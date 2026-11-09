Deborah Secco, Valentina Herszage e Julia Rodrigues estiveram no Autódromo de Interlagos e apostaram em produções que equilibram conforto e sofisticação - Reprodução/Instagram

Deborah Secco, Valentina Herszage e Julia Rodrigues estiveram no Autódromo de Interlagos e apostaram em produções que equilibram conforto e sofisticaçãoReprodução/Instagram

Publicado 09/11/2026 06:00

Olá, meninas!

Fórmula 1 também é um verdadeiro desfile de estilo! O Grande Prêmio de São Paulo movimenta o Autódromo de Interlagos não apenas pela velocidade dos carros e pela emoção das corridas, mas também pelos looks escolhidos pelas famosas que passam por lá. Durante os treinos livres, Deborah Secco, Valentina Herszage e Julia Rodrigues marcaram presença e mostraram que é possível unir conforto e elegância em produções cheias de personalidade.

E não é de hoje que os grandes eventos esportivos também conquistam espaço no mundo da moda. Para acompanhar os pilotos de pertinho, visitar os boxes e circular pelo autódromo, as convidadas apostam em combinações que misturam peças modernas, acessórios e referências ao universo automobilístico. É aquela oportunidade de caprichar no visual sem deixar de lado o conforto, principalmente em um evento que reúne tantas horas de programação.

O mais interessante é perceber como cada mulher encontra uma maneira própria de expressar seu estilo. Algumas preferem produções mais sofisticadas, enquanto outras apostam em combinações descontraídas e cheias de atitude. E vocês sabem que eu adoro quando a moda permite essa liberdade! Afinal, não precisamos abrir mão da personalidade para acompanhar uma tendência.