Da descoberta dos diagnósticos à busca por escolas adaptadas, ela mostra os desafios e as conquistas de uma família que aprendeu a caminhar unida - Divulgação

Da descoberta dos diagnósticos à busca por escolas adaptadas, ela mostra os desafios e as conquistas de uma família que aprendeu a caminhar unidaDivulgação

Publicado 11/11/2026 07:00

Janine e seu marido Rodrigo Divulgação

Três meses depois, descobriu a primeira gravidez. Luiz Miguel era muito esperado, mas, com 29 semanas de gestação, em abril de 2017, o bebê faleceu ainda na barriga. Janine precisou ser internada para a indução do parto. Depois de dar à luz, enfrentou uma das experiências mais dolorosas que uma mãe pode viver: a despedida e o sepultamento do próprio filho.Pouco tempo depois, engravidou novamente. Dessa vez, esperava Valente, mas a gestação também foi marcada por complicações. Com 18 semanas, sua bolsa rompeu e, após dias nessa condição, uma infecção tornou necessária a internação para o nascimento do bebê. Valente nasceu vivo, mas, devido à prematuridade extrema e ao baixo peso, viveu apenas alguns minutos.Duas perdas em tão pouco tempo fizeram Janine acreditar que não conseguiria realizar o sonho da maternidade. Ela conta que chegou a desistir de tentar novamente, enfrentou um colapso nervoso e uma crise no casamento. O apoio de amigos e a fé foram fundamentais para ajudá-la a atravessar aquele período tão difícil.Mas Janine queria entender o que estava acontecendo. Inconformada com as perdas consecutivas, iniciou uma investigação médica com especialistas de diferentes áreas. Após exames genéticos, ginecológicos e hematológicos, descobriu que tinha trombofilia, condição relacionada à perda de Luiz Miguel, e insuficiência istmo-cervical, associada à perda de Valente.Com as respostas, os médicos prepararam um protocolo para uma futura gravidez. O acompanhamento envolvia medicamentos para controlar a trombofilia, além de procedimentos e cuidados para reduzir o risco de um parto prematuro. A esperança de aumentar a família voltou a existir.E, em junho de 2018, veio uma notícia surpreendente: Janine estava grávida novamente. Durante a ultrassonografia, descobriu que esperava não um, mas três bebês! A família, que já tinha histórico de gêmeos, inclusive pelo lado paterno, se preparou para uma gestação de alto risco.O caminho, porém, não seria simples. Com apenas nove semanas de gravidez, Janine precisou passar por uma cerclagem definitiva intrauterina, procedimento realizado pelo cirurgião ginecológico Dr. Eduardo Valle. O médico nunca havia feito aquela intervenção em uma gestação de trigêmeos, o que tornou o caso inédito em sua carreira. Janine conta que, durante a consulta, uma escultura de uma mulher grávida de três bebês que estava sobre a mesa do especialista chamou a atenção. Ao conhecer a história do casal, ele teria olhado para a peça e dito: "Chegou minha paciente esperada de 3 bebês."A cirurgia foi um sucesso, mas, com 11 semanas, Janine sofreu uma torção de ovário e precisou ficar cinco dias internada. A dor era tão intensa, acompanhada de contrações, que ela chegou a acreditar que perderia os bebês. Depois da alta, conseguiu dar continuidade à gestação.Quando tudo parecia caminhar melhor, outra preocupação surgiu. Na ultrassonografia morfológica, realizada com 22 semanas, foi identificada uma malformação congênita em Giovanna: a mielomeningocele. A família chegou a avaliar a possibilidade de uma cirurgia ainda durante a gestação, mas, diante dos riscos de prematuridade e das particularidades de uma gravidez de trigêmeos, decidiu realizar a correção após o nascimento.Os três bebês nasceram prematuros, com 31 semanas e cinco dias, e precisaram de cuidados intensivos na UTI neonatal do Hospital Mário Lioni. Saulo nasceu com 1.590 gramas e 38 centímetros; Raphael, com 1.495 gramas e 42 centímetros; e Giovanna, com apenas 1.425 gramas e 30 centímetros. Tão pequenininha que, como a própria mãe lembra, cabia na palma da mão.Todos precisaram de intubação e suporte respiratório. Saulo permaneceu internado por 40 dias, Raphael por 28 e Giovanna recebeu alta após 30 dias. No segundo dia de vida, a menina passou por uma cirurgia de quase 15 horas para corrigir a mielomeningocele, realizada pela Dra. Aline Sare. A partir dali, a fisioterapia e os acompanhamentos especializados passaram a fazer parte da rotina da família.Giovanna também enfrentou outras intervenções ao longo da infância. Aos seis meses, começou a utilizar gesso seriado para corrigir um pé torto congênito, mas precisou passar por cirurgia aos dez meses. Em 2021, operou o estrabismo. Já em 2024, foi submetida a uma cirurgia para correção da medula ancorada e, em 2025, voltou a operar a tíbia e o pé torto.Enquanto acompanhava o tratamento da filha, Janine também precisou enfrentar uma situação delicada com Saulo. O menino desenvolveu uma pneumonia pneumocócica silenciosa, que evoluiu para derrame pleural e sepse generalizada. O quadro foi gravíssimo: ele precisou ser intubado, recebeu suporte de oxigênio e apresentou comprometimento dos rins e do coração.Foram 40 dias de internação no Hospital Caxias D'Or, período em que a família viveu momentos de muita angústia. Saulo recebeu alta, mas ficou com sequelas pulmonares e cardíacas, necessitando de medicamentos e acompanhamento mensal com a pneumologista Dra. Débora Brandão. Janine atribui a recuperação do filho a um verdadeiro milagre de Jeová.Foi também durante esse período que começaram as investigações sobre o desenvolvimento de Raphael. Com o apoio da pneumologista, que já acompanhava as crianças, Janine passou a observar alguns comportamentos do menino e iniciou a busca por avaliações especializadas. Ainda durante a pandemia, Raphael começou as terapias e recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, aos dois anos e meio.Depois da recuperação de Saulo, a mãe também percebeu características semelhantes no outro filho. Após as avaliações, ele recebeu diagnóstico de TEA nível 1 e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Assim, além dos cuidados relacionados à mielomeningocele de Giovanna, a família passou a organizar uma rotina de terapias e acompanhamentos para os dois meninos.E como se não bastassem tantos desafios, Janine ainda precisou lidar com outros acontecimentos familiares. Em maio de 2021, Rodrigo, seu marido, contraiu Covid-19 e teve um quadro gravíssimo, permanecendo dez dias no CTI. Felizmente, recebeu alta sem sequelas.Em novembro daquele mesmo ano, nasceu Catarina, a caçula da família. Janine descobriu a gravidez quando já estava com cinco meses, pois, diante da rotina intensa, nem havia percebido a gestação. Como tinha histórico de trombofilia e de malformação congênita na família, ficou bastante preocupada e iniciou o protocolo médico assim que soube da notícia. Catarina nasceu de emergência, em um parto sem líquido amniótico, mas, apesar do susto, veio ao mundo saudável.A chegada da pequena também foi acompanhada por outro momento delicado. No dia da alta de Catarina, o pai de Janine passou mal e descobriu um câncer no rim direito. Foi necessário realizar uma cirurgia para a retirada do órgão. Atualmente, ele vive com apenas um rim.Em outubro de 2022, a família enfrentou mais uma situação de emergência. A mãe de Janine, que sempre foi uma de suas principais redes de apoio, sofreu um infarto enquanto estava na praia com Giovanna. O pai saiu do Rio de Janeiro em direção a Saquarema para buscá-las e levar a esposa ao hospital. Mas, ao chegar à unidade de saúde, também passou mal e sofreu um infarto. A situação fez com que Janine tivesse os dois pais internados ao mesmo tempo. O pai precisou passar por uma cirurgia para a colocação de quatro pontes de safena.E a própria Janine também teve problemas de saúde. Depois de tantas intercorrências, apresentou bradicardia e precisou ficar cinco dias internada no CTI. Chegou ao hospital com os batimentos cardíacos em 19 e pressão alta. Recebeu alta e segue em acompanhamento médico.