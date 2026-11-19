Uma boa hidratação faz toda a diferença para valorizar as ondas e deixar os fios mais saudáveisReprodução/Internet
Mas não precisa se preocupar! Com alguns hábitos simples, é possível devolver a maciez, o brilho e a leveza às madeixas, sem perder o movimento natural das ondas.
Uma das primeiras dicas é investir em uma boa máscara de hidratação. Produtos com ingredientes como babosa, pantenol e glicerina ajudam a melhorar a retenção de água nos fios e deixam o cabelo mais macio. O ideal é escolher uma fórmula adequada ao seu tipo de cabelo e respeitar o tempo de ação indicado na embalagem.
Outro cuidado importante é não exagerar na quantidade de shampoo. A limpeza é fundamental, mas o excesso de produto ou lavagens muito agressivas pode retirar a proteção natural dos fios. Por isso, prefira aplicar o shampoo principalmente na raiz, deixando a espuma escorrer pelo comprimento durante o enxágue.
E sabe aquele costume de esfregar o cabelo com a toalha depois do banho? É melhor evitar! Os fios molhados ficam mais vulneráveis à quebra e ao atrito. Uma boa alternativa é utilizar uma toalha de microfibra ou uma camiseta de algodão para retirar o excesso de água delicadamente. Depois, aproveite para aplicar um creme de pentear ou leave-in, que ajuda a controlar o frizz e a valorizar o formato das ondas.
Vale lembrar que hidratação não precisa significar uma rotina complicada ou cheia de produtos. O segredo está na constância, na escolha dos cuidados adequados e em respeitar as necessidades do seu cabelo. Afinal, ondas bonitas são aquelas que têm movimento, brilho e, principalmente, saúde!
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.