O fim do tratamento é uma conquista, mas algumas mulheres ainda precisam de atenção especial para lidar com os efeitos da menopausa - Reprodução/Internet

O fim do tratamento é uma conquista, mas algumas mulheres ainda precisam de atenção especial para lidar com os efeitos da menopausaReprodução/Internet

Publicado 26/10/2026 08:00

Olá, meninas!