um momento de muita liberdade de expressão. Nas passarelas de Paris, Milão e Nova York, vimos desde olhos marcantes, sombras azuis e verdes, metalizados e batons vermelhos até propostas extremamente naturais. A pele luminosa, com textura real, continua sendo uma grande tendência. Mais do que seguir regras, o importante é encontrar uma beleza que traduza a personalidade de cada mulher.



Quais produtos não podem faltar em uma nécessaire?



Um bom corretivo, uma base leve ou protetor solar com cor, blush, máscara de cílios, lápis para os olhos e um batom que valorize o rosto. Bons pincéis também fazem diferença. Não é necessário ter muitos produtos, mas escolher aqueles que realmente funcionam para você.



Como conseguir uma maquiagem bonita e prática no dia a dia?



O segredo está numa pele bem cuidada e preparada. Com pequenas correções, um toque de blush, cílios valorizados e uma boca bonita, é possível transformar a aparência em cinco minutos. A maquiagem deve facilitar a vida, não complicá-la.



Quais são os erros mais comuns na maquiagem?



Um dos principais é o excesso de produto, especialmente base, corretivo e pó, que pode acabar evidenciando aquilo que gostaríamos de suavizar. Outro erro é seguir tendências sem considerar as características do próprio rosto. Nem tudo que funciona numa passarela precisa ser reproduzido literalmente no dia a dia.



Se pudesse dar apenas uma dica de maquiagem, qual seria?



Aprenda a observar o próprio rosto. Conheça suas características, experimente, descubra o que valoriza sua beleza e, principalmente, aquilo que faz você se reconhecer diante do espelho. A maquiagem deve revelar sua personalidade, não escondê-la.