Após a atitude de uma influenciadora ao constranger um menino autista, uma onda de solidariedade tomou conta das redes e a vaquinha para ajudar a criança já ultrapassa meio milhão de reaisReprodução/Internet
O episódio aconteceu quando a influenciadora Valéria Diniz perguntou ao menino sobre sua preferência política. Ao ouvir a resposta, pediu que ele fizesse o gesto do "L", associado ao presidente Lula. Depois que a criança atendeu ao pedido, ela se recusou a comprar os doces e publicou o vídeo nas redes sociais. O que deveria ser um simples encontro entre uma pessoa que oferece um produto e alguém que poderia comprá-lo acabou se transformando em uma situação de humilhação. Não existe opinião política, brincadeira ou conteúdo para as redes sociais que justifique constranger uma criança dessa maneira.
Matheus perdeu a mãe e mora com a avó, com quem divide a rotina e as dificuldades. Ele vende seus doces para ajudar nas despesas de casa. Estamos falando de um menino que deveria estar preocupado apenas em brincar, estudar e viver a infância, mas que já enfrenta responsabilidades tão grandes para sua idade.
Mas, felizmente, essa história também revelou um lado muito bonito das pessoas. Diante da indignação causada pelo episódio, uma verdadeira corrente de solidariedade começou a se formar. Motociclistas, entregadores, internautas e pessoas de diferentes lugares se mobilizaram para apoiar Matheus e sua família. Além de presentes, alimentos e demonstrações de carinho, uma campanha de arrecadação organizada por Gabriel em benefício do menino já ultrapassou a marca de meio milhão de reais, mostrando a força que a união pode ter quando tantas pessoas decidem fazer o bem.
É emocionante perceber como uma atitude tão triste acabou despertando tantas manifestações de amor. E é justamente isso que precisamos levar dessa história: não podemos normalizar a humilhação, principalmente quando a vítima é uma criança. Influência, seguidores e popularidade não significam nada quando falta respeito pelo próximo.
Que o Matheus receba todo o carinho, cuidado e oportunidades que merece. E que essa mobilização continue nos lembrando de que a internet pode ser, sim, um espaço para espalhar coisas boas, acolher e transformar vidas.
No fim das contas, meninas, a gente precisa entender que criança não é instrumento de brincadeira, disputa ou audiência. Criança merece proteção, respeito e amor. Que nunca nos falte humanidade para reconhecer isso!
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