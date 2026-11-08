A moda dos anos 2000 está de volta! - Reprodução/Redes sociais

A moda dos anos 2000 está de volta!Reprodução/Redes sociais

Publicado 08/11/2026 00:00

Quem viveu os anos 2000 certamente se lembra das sobrancelhas bem fininhas, não é mesmo? Pois essa tendência está voltando a aparecer entre as apostas de beleza e conquistando espaço nas redes sociais e nas produções de algumas famosas. Depois de anos de preferência por fios mais cheios, volumosos e naturais, o desenho delicado e estreito voltou a despertar a curiosidade de quem gosta de experimentar novidades.

A proposta é deixar as sobrancelhas mais finas, com um visual que resgata a estética daquela época e traz um toque de nostalgia. Para quem gosta de acompanhar as tendências, a novidade pode ser uma oportunidade de renovar o visual e experimentar algo diferente.

Mas vale sempre lembrar que nem tudo o que está na moda combina com a gente. Cada rosto tem suas características, e o mais importante é respeitar o próprio estilo e escolher aquilo que faz a gente se sentir bonita e confortável. Eu, por exemplo, prefiro as sobrancelhas mais naturais e cheias. Afinal, tendência é uma inspiração, não uma obrigação! O importante é gostar do resultado quando a gente se olha no espelho.

Salada tropical: receita leve e colorida para inovar no cardápio

Salada tropical: receita leve e colorida para inovar no cardápio - Divulgação

Salada tropical: receita leve e colorida para inovar no cardápio Divulgação

Que tal preparar uma salada diferente, bonita e cheia de sabor? A sugestão de hoje é uma salada tropical de quinoa com manga, castanha-de-caju e vinagrete cítrico de laranja, ensinada pela personal chef e nutricionista Nina Lodi. Uma combinação deliciosa, que mistura o docinho da fruta com a crocância das castanhas e o frescor dos temperos.

Para preparar, cozinhe uma xícara de quinoa e espere esfriar. Depois, misture com uma manga Palmer em cubinhos, pepino japonês, tomates-cereja, cebola roxa, hortelã e salsinha. Para o molho, combine o suco de duas laranjas, quatro colheres de azeite, duas colheres de chá de mostarda, sal, pimenta e raspas de laranja.

Monte a salada sobre uma cama de rúcula, regue com o vinagrete e finalize com castanhas-de-caju. Além de colorida e saborosa, é uma ótima opção para quem deseja variar as refeições com ingredientes frescos e nutritivos.



Beleza da Alma

“A persistência é o caminho do êxito.” — Charles Chaplin

