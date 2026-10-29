Sasha celebra a chegada do primeiro bebê, enquanto Xuxa e Luciano Szafir já comemoram a nova fase da família - Reprodução/Instagram

Sasha celebra a chegada do primeiro bebê, enquanto Xuxa e Luciano Szafir já comemoram a nova fase da famíliaReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2026 20:12

Olá, meninas!

Que notícia mais linda e emocionante! Sasha Meneghel está grávida do primeiro filho com o marido, o cantor João Lucas, e eu não poderia deixar de compartilhar minha alegria com vocês. Sasha é uma menina muito querida, educada e talentosa, que conquistou o carinho de tanta gente ao longo dos anos. Desejo a ela e ao João Lucas toda a felicidade do mundo nessa nova fase, com muito amor, saúde e bênçãos!

Filha da minha querida Xuxa e do meu amigo Luciano Szafir, Sasha faz parte da história de uma geração que cresceu acompanhando a Rainha dos Baixinhos. Eu, que também fui baixinha da Xuxa, fico emocionada em lembrar que vimos essa menina crescer nas telinhas e agora temos a alegria de vê-la se preparando para ser mãe.

E o vovô Luciano já fez questão de demonstrar toda a sua felicidade nas redes sociais! Ele compartilhou uma linda mensagem para a filha e o genro, desejando muita saúde ao bebê e celebrando a chegada do novo integrante da família. Também aproveitou para parabenizar a Xuxa, que vai realizar o sonho de ser vovó pela primeira vez.

Que esse bebê chegue com muita saúde e seja cercado de amor desde o primeiro instante! Sasha e João Lucas, recebam todo o nosso carinho. A gente torce muito por vocês e deseja que essa nova jornada seja repleta de alegrias. Afinal, quando uma notícia tão bonita chega, a felicidade acaba contagiando todo mundo!