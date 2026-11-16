A tonalidade suave conquista espaço na estação e mostra que é possível criar combinações bonitas sem complicaçãoReprodução/Pinterest
E o melhor é que não faltam maneiras de apostar nessa tendência! Uma das combinações mais bonitas é com o azul. Pode ser uma camisa azul com saia amarela, uma calça jeans ou até mesmo acessórios. O contraste entre as duas cores deixa o visual alegre e moderno, sem perder a delicadeza.
Outra ideia para quem gosta de produções mais sofisticadas é misturar o amarelo-manteiga com marrom. Tons como chocolate, caramelo e café criam uma combinação harmoniosa e muito elegante. Uma blusa amarela com uma bermuda marrom, por exemplo, é uma ótima escolha para um passeio durante o dia.
E, para quem ama peças artesanais, o crochê também merece atenção! Vestidinhos, blusas, saias e conjuntos nessa tonalidade são perfeitos para os dias quentes. Além de trazer aquele charme especial, as peças combinam muito bem com bolsas de palha, rasteirinhas e sandálias.
O segredo é aproveitar a leveza do amarelo-manteiga e brincar com as possibilidades. Não precisa renovar o guarda-roupa inteiro para entrar na tendência: uma única peça já pode transformar a produção. Afinal, moda também é isso, meninas: descobrir novas formas de usar aquilo que a gente já tem e se sentir bonita!
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