Entre os bastidores da internet, os desafios do empreendedorismo e os preparativos para a chegada do primeiro filho, ela revela os diferentes lados de sua rotina - Divulgação

Entre os bastidores da internet, os desafios do empreendedorismo e os preparativos para a chegada do primeiro filho, ela revela os diferentes lados de sua rotinaDivulgação

Publicado 10/11/2026 07:00 | Atualizado 10/11/2026 20:14





Hoje quero apresentar a vocês uma Olá, meninas!Hoje quero apresentar a vocês uma mulher que tem uma história de superação, coragem e muitas conquistas! Ju Leme (@julianaleme é daquelas mulheres que nos inspiram a acreditar nos nossos sonhos e a transformar dificuldades em oportunidades.

Aos 28 anos, com mais de 5 milhões de seguidores, uma carreira consolidada na internet e sua própria marca de cuidados capilares, ela vive um dos capítulos mais especiais de sua vida: a espera pelo primeiro filho, Natan. Depois de enfrentar desafios ao longo de sua caminhada, inclusive quatro perdas gestacionais, Ju celebra a chegada da maternidade com o coração cheio de gratidão. Conversei com ela sobre as mudanças na rotina, os desafios da gravidez e as expectativas para essa nova fase.

Vem conferir:

Conhecida pelos vídeos de beleza e testes de produtos, Ju Leme também fala sobre os desafios da gestação após enfrentar quatro perdas gestacionais Divulgação

Ju, como têm sido suas noites durante a gravidez? Você comentou sobre o desconforto para dormir, as poucas horas de sono e as idas frequentes ao banheiro. O que mais mudou na sua rotina de descanso desde que engravidou e como tem lidado com essas noites mais difíceis?



Nossa, mudou bastante! Já não consigo dormir em qualquer posição, a barriga vai crescendo e fica cada vez mais difícil encontrar um jeito confortável. Fora as idas ao banheiro durante a madrugada!

Tem noites que durmo super bem e outras nem tanto. Acho que a gente vai entendendo que o corpo está passando por muitas mudanças e precisa respeitar isso. Tenho tentado aproveitar os momentos livres para descansar, porque sei que daqui a pouco a rotina vai mudar completamente com o Natan.



Além das mudanças físicas, a gravidez também traz transformações emocionais. Você sente que a ansiedade, as expectativas e a proximidade da chegada do Natan têm influenciado seu sono? Como tem sido desacelerar a mente e encontrar momentos de descanso em meio a tantas emoções?

Minha cabeça fica a mil! É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Estou naquela fase de pensar em como vai ser quando ele chegar, se está tudo organizado, imaginar o rostinho dele… É uma mistura de ansiedade, felicidade e expectativa.

Depois de tudo que vivi para chegar até aqui, acho que cada detalhe ganha um significado ainda maior. Às vezes preciso parar, respirar e lembrar que não preciso resolver tudo de uma vez. Quero aproveitar essa fase e não deixar a ansiedade roubar esse momento tão especial.



A rotina de uma influenciadora e empresária exige muita dedicação e exposição. Como você tem conciliado o trabalho, os compromissos com a sua marca e a produção de conteúdo com as necessidades do seu corpo nesta fase da gestação? Foi preciso rever prioridades ou aprender a respeitar mais os próprios limites?

Quem me acompanha sabe que minha rotina sempre foi muito corrida. Tenho os compromissos como influenciadora, a empresa, minha marca, gravações, reuniões e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto de estar envolvida em tudo e tenho dificuldade de parar!

Mas a gravidez mudou um pouco minha forma de enxergar isso. Tem dias em que estou super disposta e outros em que meu corpo pede descanso. Estou aprendendo a delegar mais, organizar melhor minha agenda e entender que não preciso dar conta de tudo. Meu trabalho continua sendo muito importante, mas agora tenho que pensar em mim e no Natan também.



Você já compartilhou uma trajetória marcada pela endometriose e por perdas gestacionais antes de chegar a esta gravidez. Como tem sido viver a expectativa pela chegada do Natan depois de tudo o que enfrentou? Essa experiência mudou a maneira como você encara a maternidade e os cuidados com você mesma durante a gestação?

Essa pergunta mexe muito comigo! Quem conhece minha história sabe que passei por muita coisa até chegar nessa gravidez. Tenho endometriose desde muito nova e enfrentei quatro perdas gestacionais.

Então, imagina o significado que essa espera tem para mim! Não foi um caminho fácil, tiveram momentos em que chorei, tive medo e precisei encontrar forças para continuar. Hoje, cada ultrassom, cada mexidinha e cada fase têm um valor enorme. Acho que aprendi a não tratar a maternidade como algo distante, mas a viver cada etapa com muita gratidão. Depois de tudo, poder esperar pelo Natan é um presente de Deus.



A chegada do primeiro filho também inaugura uma nova fase na vida a dois e na rotina da família. Você já pensa em como serão as noites e a adaptação aos primeiros meses com o Natan? O que tem feito para se preparar para essa mudança e quais são suas maiores expectativas — ou receios — em relação à maternidade?

Eu penso muito em como vai ser nossa rotina! Sei que teremos noites mais difíceis, adaptação, cansaço e muitas descobertas. Até a Jade vai precisar se acostumar com a chegada de um novo integrante na família!

Estamos preparando tudo com muito carinho e tentando organizar as coisas para receber o Natan da melhor forma. Acho que meu maior receio é aquela insegurança natural de mãe de primeira viagem, de querer fazer tudo certo. Mas também sei que vou aprender no dia a dia. Não quero criar uma expectativa de maternidade perfeita, quero viver a nossa realidade, aproveitar cada fase e construir nossa família com muito amor.