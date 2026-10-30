Brasileira radicada na Itália, ela construiu uma carreira que une comunicação, literatura e espiritualidade - Divulgação

Brasileira radicada na Itália, ela construiu uma carreira que une comunicação, literatura e espiritualidadeDivulgação

Publicado 30/10/2026 06:00

Olá, meninas! Vocês já imaginaram deixar o Brasil para viver em outro país, conhecer uma nova cultura e construir uma história profissional do zero?

Pois é, hoje quero apresentar a vocês uma mulher que tem muita coisa para contar sobre essa experiência! Maria do Sole é brasileira, vive na Itália há anos e encontrou na espiritualidade, na comunicação e no autoconhecimento caminhos para transformar sua própria história e tocar a vida de outras pessoas.

Com uma trajetória de mais de 30 anos, ela vem conquistando novos espaços, inclusive na televisão italiana, sem deixar de lado suas raízes brasileiras. Entre os desafios de viver longe de casa, os projetos que atravessam fronteiras e os sonhos que continuam surgindo, nossa conversa foi uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a mulher por trás dessa trajetória.

Vamos juntas descobrir como tudo começou e o que ela está preparando para o futuro?

Confira meu bate-papo com ela abaixo:

Como começou sua trajetória profissional e o que a levou à Itália?

Minha jornada no desenvolvimento holístico e espiritual começou há mais de 25 anos no Brasil, guiada por uma busca profunda por autoconhecimento e cura através das cartas, dos astros e da energia.

A Itália entrou na minha vida por uma forte conexão de alma e destino, e foi na Sardenha — uma ilha tão rica em história pré-histórica, repleta de lugares sagrados e de uma energia cósmica ancestral — que encontrei o terreno fértil ideal para a espiritualidade e a arte de cuidar do outro florescerem de maneira única. Hoje, Olbia é o meu lar e a sede do Maria do Sole Holistic Center, onde transformo essa missão de vida e essa conexão profunda com a terra em acolhimento diário.

Quais foram os principais desafios para construir uma carreira fora do Brasil?



O maior desafio, sem dúvida, é transpor barreiras culturais e linguísticas para tocar o coração das pessoas em outra língua. No início, conquistar a confiança de um público estrangeiro exige respeito profundo pelas tradições locais, muita dedicação e paciência.

Mas percebi que a linguagem da alma, da empatia e da energia é universal. O baralho, os astros e o cuidado holístico não têm fronteiras; quando você fala com verdade, as portas se abrem naturalmente.

Como surgiu a oportunidade de apresentar um programa na televisão italiana?



Foi um presente do destino que corou anos de trabalho sério aqui na Sardenha. A oportunidade de apresentar o '5 minuti con Maria do Sole' na UNO4 TV (canal 14) nasceu do desejo de levar uma mensagem de luz, reflexão e bem-estar de forma rápida, leve e acessível ao cotidiano dos telespectadores.

Ter esse espaço diário na televisão italiana é uma alegria imensa e uma responsabilidade linda: poder entrar na casa das pessoas todos os dias para plantar uma semente de esperança e positividade.

Qual é a proposta do International Spiritual Awards e sua importância para o diálogo entre diferentes crenças?



O International Spiritual Awards nasceu com uma missão muito clara: reconhecer, honrar e unir grandes talentos e lideranças que dedicam suas vidas à espiritualidade, ao bem-estar e à elevação da consciência humana, tanto no Brasil quanto na Itália.

Em um mundo tão polarizado, o prêmio atua como uma ponte de união entre diferentes crenças, culturas e filosofias. Ele nos lembra que, independentemente do caminho ou do credo, a essência de toda jornada espiritual é o amor, a caridade e o respeito à diversidade humana.

Quais são os próximos projetos na televisão, na literatura e no Brasil?



O coração está a mil com muitas novidades! Na televisão, continuo expandindo os horizontes e o formato do '5 minuti con Maria do Sole', trazendo temas ainda mais transformadores. Na literatura, sigo colhendo frutos maravilhosos do meu livro 'La magia è dentro di te e la felicità nelle tue mani' e gestindo novos conteúdos para inspirar meus leitores.em breve lancarei o meu 2°livro E, claro, o Brasil está sempre presente nos meus projetos e no meu coração, especialmente através da gestão dos eventos que participo ,unindo a minha paixão por receber bem com as minhas raízes brasileiras que nunca se apagam.