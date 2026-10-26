O fim do tratamento é uma conquista, mas algumas mulheres ainda precisam de atenção especial para lidar com os efeitos da menopausaReprodução/Internet
E não estamos falando apenas das famosas ondas de calor! A menopausa provocada pelo tratamento também pode trazer noites mal dormidas, secura vaginal, diminuição do desejo sexual, alterações de humor e perda de massa óssea.
Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano no triênio 2026-2028. Por isso, falar sobre os efeitos que podem permanecer depois do tratamento também é uma maneira de cuidar das mulheres que enfrentam ou já enfrentaram a doença.
De acordo com Luciana Landeiro, líder nacional da especialidade de tumores de mama da Oncoclínicas, essa menopausa pode chegar de forma mais repentina do que a natural, fazendo com que os sintomas apareçam em um intervalo relativamente curto. Por isso, é importante conversar com a equipe médica sobre qualquer mudança percebida.
Não é só calorão, viu?
As transformações podem mexer com diferentes áreas da vida. Um estudo publicado na revista *Breast Cancer Research and Treatment* mostrou que, entre as mulheres que tiveram câncer de mama e apresentavam sintomas da menopausa, 89% relataram ondas de calor ou suor noturno e problemas para dormir. Já 75% tinham secura vaginal, 62% enfrentavam alterações de humor e 60% relatavam dificuldades na vida sexual.
Além do desconforto físico, essas mudanças podem afetar a autoestima, a imagem corporal e os relacionamentos. É o que explica Cristiane Bergerot, psico-oncologista e líder nacional da equipe multidisciplinar da Oncoclínicas.
Segundo a especialista, reconhecer essas dificuldades e abrir espaço para conversar sobre elas é fundamental para que a mulher receba um cuidado que vá além do tratamento do tumor.
Outro ponto importante é que, depois de passar por uma experiência tão delicada, qualquer mudança no corpo pode despertar medo de que a doença tenha voltado. Ter acompanhamento e tirar as dúvidas com os profissionais de saúde ajuda a entender o que está acontecendo e a enfrentar esse período com mais segurança.
O apoio psicológico também pode fazer diferença. Um estudo publicado na revista *Lancet Oncology* mostrou que a terapia cognitivo-comportamental ajudou a diminuir o impacto das ondas de calor e da sudorese em mulheres tratadas contra o câncer de mama, além de trazer benefícios para o humor, o sono e a qualidade de vida.
Cada mulher precisa de um cuidado diferente
Quando o assunto é aliviar os sintomas da menopausa após o câncer de mama, não existe uma receita única. A escolha do tratamento depende do tipo de tumor, da idade, dos medicamentos utilizados e do histórico de cada paciente.
A terapia hormonal da menopausa, por exemplo, não deve ser adotada por conta própria. Ela costuma ser contraindicada, principalmente em mulheres que tiveram tumores sensíveis aos hormônios. Qualquer possibilidade de tratamento precisa ser discutida individualmente com a equipe de oncologia.
Para quem sofre com secura vaginal e desconforto durante as relações sexuais, hidratantes e lubrificantes vaginais sem hormônios costumam ser as primeiras alternativas. Em algumas situações, o uso de estrogênio vaginal em baixa dose pode ser avaliado pelos médicos, considerando os possíveis riscos e benefícios.
Também existem opções não hormonais para aliviar as ondas de calor. Em junho de 2026, a Anvisa aprovou o fezolinetanto para o tratamento desses sintomas moderados a intensos da menopausa. No entanto, seu uso específico em mulheres que passaram pelo câncer de mama ainda está sendo estudado.
Outra alternativa, o elinzanetanto, apresentou resultados positivos em pesquisas com mulheres que utilizam hormonioterapia após o câncer de mama, ajudando a reduzir as ondas de calor e melhorando o sono e a qualidade de vida. O medicamento, porém, ainda não está disponível no Brasil.
De acordo com Luciana Landeiro, o mais importante é que nenhuma mulher sinta que precisa enfrentar esses sintomas sozinha. Além das opções medicamentosas, o acompanhamento pode incluir atividade física, cuidados com a saúde dos ossos e apoio psicológico.
O cuidado continua depois do tratamento
Meninas, o fim da quimioterapia ou de outras etapas do tratamento não significa que todas as dificuldades desapareceram. É importante continuar cuidando da saúde física e emocional, manter as consultas de acompanhamento e falar abertamente sobre os sintomas que incomodam.
Como destaca Cristiane Bergerot, compreender as mudanças do próprio corpo e participar das decisões sobre o tratamento ajuda a mulher a recuperar a autonomia depois de uma fase em que tantas escolhas foram determinadas pela doença.
Por isso, se você passou pelo câncer de mama e percebeu alterações no sono, no desejo sexual, no humor ou em qualquer outro aspecto da sua saúde, não deixe de procurar orientação médica. Com acompanhamento individualizado, informação e acolhimento, é possível encontrar maneiras de aliviar os sintomas e viver essa nova fase com mais conforto e qualidade de vida.
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