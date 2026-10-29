Sasha celebra a chegada do primeiro bebê, enquanto Xuxa e Luciano Szafir já comemoram a nova fase da famíliaReprodução/Instagram
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