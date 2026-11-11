Da descoberta dos diagnósticos à busca por escolas adaptadas, ela mostra os desafios e as conquistas de uma família que aprendeu a caminhar unidaDivulgação
Quando falamos sobre maternidade, sabemos que cada mulher tem uma história única, repleta de descobertas, alegrias e desafios. Mas existem mães que precisam encontrar forças diariamente para enfrentar situações que muitas vezes não são vistas por quem está de fora. É o caso de Janine, uma mulher que vive a maternidade de maneira intensa e que aprendeu, ao longo dos anos, que amar também é lutar, buscar respostas, superar obstáculos e nunca desistir dos filhos.
Aos 40 anos, Janine é mãe de quatro crianças: os trigêmeos Saulo Floriano, Raphael e Giovanna, de 8 anos, e Catarina, de 4. Além de cuidar da família, ela trabalha como cabeleireira, é formada em Petróleo e Gás e atualmente cursa duas graduações: Terapia Ocupacional, no sétimo período, e Fisioterapia, no terceiro. Uma rotina que, por si só, já seria bastante movimentada, mas que ganha outras dimensões diante das necessidades de acompanhamento e dos cuidados especiais de seus filhos.
A história dessa mãe, entretanto, começou muito antes dos diagnósticos e das terapias. Em 2010, Janine se casou com Rodrigo, com quem sempre sonhou em construir uma família. Na época, enfrentava um quadro de obesidade mórbida, chegando aos 130 quilos. Decidida a cuidar da própria saúde e realizar o desejo de ser mãe, submeteu-se a uma cirurgia bariátrica em maio de 2016.
Três meses depois, descobriu a primeira gravidez. Luiz Miguel era muito esperado, mas, com 29 semanas de gestação, em abril de 2017, o bebê faleceu ainda na barriga. Janine precisou ser internada para a indução do parto. Depois de dar à luz, enfrentou uma das experiências mais dolorosas que uma mãe pode viver: a despedida e o sepultamento do próprio filho.
Pouco tempo depois, engravidou novamente. Dessa vez, esperava Valente, mas a gestação também foi marcada por complicações. Com 18 semanas, sua bolsa rompeu e, após dias nessa condição, uma infecção tornou necessária a internação para o nascimento do bebê. Valente nasceu vivo, mas, devido à prematuridade extrema e ao baixo peso, viveu apenas alguns minutos.
Duas perdas em tão pouco tempo fizeram Janine acreditar que não conseguiria realizar o sonho da maternidade. Ela conta que chegou a desistir de tentar novamente, enfrentou um colapso nervoso e uma crise no casamento. O apoio de amigos e a fé foram fundamentais para ajudá-la a atravessar aquele período tão difícil.
Mas Janine queria entender o que estava acontecendo. Inconformada com as perdas consecutivas, iniciou uma investigação médica com especialistas de diferentes áreas. Após exames genéticos, ginecológicos e hematológicos, descobriu que tinha trombofilia, condição relacionada à perda de Luiz Miguel, e insuficiência istmo-cervical, associada à perda de Valente.
Com as respostas, os médicos prepararam um protocolo para uma futura gravidez. O acompanhamento envolvia medicamentos para controlar a trombofilia, além de procedimentos e cuidados para reduzir o risco de um parto prematuro. A esperança de aumentar a família voltou a existir.
E, em junho de 2018, veio uma notícia surpreendente: Janine estava grávida novamente. Durante a ultrassonografia, descobriu que esperava não um, mas três bebês! A família, que já tinha histórico de gêmeos, inclusive pelo lado paterno, se preparou para uma gestação de alto risco.
O caminho, porém, não seria simples. Com apenas nove semanas de gravidez, Janine precisou passar por uma cerclagem definitiva intrauterina, procedimento realizado pelo cirurgião ginecológico Dr. Eduardo Valle. O médico nunca havia feito aquela intervenção em uma gestação de trigêmeos, o que tornou o caso inédito em sua carreira. Janine conta que, durante a consulta, uma escultura de uma mulher grávida de três bebês que estava sobre a mesa do especialista chamou a atenção. Ao conhecer a história do casal, ele teria olhado para a peça e dito: "Chegou minha paciente esperada de 3 bebês."
A cirurgia foi um sucesso, mas, com 11 semanas, Janine sofreu uma torção de ovário e precisou ficar cinco dias internada. A dor era tão intensa, acompanhada de contrações, que ela chegou a acreditar que perderia os bebês. Depois da alta, conseguiu dar continuidade à gestação.
Quando tudo parecia caminhar melhor, outra preocupação surgiu. Na ultrassonografia morfológica, realizada com 22 semanas, foi identificada uma malformação congênita em Giovanna: a mielomeningocele. A família chegou a avaliar a possibilidade de uma cirurgia ainda durante a gestação, mas, diante dos riscos de prematuridade e das particularidades de uma gravidez de trigêmeos, decidiu realizar a correção após o nascimento.
Os três bebês nasceram prematuros, com 31 semanas e cinco dias, e precisaram de cuidados intensivos na UTI neonatal do Hospital Mário Lioni. Saulo nasceu com 1.590 gramas e 38 centímetros; Raphael, com 1.495 gramas e 42 centímetros; e Giovanna, com apenas 1.425 gramas e 30 centímetros. Tão pequenininha que, como a própria mãe lembra, cabia na palma da mão.
Todos precisaram de intubação e suporte respiratório. Saulo permaneceu internado por 40 dias, Raphael por 28 e Giovanna recebeu alta após 30 dias. No segundo dia de vida, a menina passou por uma cirurgia de quase 15 horas para corrigir a mielomeningocele, realizada pela Dra. Aline Sare. A partir dali, a fisioterapia e os acompanhamentos especializados passaram a fazer parte da rotina da família.
Giovanna também enfrentou outras intervenções ao longo da infância. Aos seis meses, começou a utilizar gesso seriado para corrigir um pé torto congênito, mas precisou passar por cirurgia aos dez meses. Em 2021, operou o estrabismo. Já em 2024, foi submetida a uma cirurgia para correção da medula ancorada e, em 2025, voltou a operar a tíbia e o pé torto.
Enquanto acompanhava o tratamento da filha, Janine também precisou enfrentar uma situação delicada com Saulo. O menino desenvolveu uma pneumonia pneumocócica silenciosa, que evoluiu para derrame pleural e sepse generalizada. O quadro foi gravíssimo: ele precisou ser intubado, recebeu suporte de oxigênio e apresentou comprometimento dos rins e do coração.
Foram 40 dias de internação no Hospital Caxias D'Or, período em que a família viveu momentos de muita angústia. Saulo recebeu alta, mas ficou com sequelas pulmonares e cardíacas, necessitando de medicamentos e acompanhamento mensal com a pneumologista Dra. Débora Brandão. Janine atribui a recuperação do filho a um verdadeiro milagre de Jeová.
Foi também durante esse período que começaram as investigações sobre o desenvolvimento de Raphael. Com o apoio da pneumologista, que já acompanhava as crianças, Janine passou a observar alguns comportamentos do menino e iniciou a busca por avaliações especializadas. Ainda durante a pandemia, Raphael começou as terapias e recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, aos dois anos e meio.
Depois da recuperação de Saulo, a mãe também percebeu características semelhantes no outro filho. Após as avaliações, ele recebeu diagnóstico de TEA nível 1 e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Assim, além dos cuidados relacionados à mielomeningocele de Giovanna, a família passou a organizar uma rotina de terapias e acompanhamentos para os dois meninos.
E como se não bastassem tantos desafios, Janine ainda precisou lidar com outros acontecimentos familiares. Em maio de 2021, Rodrigo, seu marido, contraiu Covid-19 e teve um quadro gravíssimo, permanecendo dez dias no CTI. Felizmente, recebeu alta sem sequelas.
Em novembro daquele mesmo ano, nasceu Catarina, a caçula da família. Janine descobriu a gravidez quando já estava com cinco meses, pois, diante da rotina intensa, nem havia percebido a gestação. Como tinha histórico de trombofilia e de malformação congênita na família, ficou bastante preocupada e iniciou o protocolo médico assim que soube da notícia. Catarina nasceu de emergência, em um parto sem líquido amniótico, mas, apesar do susto, veio ao mundo saudável.
A chegada da pequena também foi acompanhada por outro momento delicado. No dia da alta de Catarina, o pai de Janine passou mal e descobriu um câncer no rim direito. Foi necessário realizar uma cirurgia para a retirada do órgão. Atualmente, ele vive com apenas um rim.
Em outubro de 2022, a família enfrentou mais uma situação de emergência. A mãe de Janine, que sempre foi uma de suas principais redes de apoio, sofreu um infarto enquanto estava na praia com Giovanna. O pai saiu do Rio de Janeiro em direção a Saquarema para buscá-las e levar a esposa ao hospital. Mas, ao chegar à unidade de saúde, também passou mal e sofreu um infarto. A situação fez com que Janine tivesse os dois pais internados ao mesmo tempo. O pai precisou passar por uma cirurgia para a colocação de quatro pontes de safena.
E a própria Janine também teve problemas de saúde. Depois de tantas intercorrências, apresentou bradicardia e precisou ficar cinco dias internada no CTI. Chegou ao hospital com os batimentos cardíacos em 19 e pressão alta. Recebeu alta e segue em acompanhamento médico.
A luta que muitas famílias conhecem
Meninas, quando falamos sobre pais atípicos, precisamos olhar também para tudo aquilo que acontece fora dos consultórios. Existe uma luta diária que envolve conseguir atendimento, encontrar profissionais preparados, garantir os direitos das crianças e, muitas vezes, enfrentar portas fechadas justamente quando a família mais precisa de acolhimento.
Janine conhece bem essa realidade. Depois dos diagnósticos dos meninos e das necessidades de suporte de Giovanna, começou uma verdadeira peregrinação em busca de uma escola que pudesse receber os três. Ela procurou 14 instituições. Algumas recusaram as crianças, enquanto outras chegaram a receber o contato da família, mas não ofereceram uma vaga.
A dificuldade era ainda maior porque Janine precisava encontrar três vagas na mesma turma para os trigêmeos. Os meninos necessitam de mediação escolar e Giovanna também precisa de acompanhamento, considerando as sequelas da mielomeningocele e a bexiga neurogênica, condição que faz com que ainda utilize fraldas.
Depois de tantas tentativas, a família conseguiu matricular os quatro filhos na mesma escola, que oferece uma proposta inclusiva e adaptada. Uma conquista muito importante para uma mãe que precisou insistir e procurar tantas alternativas para garantir que as crianças tivessem acesso à educação.
Catarina também está sendo acompanhada. A menina apresentou algumas dificuldades de aprendizado e socialização, e a família está investigando a situação. Atualmente, ela realiza terapias de fonoaudiologia e psicologia.
Os quatro filhos recebem atendimento em uma clínica multidisciplinar pelo plano de saúde. Janine conta que Giovanna e Saulo possuem liminares judiciais para garantir que os atendimentos sejam cobertos adequadamente. É mais uma demonstração de que, para muitas famílias atípicas, cuidar dos filhos também significa conhecer seus direitos e lutar para que sejam respeitados.
A mulher que existe além da maternidade
Com uma rotina de acompanhamentos cinco vezes por semana, Janine precisa organizar cada compromisso para que os filhos recebam a assistência necessária. Mas ela também não abriu mão dos próprios projetos. Trabalha no salão de quarta-feira a sábado e frequenta presencialmente a faculdade duas vezes por semana. Atualmente, divide seu tempo entre os estudos de Terapia Ocupacional e Fisioterapia, áreas que dialogam diretamente com muitas das experiências que viveu com as crianças.
É bonito perceber como, mesmo diante de tantas dificuldades, Janine continua investindo em conhecimento e na própria profissão. A maternidade ocupa um espaço enorme em sua vida, mas não apagou a mulher que tem seus sonhos, sua carreira e seus objetivos.
Ela também faz questão de preservar os momentos de lazer. A família passeia, viaja e procura aproveitar os momentos juntos. Para conseguir equilibrar tantas responsabilidades, conta com uma rede de apoio formada pelos pais, pela sogra e por uma grande amiga, a tia Ana. Ao longo dos anos, também recebeu o carinho e a ajuda das tias Rose e Marta, além do suporte da creche frequentada por Catarina até os três anos.
A história de Janine nos mostra que a maternidade atípica não pode ser resumida a diagnósticos, consultas e tratamentos. Ela também é feita de amor, convivência, descobertas, pequenas conquistas e momentos felizes. É uma realidade que exige muito das famílias, mas que também precisa ser acolhida pela sociedade, pelas escolas e pelos serviços de saúde.
Quero deixar um carinho especial a Janine e a todas as mães e pais que vivem uma rotina semelhante. Que nunca faltem acolhimento, respeito, informação e uma rede de apoio verdadeira. E que a inclusão deixe de ser uma luta tão cansativa para se tornar uma realidade para todas as famílias. Afinal, toda criança merece ser respeitada em suas particularidades e ter oportunidades para desenvolver seu potencial.
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