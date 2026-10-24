Se a ideia é investir em roupas de couro que durem por muitos anos, vale apostar nos clássicos - Divulgação

Se a ideia é investir em roupas de couro que durem por muitos anos, vale apostar nos clássicosDivulgação

Publicado 24/10/2026 08:00

Olá, meninas!



Quem aí também ama uma boa peça de couro? Além de deixar qualquer produção mais estilosa, esse material é daqueles que atravessam gerações e continuam fazendo bonito no guarda-roupa . E sabe o melhor? O couro não precisa ficar esquecido no armário durante os dias mais quentes. Com as escolhas certas, ele também pode ser usado na primavera e no verão!

Para entender como aproveitar essas peças em diferentes épocas do ano e conservá-las por muito mais tempo, conversei com Renata Roman, diretora criativa da InCena Couro (@incenacouro) e formada em Moda, que compartilhou dicas para investir no material e cuidar bem dele.



Peças que nunca saem de moda



Se a ideia é investir em roupas de couro que durem por muitos anos, vale apostar nos clássicos. Para Renata, três peças merecem destaque: jaqueta, calça e chemise.



“A jaqueta atravessa gerações e tem o poder de transformar um look. A calça transita entre produções casuais e sofisticadas, enquanto a chemise pode ser usada como vestido ou aberta, como terceira peça”, explica.



Na hora da compra, também vale prestar atenção à qualidade do material e aos acabamentos. “Para um bom investimento, priorize couro de qualidade, modelagem que vista bem e acabamento cuidadoso. Com os cuidados adequados, elas podem acompanhar o guarda-roupa por muitos anos”, aconselha a especialista.



Couro também combina com o calor!



Se você pensa que couro só combina com frio, está na hora de rever essa ideia! O material também tem espaço nas estações mais quentes, principalmente quando aparece em peças leves e com modelagens que favorecem a ventilação.



“O couro também tem espaço na primavera e no verão. A pelica de cabra que usamos na InCena é leve, macia e respirável”, conta Renata.



Para os dias de calor, a dica é apostar em tops, saias, shorts e vestidos, além de modelos mais soltinhos e peças com recortes a laser. “Para os dias quentes, apostamos em modelagens mais soltas, decotes mais profundos e em peças com perfurações e recortes a laser, que favorecem a ventilação”, destaca.



E quer uma sugestão para montar aquela produção estilosa? Combine o couro com tecidos leves, como linho e algodão. O resultado é um visual moderno, que pode ser adaptado a diferentes ocasiões.



Como guardar suas peças de couro?



Meninas, atenção a esse detalhe! Não adianta investir em uma roupa linda e deixar de cuidar dela na hora de guardar. O couro precisa de condições adequadas para preservar sua aparência, por isso, o ideal é usar cabides apropriados e manter as peças em um armário arejado e sem umidade.



“As peças devem ser guardadas em cabides adequados, em um armário arejado e sem umidade, de preferência em capas de TNT, que permitem a ventilação. Evite capas plásticas”, orienta Renata.



Outra possibilidade é deixar as roupas sem capa, intercaladas com peças de tecido, para evitar o contato direto entre os couros e reduzir o risco de transferência de cor.



E a hidratação, será que é necessária? Sim! Mas é preciso usar o produto correto. “A hidratação ajuda a preservar a maciez e a flexibilidade do couro, evitando o ressecamento. Para as nossas peças de couro liso, recomendamos esse cuidado a cada seis meses, com um hidratante neutro específico para couro”, explica.



A especialista ainda recomenda seguir as orientações da marca e testar o produto em uma área discreta antes de aplicá-lo na peça. E atenção: camurças e couros com acabamentos especiais exigem cuidados diferentes. A camurça, por exemplo, não deve receber hidratantes convencionais.



Molhou ou manchou? Calma!



Outro cuidado importante é saber o que fazer quando a roupa molha na chuva. Nada de desespero, meninas! O primeiro passo é retirar o excesso de água com um pano macio e seco, sem esfregar, e deixar a peça secar naturalmente, à sombra e em um local ventilado.



“Se molhar acidentalmente, deixe secar naturalmente à sombra, longe de secadores e outras fontes de calor”, recomenda Renata.



Também é importante evitar lavar a roupa em casa ou usar produtos de limpeza inadequados. E, se aparecer uma mancha, surgir mofo ou o material ficar endurecido, o melhor é procurar ajuda especializada.



“Para a limpeza, recomendo sempre uma lavanderia especializada em couro”, afirma. Segundo a especialista, tentar resolver o problema por conta própria pode provocar danos permanentes, já que o tratamento depende do tipo de couro e do acabamento da peça.



Viram só, meninas? Com alguns cuidados e escolhas certeiras, as roupas de couro podem continuar lindas por muitos anos. O segredo é investir em qualidade, escolher peças que combinem com seu estilo e respeitar as necessidades desse material tão especial. Assim, você aproveita o melhor da moda em diferentes estações, sem deixar suas peças favoritas perderem a beleza!