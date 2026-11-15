O nascimento prematuro, antes de 37 semanas de gestação, traz desafios que podem continuar após a alta hospitalar - Reprodução de internet

O nascimento prematuro, antes de 37 semanas de gestação, traz desafios que podem continuar após a alta hospitalar Reprodução de internet

Publicado 15/11/2026 00:00

O nascimento prematuro, antes de 37 semanas de gestação, traz desafios que podem continuar após a alta hospitalar. A pediatra e neonatologista Dra. Vanessa Pitanga Torres Felix, formada pela UFRJ e especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, atua na UTI Neonatal e na Unidade Canguru da Maternidade-Escola da UFRJ, onde é preceptora de residentes e tutora do Método Canguru. Gestação múltipla, infecções, hipertensão, diabetes e histórico de parto prematuro estão entre os fatores associados ao nascimento antecipado.

“A prematuridade pode ter diferentes causas. Por isso, o acompanhamento durante a gestação é tão importante. São muitos desafios no início da vida, e cada bebê precisa de cuidados de acordo com sua maturidade e suas necessidades”, destaca Vanessa.

Pediatra e neonatologista Dra. Vanessa Pitanga Torres Felix Divulgação

Após a alta, o acompanhamento continua. A idade corrigida, que considera as semanas que faltaram para completar 40 semanas de gestação, ajuda a avaliar o desenvolvimento. A prematuridade pode aumentar o risco de dificuldades motoras, de linguagem e aprendizagem, mas nem todas as crianças apresentam sequelas.

A fisioterapeuta Dra. Marcela de Oliveira Araujo, mestre em Reabilitação Humana pela UniEV, especialista em reabilitação neurológica infantil pela Unicamp e diretora da Clínica Follow Kids, recomenda atenção aos movimentos e às interações. Rigidez excessiva, flacidez e dificuldade para controlar a cabeça merecem avaliação.

“Nem todo bebê prematuro terá atraso. Mas, quando alguma coisa chama a atenção, não precisamos esperar que a dificuldade se torne evidente para buscar orientação”, afirma Marcela.

Fisioterapeuta Dra. Marcela de Oliveira Araujo Divulgação

Quando indicada, a intervenção precoce favorece novas habilidades.

“Nosso objetivo não é apenas que a criança aprenda a sentar ou andar. Queremos que cada conquista se traduza em mais autonomia, participação e qualidade de vida”, explica.

Conversar, cantar e brincar também ajudam, respeitando o tempo de cada criança.

“Os pais não precisam se transformar em terapeutas. Precisam participar, acolher e aproveitar os momentos cotidianos para brincar e se conectar com o filho. Estimular não é apressar etapas”, conclui Marcela.

Mais do que acompanhar etapas e conquistas, a jornada da prematuridade pede paciência, informação e acolhimento. Com o suporte adequado e a participação da família, cada pequeno avanço ganha um significado especial, respeitando o tempo e as possibilidades de cada criança.

Beleza da Alma

“A simplicidade é o último grau de sofisticação.” — Leonardo da Vinci.