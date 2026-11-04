Especialistas explicam os tratamentos disponíveis e quando a cirurgia pode ser indicada - Reprodução/Internet

Especialistas explicam os tratamentos disponíveis e quando a cirurgia pode ser indicadaReprodução/Internet

Publicado 04/11/2026 08:00

Olá, meninas!

Imagine ficar constrangida na hora de cumprimentar alguém, usar o celular ou até escolher uma roupa por causa do excesso de suor. Pois é! Para quem convive com esse problema, situações simples do cotidiano podem se transformar em verdadeiros desconfortos. Estamos falando da hiperidrose , uma condição caracterizada pela transpiração excessiva, mesmo quando o corpo não precisa liberar calor.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o problema afeta de 2% a 3% da população, mas menos de 40% das pessoas procuram atendimento médico. As regiões mais atingidas costumam ser mãos, pés, axilas e rosto, e os primeiros sintomas podem aparecer ainda na infância ou adolescência.

É importante entender que suar é natural e necessário para regular a temperatura do nosso corpo. A questão é quando essa transpiração acontece de maneira exagerada e sem uma necessidade aparente. Além do incômodo físico, a condição pode afetar a autoestima, os relacionamentos e até o desempenho no trabalho e nos estudos.

“O suor excessivo causa desconforto, vergonha, piora de quadros de ansiedade e dificuldades nos relacionamentos e nas atividades do trabalho ou da escola”, explica Liu Estradioto, cirurgião torácico do Hospital São Marcelino Champagnat, em Curitiba (PR).

Quando é hora de pensar em cirurgia?

Nem todo caso de hiperidrose precisa de uma intervenção cirúrgica. Existem alternativas de tratamento, como antitranspirantes específicos, medicamentos orais e aplicações de toxina botulínica. A escolha depende da intensidade dos sintomas e das regiões afetadas.

Quando essas opções não apresentam bons resultados ou não são bem toleradas pelo paciente, a cirurgia pode entrar em discussão. Uma das técnicas utilizadas é a simpatectomia torácica por videotoracoscopia, um procedimento minimamente invasivo que interrompe a atividade de parte da cadeia simpática, formada por nervos envolvidos no controle da transpiração. A técnica é mais consolidada para casos de suor excessivo nas mãos e nas axilas.

Segundo Leonardo Roeder, cirurgião torácico do mesmo hospital, a indicação precisa ser feita individualmente, levando em consideração os sintomas, os tratamentos anteriores e os possíveis riscos. Nas mãos, por exemplo, a melhora costuma ser percebida logo após o procedimento, e estudos apontam ganhos importantes na qualidade de vida da maioria dos pacientes bem selecionados.

Como funciona o procedimento?

A cirurgia é realizada com anestesia geral e pequenas incisões no tórax, por onde são introduzidos uma microcâmera e os instrumentos necessários para interromper a atividade dos nervos responsáveis pela transpiração excessiva nas regiões tratadas.

A recuperação costuma permitir o retorno às atividades cotidianas entre cinco e sete dias. Já os exercícios físicos geralmente são liberados entre 15 dias e três semanas, dependendo da evolução de cada paciente e da orientação médica.

Mas atenção, meninas! Apesar de ser considerada minimamente invasiva, a cirurgia apresenta riscos e exige uma avaliação cuidadosa. Um dos principais efeitos adversos é a chamada hiperidrose compensatória, quando o suor passa a aumentar em outras partes do corpo, como costas, abdômen e coxas. A idade mais avançada e o índice de massa corporal elevado estão associados a uma maior incidência dessa condição.

Antes de optar pela cirurgia, também é importante investigar se a transpiração excessiva não está relacionada a outras questões, como alterações hormonais, infecções ou uso de determinados medicamentos. Quando existe uma causa secundária, o tratamento deve ser direcionado ao problema de origem.

“Mesmo com cortes pequenos, é uma cirurgia dentro do tórax. Por isso, precisa ser feita por um cirurgião torácico com experiência na técnica, que conheça bem a anatomia da região e esteja preparado para lidar com possíveis intercorrências”, alerta Leonardo Roeder.

Por isso, nada de achar que suar demais é apenas uma questão estética ou que a cirurgia é a primeira saída! Se o problema atrapalha sua rotina, procure um médico para entender o que está acontecendo e conhecer as possibilidades de tratamento. Cuidar da saúde também é cuidar da nossa qualidade de vida!