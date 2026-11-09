Deborah Secco, Valentina Herszage e Julia Rodrigues estiveram no Autódromo de Interlagos e apostaram em produções que equilibram conforto e sofisticaçãoReprodução/Instagram
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Entre visitas aos boxes e acompanhamento dos treinos livres, convidadas mostraram diferentes maneiras de combinar praticidade e personalidade
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Presente de milhões: pedir de volta depois do término é falta de elegância?
Após o término com Abdul Fares, Marina Ruy Barbosa se vê envolvida em uma polêmica sobre a devolução de uma joia milionária
Quando falta humanidade, sobra solidariedade: a história do pequeno Matheus
O episódio de humilhação contra Matheus revoltou internautas e despertou uma corrente de amor e solidariedade em torno do menino.
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Mulheres que se conectam: projeto promete abrir portas para novas oportunidades
Projeto será apresentado em Niterói no dia 12 de novembro e pretende aproximar mulheres, negócios e oportunidades no Brasil e no exterior
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