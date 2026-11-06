A história reacendeu o debate sobre elegância, bom senso e respeito na hora de encerrar uma relação - Reprodução/Instagram

A história reacendeu o debate sobre elegância, bom senso e respeito na hora de encerrar uma relaçãoReprodução/Instagram

Publicado 06/11/2026 07:00

Olá, meninas!

Tem uma coisa que eu considero muito deselegante: terminar um relacionamento e começar a discutir quem fica com o quê. Afinal, presente é presente, não é mesmo? E essa história envolvendo Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado avaliado em cerca de R$ 6 milhões me fez pensar justamente nisso.

Com o fim do relacionamento da atriz com o empresário Abdul Fares, surgiu a polêmica sobre a joia, que teria sido alvo de um pedido de devolução em meio a uma disputa judicial envolvendo a família do empresário. E aí fica a pergunta: quando um casal se separa, será que é correto pedir de volta aquilo que foi dado de presente?

Na minha opinião, não! Não importa se estamos falando de uma joia de R$ 6 milhões ou de um presente muito mais simples. Se você deu porque quis, com carinho e por vontade própria, não deveria querer aquilo de volta quando a relação acaba. Presente não é empréstimo, meninas!

E vale também para quem recebe. Devolver tudo o que ganhou durante um relacionamento só porque o namoro ou o casamento chegou ao fim também pode ser uma atitude bastante deselegante. É claro que existem situações específicas, acordos e questões patrimoniais que precisam ser respeitados, mas uma coisa é resolver o que pertence a cada um; outra, bem diferente, é transformar o fim de uma história de amor em uma cobrança de presentes.

Acho que, no fim das contas, elegância também está na maneira como sabemos encerrar ciclos. Nem todo relacionamento termina como gostaríamos, mas preservar o respeito e a dignidade é sempre a melhor escolha. Afinal, o amor pode acabar, mas a educação e o bom senso deveriam permanecer!