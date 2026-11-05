Após a atitude de uma influenciadora ao constranger um menino autista, uma onda de solidariedade tomou conta das redes e a vaquinha para ajudar a criança já ultrapassa meio milhão de reais - Reprodução/Internet

Após a atitude de uma influenciadora ao constranger um menino autista, uma onda de solidariedade tomou conta das redes e a vaquinha para ajudar a criança já ultrapassa meio milhão de reaisReprodução/Internet

Publicado 05/11/2026 06:00

Olá, meninas