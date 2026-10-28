Do conforto à elegância, veja como apostar nos modelos que prometem marcar a temporadaReprodução/Internet
Sapatilhas delicadas
As sapatilhas continuam em alta e são perfeitas para quem busca conforto sem abrir mão do charme. Os modelos com detalhes delicados, como tiras, transparências e acabamentos que lembram uma redinha, são ótimas opções para deixar a produção mais feminina. Elas combinam com vestidos, saias, calças jeans e até peças de alfaiataria.
Sandálias de dedo repaginadas
Quem disse que chinelo de dedo só combina com praia? A tendência aparece em versões mais arrumadinhas, com materiais sofisticados, tiras diferentes e até saltos baixos. É uma alternativa prática para os dias quentes e fica linda com vestidos soltinhos, saias e calças leves. O segredo é escolher um modelo que combine com a ocasião e com o seu estilo.
Papetes com pegada artesanal
As papetes de solado robusto continuam conquistando espaço e ganham ainda mais personalidade com detalhes artesanais, texturas e materiais naturais. Além de confortáveis, elas ajudam a criar um contraste interessante com peças delicadas, como vestidos floridos e saias leves. Também ficam ótimas com shorts e jeans para um visual descontraído.
E aí, meninas, qual dessas tendências tem mais a sua cara? O mais importante é escolher sapatos que combinem com a sua rotina, tragam conforto e façam você se sentir linda!
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