Beleza coreanaReprodução/ Internet
Pele luminosa e natural
A famosa “pele de vidro” é um dos destaques da beleza coreana. A proposta é conquistar uma aparência viçosa e hidratada, apostando em limpeza suave, hidratação e proteção solar. E lembrem-se: não precisamos de uma pele sem imperfeições para estarmos bonitas!
Hidratação em destaque
Essências, séruns e máscaras faciais também fazem sucesso. Ingredientes como centella asiática e niacinamida aparecem em fórmulas voltadas a diferentes necessidades da pele. O importante é escolher produtos adequados e evitar misturar muitos ativos de uma só vez.
Menos produtos, mais cuidado!
Não é preciso seguir uma rotina com dez etapas! Limpeza, hidratação e protetor solar durante o dia já são um bom começo. A tendência também inspira cuidados com o corpo e os cabelos, valorizando a hidratação e o brilho dos fios.
Colágeno e menopausaReprodução/ Internet
Por isso, manter uma rotina de cuidados, com hidratação e proteção solar, faz toda a diferença. A reposição hormonal pode ter efeitos sobre a pele, mas deve ser avaliada individualmente por um médico, e não indicada apenas por motivos estéticos.
Beleza da alma
“Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome.” — Clarice Lispector.
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