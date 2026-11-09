Pequenos erros na rotina de beleza podem deixar as madeixas fragilizadas, sem brilho e mais suscetíveis a danos - Reprodução/Internet

Pequenos erros na rotina de beleza podem deixar as madeixas fragilizadas, sem brilho e mais suscetíveis a danosReprodução/Internet

Publicado 09/11/2026 07:00

Olá, meninas!

Quem nunca ouviu que lavar o cabelo todos os dias faz mal, que fios fininhos não precisam de condicionador ou que escovar bastante deixa as madeixas mais bonitas? Pois é! Existem muitos conselhos sobre cuidados capilares que passam de geração em geração, mas nem todos são verdadeiros. E alguns hábitos que parecem inofensivos podem até prejudicar a saúde dos nossos fios.

Segundo a dermatologista Dra. Liliana Bechelli, a maneira como lavamos, desembaraçamos e secamos o cabelo faz toda a diferença no resultado. Muitas vezes, a gente investe em produtos e tratamentos, mas acaba cometendo pequenos erros na rotina que deixam os fios fragilizados e sem vida.

A escolha dos produtos também merece atenção. Cada cabelo tem suas próprias necessidades, e a rotina precisa respeitar essas características. Pensando nisso, a especialista esclarece cinco mitos bastante comuns. Vamos descobrir?

Lavar o cabelo todos os dias faz mal

Esse é um dos mitos mais conhecidos! A verdade é que não existe uma frequência de lavagem que funcione para todo mundo. Quem tem cabelo liso e couro cabeludo oleoso pode precisar lavar diariamente. Já os fios mais secos, grossos ou cacheados geralmente pedem uma frequência diferente. O importante é observar a oleosidade, a sujeira e como o cabelo reage à lavagem.

Quanto mais esfregar o comprimento, mais limpo fica

Nada disso, meninas! O xampu deve ser aplicado principalmente no couro cabeludo, com movimentos suaves. Não é necessário esfregar o comprimento, pois a espuma que escorre durante o enxágue já ajuda a limpá-lo. Esfregar com força pode aumentar o desgaste dos fios. Portanto, delicadeza é a palavra de ordem!

Cabelo fino não precisa de condicionador

Quem tem fios fininhos também precisa de condicionador, viu? O produto ajuda a desembaraçar e facilita o cuidado diário. O segredo está na maneira de aplicar: nos cabelos finos e lisos, o ideal é concentrar o produto nas pontas. Já nos fios secos ou cacheados, ele pode ser distribuído pelo comprimento. Cada cabelo tem sua necessidade!

“Hoje, o cuidado capilar vai muito além da limpeza. A consumidora busca produtos adequados às características dos seus fios, com tecnologia, performance e uma experiência de uso diferenciada. Foi com esse olhar que desenvolvemos Farnese Biocare, conectando ciência, sensorialidade e diferentes necessidades capilares em uma rotina de cuidado mais completa”, explica Rafaela Côrte Real Miana, diretora de Marketing e Inovação da Sínter.

Escovar o cabelo 100 vezes por dia deixa os fios mais saudáveis

Pode esquecer essa história! Escovar o cabelo repetidamente não faz com que ele fique mais bonito ou saudável. Pelo contrário, o excesso de escovação e a força na hora de desfazer os nós podem provocar danos. O melhor é desembaraçar apenas quando necessário, com delicadeza. Uma boa dica é usar um pente de dentes largos e começar pelas pontas, avançando aos poucos.

Esfregar a toalha no cabelo ajuda a secar mais rápido

Meninas, cuidado com esse hábito! Esfregar os fios com a toalha pode causar atrito e contribuir para danos. O ideal é envolver o cabelo delicadamente no tecido e pressionar de leve para retirar o excesso de água. Se você costuma usar secador, prefira temperaturas baixas ou médias e evite deixar os fios expostos ao calor por muito tempo.

A dermatologista Dra. Liliana Bechelli lembra que cuidar dos cabelos vai muito além de escolher bons produtos. Os pequenos hábitos do dia a dia também fazem diferença. E, se mesmo depois de mudar a rotina você continuar percebendo fragilidade, queda ou perda de volume, vale procurar um dermatologista para investigar o que está acontecendo.

Afinal, nossas madeixas merecem carinho, atenção e os cuidados certos!