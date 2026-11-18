Da superação na universidade aos desafios da maternidade atípica, Anamaria mostra como o amor, a dedicação e a fé podem transformar caminhos. - Divulgação

Da superação na universidade aos desafios da maternidade atípica, Anamaria mostra como o amor, a dedicação e a fé podem transformar caminhos.Divulgação

Publicado 18/11/2026 01:24

Olá, meninas!





Estou falando da Dra. Anamaria Roman (@draanamariaroman), médica ginecologista, especialista em endometriose e na saúde da mulher 40+, além de atuar com terapia hormonal da menopausa. Uma profissional dedicada ao cuidado feminino, que construiu uma carreira de sucesso, mas que, acima de qualquer título, tem uma história de vida marcada pela superação e, principalmente, pelo amor à família.



Sua caminhada começou com uma perda muito precoce: aos cinco anos, Anamaria perdeu o pai. Criada pela mãe, uma mulher que se tornou sua maior referência de força e determinação, precisou enfrentar situações difíceis ainda na infância. Mais tarde, também encontrou obstáculos financeiros para realizar o sonho de cursar Medicina. Hoje quero compartilhar uma história que me emocionou muito. É sobre uma mulher que aprendeu desde cedo que a vida nem sempre segue o caminho que planejamos, mas que a fé, o amor e a perseverança podem nos ajudar a atravessar até os momentos mais difíceis.Estou falando da Dra. Anamaria Roman (@draanamariaroman), médica ginecologista, especialista em endometriose e na saúde da mulher 40+, além de atuar com terapia hormonal da menopausa. Uma profissional dedicada ao cuidado feminino, que construiu uma carreira de sucesso, mas que, acima de qualquer título, tem uma história de vida marcada pela superação e, principalmente, pelo amor à família.Sua caminhada começou com uma perda muito precoce: aos cinco anos, Anamaria perdeu o pai. Criada pela mãe, uma mulher que se tornou sua maior referência de força e determinação, precisou enfrentar situações difíceis ainda na infância. Mais tarde, também encontrou obstáculos financeiros para realizar o sonho de cursar Medicina.

Anamaria com seus pais Divulgação



Mesmo depois de conquistar a aprovação em todas as universidades públicas do Rio de Janeiro, escolheu a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e enfrentou momentos em que quase precisou abandonar a graduação por não ter dinheiro sequer para pagar o transporte até a faculdade. Mas a generosidade de professores e pessoas que cruzaram seu caminho foi fundamental para que ela chegasse à formatura. Uma história que mostra como pequenos gestos podem mudar completamente o destino de alguém. Mesmo depois de conquistar a aprovação em todas as universidades públicas do Rio de Janeiro, escolheu a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e enfrentou momentos em que quase precisou abandonar a graduação por não ter dinheiro sequer para pagar o transporte até a faculdade. Mas a generosidade de professores e pessoas que cruzaram seu caminho foi fundamental para que ela chegasse à formatura. Uma história que mostra como pequenos gestos podem mudar completamente o destino de alguém.

Anamaria em Havard Divulgação

Anos depois, já formada, Anamaria construiu sua carreira médica, conquistou seu espaço profissional e realizou outros sonhos, como fazer um curso em Harvard. Mas a vida ainda reservaria uma experiência que transformaria profundamente sua maneira de enxergar o mundo: a maternidade.



Em 18 de janeiro de 2010, nasceu Lucas, seu filho, e com ele começou uma jornada muito especial. Ser mãe atípica trouxe novos desafios, medos e aprendizados. Foram anos de terapias multidisciplinares, acompanhamento profissional, dedicação e muito trabalho em família. Uma caminhada que exigiu paciência e, acima de tudo, a capacidade de acreditar nas possibilidades do filho, mesmo diante das incertezas.

Anamaria com seu marido e o filho Lucas Divulgação



E como é bonito ver os frutos de tanta dedicação! Hoje, Lucas estuda em uma escola regular, prepara-se para o Enem e vem conquistando seu espaço no esporte. Em sua primeira competição paralímpica de natação, ganhou cinco medalhas de ouro e alcançou quatro índices classificatórios. Agora, o adolescente se prepara para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, em São Paulo.



Na categoria S8 sub-17, Lucas possui, segundo o relato da família, os melhores tempos do Brasil nos 50, 100 e 400 metros livres. Mas Anamaria faz questão de lembrar que, por trás de cada medalha, existe uma história de 16 anos de dedicação, pequenas conquistas e muito amor.



E há um ensinamento muito importante nessa trajetória: um diagnóstico não define o futuro de uma criança. Lucas tem sua própria identidade, seus sonhos e suas capacidades. Cabe à família oferecer oportunidades, incentivar e permitir que ele construa seu próprio caminho.



Anamaria também carrega uma história de amor e parceria ao lado do marido, com quem compartilha 27 anos de relacionamento e 19 de casamento. Juntos, escolheram construir uma família baseada no diálogo, na união e nos valores que desejam transmitir ao filho.



Ao olhar para sua trajetória, a médica reconhece a importância de todas as pessoas que a ajudaram a chegar até aqui, especialmente sua mãe, que faleceu em dezembro de 2016, mas continua presente nos ensinamentos e na força que deixou como legado.



Meninas, histórias como a de Anamaria nos lembram que a maternidade atípica também é feita de sonhos, descobertas, oportunidades e muitas vitórias. Não se trata apenas de superar dificuldades, mas de aprender a enxergar o potencial de cada filho e celebrar cada passo dessa caminhada.



E talvez a maior lição que ela tenha aprendido ao lado de Lucas seja justamente aquela que acompanha sua vida desde a infância: desistir nunca foi uma opção. Que história linda! E como é bonito ver os frutos de tanta dedicação! Hoje, Lucas estuda em uma escola regular, prepara-se para o Enem e vem conquistando seu espaço no esporte. Em sua primeira competição paralímpica de natação, ganhou cinco medalhas de ouro e alcançou quatro índices classificatórios. Agora, o adolescente se prepara para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, em São Paulo.Na categoria S8 sub-17, Lucas possui, segundo o relato da família, os melhores tempos do Brasil nos 50, 100 e 400 metros livres. Mas Anamaria faz questão de lembrar que, por trás de cada medalha, existe uma história de 16 anos de dedicação, pequenas conquistas e muito amor.E há um ensinamento muito importante nessa trajetória: um diagnóstico não define o futuro de uma criança. Lucas tem sua própria identidade, seus sonhos e suas capacidades. Cabe à família oferecer oportunidades, incentivar e permitir que ele construa seu próprio caminho.Anamaria também carrega uma história de amor e parceria ao lado do marido, com quem compartilha 27 anos de relacionamento e 19 de casamento. Juntos, escolheram construir uma família baseada no diálogo, na união e nos valores que desejam transmitir ao filho.Ao olhar para sua trajetória, a médica reconhece a importância de todas as pessoas que a ajudaram a chegar até aqui, especialmente sua mãe, que faleceu em dezembro de 2016, mas continua presente nos ensinamentos e na força que deixou como legado.Meninas, histórias como a de Anamaria nos lembram que a maternidade atípica também é feita de sonhos, descobertas, oportunidades e muitas vitórias. Não se trata apenas de superar dificuldades, mas de aprender a enxergar o potencial de cada filho e celebrar cada passo dessa caminhada.E talvez a maior lição que ela tenha aprendido ao lado de Lucas seja justamente aquela que acompanha sua vida desde a infância: desistir nunca foi uma opção. Que história linda!