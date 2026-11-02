À frente da iniciativa, Ingrid Bastos aposta na união de mulheres para transformar experiências, ideias e contatos em novas oportunidades - Divulgação

À frente da iniciativa, Ingrid Bastos aposta na união de mulheres para transformar experiências, ideias e contatos em novas oportunidadesDivulgação

Publicado 02/11/2026 08:00

Olá, meninas!

Sabe aqueles encontros que podem abrir portas, apresentar novas possibilidades e até mudar os rumos da nossa vida profissional? Pois é! Quero convidar vocês para conhecerem uma iniciativa que promete reunir mulheres, talentos e muitas oportunidades. No dia 12 de novembro, Niterói recebe o pré-lançamento do Impact Women, uma plataforma internacional idealizada por Ingrid Bastos, que nasce com a proposta de conectar mulheres e aproximar negócios entre o Brasil e o mundo.

Por trás desse projeto está uma mulher com uma trajetória bastante diversificada. Ingrid tem formação em Magistério, Fisioterapia, Biologia e Direito, atuou durante 16 anos como professora da rede pública e também construiu uma carreira na área jurídica, com atuação na defesa dos direitos das mulheres. Atualmente, é secretária municipal de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres em Maricá. Toda essa experiência contribuiu para o nascimento de uma iniciativa que busca incentivar a autonomia feminina e ampliar oportunidades profissionais.

A ideia é muito bacana! Mais do que promover encontros, o projeto pretende construir uma comunidade permanente, estimulando o networking, a troca de experiências, o aprendizado, as mentorias e novas parcerias profissionais. A iniciativa foi pensada para mulheres em diferentes momentos da carreira, desde aquelas que sonham em empreender até empresárias e profissionais que já possuem negócios consolidados.

E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais interessante: a conexão internacional! Um dos próximos passos previstos é uma experiência em Milão, na Itália, entre os dias 25 e 29 de janeiro de 2027, com foco em relacionamento profissional, conhecimento de mercado e oportunidades empresariais.

O primeiro encontro será realizado às 19h, no Restaurante Olimpo, em Charitas, e promete uma noite especial de conversas, networking e apresentação dessa proposta que pretende aproximar mulheres e impulsionar seus projetos.

O ingresso custa R$ 219,90 e inclui jantar completo, com couvert, entrada, prato principal e sobremesa, além de bebidas não alcoólicas, vinhos e espumantes.

Eu adorei a ideia de um espaço que valoriza o talento feminino e incentiva mulheres a compartilharem experiências, criarem oportunidades e conquistarem novos caminhos. Afinal, quando mulheres se conectam, muita coisa boa pode acontecer!

Quer participar? Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo link:

https://link.infinitepay.io/elisa-rodrigues-de/VC1DLUMtUg-6WIdhx518z-219,90

Vamos prestigiar essa iniciativa e fazer parte dessa rede de conexões!