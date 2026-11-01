Vermelho e vinho: as cores que transformam qualquer look - fotos de Reprodução de internet

Vermelho e vinho: as cores que transformam qualquer look fotos de Reprodução de internet

Publicado 01/11/2026 00:00

Sabe aquela produção básica que ganha outra vida com uma simples mudança? O segredo pode estar nas cores! Vermelho e vinho são duas tonalidades que ajudam a transformar o visual, trazendo personalidade e elegância sem a necessidade de grandes esforços.

Vermelho para destacar o visual

Intenso e cheio de energia, o vermelho é perfeito para quem gosta de dar destaque à produção. Vale apostar em vestidos, blusas e conjuntos, ou começar aos poucos pelos acessórios, como bolsas e sapatos. A cor combina muito bem com jeans, branco, bege e preto, criando desde looks descontraídos até opções mais sofisticadas.

Vinho para um toque de elegância

Mais fechado e discreto, o vinho é uma ótima escolha para quem prefere combinações elegantes. Uma calça nessa tonalidade com camisa branca, ou uma blusa vinho com jeans, são combinações práticas para diferentes ocasiões. Bolsas e sapatos nessa cor também ajudam a incorporá-la ao guarda-roupa com facilidade.

Posso misturar vermelho e vinho?

Pode, sim! As duas cores podem aparecer juntas na mesma composição. A dica é escolher uma delas como protagonista e usar a outra como complemento. Para quem prefere discrição, os acessórios são uma excelente maneira de experimentar essa combinação.

Meninas, o mais importante é adaptar as tendências ao próprio estilo. Você não precisa comprar roupas novas para renovar o visual: basta aproveitar as peças que já tem e experimentar novas combinações. Afinal, às vezes, uma cor diferente é tudo o que falta para transformar o look!

Chá de hibisco: o segredinho natural que está chamando a atenção

Chá de hibisco - Reprodução de internet

Chá de hibiscoReprodução de internet

Vocês já experimentaram o chá de hibisco? Com sabor levemente ácido, ele ganhou espaço na rotina de quem gosta de infusões naturais. Mas será que ajuda a perder peso?

Chá de hibisco emagrece?

Preparado geralmente com a espécie Hibiscus sabdariffa, o chá contém compostos vegetais que são estudados por seus possíveis efeitos na saúde. Porém, as evidências sobre o emagrecimento ainda são limitadas, e a bebida não faz milagres.

Como consumir com segurança?

Para preparar, coloque água quente sobre o hibisco seco próprio para consumo, deixe em infusão conforme as instruções da embalagem e coe.

Apesar de natural, o chá exige cuidados. Gestantes, mulheres que amamentam, pessoas com pressão baixa e quem utiliza medicamentos devem consultar um profissional de saúde antes do consumo regular.

Meninas, lembrem-se: o chá não substitui uma alimentação equilibrada nem tratamentos médicos. O segredo é aproveitar a bebida com consciência!

Beleza da Alma

“O essencial é invisível aos olhos.” — Antoine de Saint-Exupéry.