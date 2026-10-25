Beleza coreana - Reprodução/ Internet

Beleza coreanaReprodução/ Internet

Publicado 25/10/2026 00:00

Já repararam como a beleza coreana está fazendo sucesso nas redes sociais? Inspirada na pele hidratada das atrizes dos doramas, essa tendência conquistou mulheres do mundo inteiro. E o segredo está nos cuidados diários e na valorização da beleza natural!

Pele luminosa e natural

A famosa “pele de vidro” é um dos destaques da beleza coreana. A proposta é conquistar uma aparência viçosa e hidratada, apostando em limpeza suave, hidratação e proteção solar. E lembrem-se: não precisamos de uma pele sem imperfeições para estarmos bonitas!

Hidratação em destaque

Essências, séruns e máscaras faciais também fazem sucesso. Ingredientes como centella asiática e niacinamida aparecem em fórmulas voltadas a diferentes necessidades da pele. O importante é escolher produtos adequados e evitar misturar muitos ativos de uma só vez.

Menos produtos, mais cuidado!

Não é preciso seguir uma rotina com dez etapas! Limpeza, hidratação e protetor solar durante o dia já são um bom começo. A tendência também inspira cuidados com o corpo e os cabelos, valorizando a hidratação e o brilho dos fios.

Mas, meninas, cuidado com as novidades que viralizam! Escolham produtos adequados às suas necessidades e desconfiem de promessas milagrosas. No fim das contas, o segredo é manter uma rotina consistente, sem complicação e respeitando as características da sua pele.

Colágeno e menopausa: entenda os efeitos na pele

Colágeno e menopausa - Reprodução/ Internet

Colágeno e menopausaReprodução/ Internet

A menopausa traz mudanças para o nosso corpo, e a pele também sente os efeitos da queda hormonal. Ressecamento, flacidez e perda de elasticidade podem ficar mais evidentes nessa fase.

Segundo a ginecologista Fabiane Berta, especialista em menopausa, a redução do estrogênio influencia a hidratação e a produção de colágeno, proteína importante para a firmeza da pele.

Por isso, manter uma rotina de cuidados, com hidratação e proteção solar, faz toda a diferença. A reposição hormonal pode ter efeitos sobre a pele, mas deve ser avaliada individualmente por um médico, e não indicada apenas por motivos estéticos.

Meninas, cada mulher vive essa fase de um jeito. O segredo é respeitar as necessidades do próprio corpo e buscar orientação profissional para cuidar da saúde e da beleza!



Beleza da alma

“Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome.” — Clarice Lispector.

