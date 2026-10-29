3. Calças, saias, vestidos e blazers: o xadrez aparece em diferentes peças e abre espaço para produções para todos os estilosReprodução/Pinterest
A estampa apareceu nas passarelas da London Fashion Week 2026, que apresentou coleções para a primavera/verão de 2027. As propostas mostram que o xadrez pode ser usado de diferentes maneiras, em produções que vão das mais clássicas às modernas e cheias de personalidade.
E não precisa sair comprando um guarda-roupa novo para entrar nessa moda, viu? Com algumas peças e combinações certeiras, dá para criar visuais para o trabalho, um passeio ou até uma ocasião especial. Confira sete ideias para se inspirar!
Calça xadrez para fugir do básico
Quer dar uma renovada naquele look de sempre? A calça xadrez pode ser uma ótima escolha! Ela combina com camisetas, camisas e blusas lisas. Para uma produção discreta, aposte em tons neutros. Já quem gosta de ousar pode experimentar misturar estampas e criar um visual cheio de personalidade.
Saia curta para um look moderno
As saias curtas são uma alternativa para quem gosta de produções jovens e estilosas. Os modelos plissados ficam lindos com camisetas e coletes, enquanto as blusas mais soltinhas deixam o visual descontraído. Para completar, vale apostar em botas, sapatilhas ou tênis, dependendo da ocasião.
Camisa xadrez para multiplicar combinações
Sabe aquela peça versátil que salva a gente na hora de se vestir? A camisa xadrez é uma delas! Você pode usá-la com calça de alfaiataria para uma produção elegante ou combinar com jeans para um visual mais casual. Outra ideia é deixá-la aberta sobre uma regata básica, criando uma sobreposição moderna.
Vestido xadrez para ficar linda sem esforço
Para quem gosta de praticidade, o vestido xadrez é uma ótima aposta. Existem modelos curtos, midi e longos, com diferentes cortes e acabamentos. Nos pés, sandálias deixam a produção delicada, enquanto botas e jaquetas dão um toque mais moderno.
Saia longa para uma produção charmosa
A saia longa xadrez também merece espaço no guarda-roupa! Ela combina com tricôs nos dias mais fresquinhos e com regatas quando a temperatura sobe. A dica é escolher uma blusa que harmonize com as cores da estampa, deixando o visual equilibrado e elegante.
Conjuntos para acertar no visual
Quem não gosta de praticidade? Os conjuntos xadrez facilitam a escolha da roupa e ainda garantem uma produção coordenada. As opções com shorts são ótimas para os dias quentes, enquanto os modelos com calça podem render combinações elegantes para diferentes compromissos.
Blazer xadrez para um toque sofisticado
O blazer xadrez é aquele tipo de peça que transforma até a combinação mais simples. No trabalho, fica lindo com calça de alfaiataria e blusa básica. Para um passeio, experimente usá-lo com jeans e tênis. O resultado é moderno, confortável e cheio de estilo.
E aí, meninas, qual dessas opções é a sua favorita? O mais importante é adaptar a tendência ao seu gosto e aproveitar as peças que você já tem no armário. Com criatividade, dá para montar combinações lindas e mostrar que o xadrez tem tudo para ser um grande aliado na hora de se vestir!
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