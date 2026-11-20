Com diferentes estampas e amarrações, o acessório transforma o visual e acrescenta um toque de elegânciaReprodução/Internet
Uma das maneiras mais tradicionais de usar a peça é no pescoço. Com uma amarração delicada, o lenço deixa até aquela combinação básica de blusa e calça jeans muito mais interessante. Para quem gosta de um visual alegre, vale escolher estampas florais, geométricas ou com cores vibrantes.
Outra ideia é apostar no acessório nos cabelos. Ele pode ser usado como faixa, amarrado em um rabo de cavalo ou até envolvendo um coque. Além de trazer um toque feminino e descontraído, é uma ótima alternativa para variar o penteado sem precisar de grandes produções.
E que tal dar uma cara nova àquela bolsa que você já tem em casa? Amarrar um lenço na alça é um truque simples que está entre as formas mais charmosas de aproveitar a tendência. Uma peça estampada pode trazer cor e personalidade até mesmo para os acessórios mais básicos.
O melhor de tudo é que não precisamos de muitos lenços para brincar com as possibilidades. Uma única peça pode render diferentes combinações e acompanhar produções para vários momentos. O segredo é soltar a criatividade e experimentar as amarrações que mais combinam com você.
Afinal, meninas, estar na moda não significa gastar muito, mas saber aproveitar os detalhes que fazem a diferença!
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.