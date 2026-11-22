Viscolinho deixa o look elegante - Reprodução/Internet

Viscolinho deixa o look eleganteReprodução/Internet

Publicado 22/11/2026 00:00

Se tem uma peça que combina com os dias quentes e ainda garante um visual bonito e arrumado, é aquela feita de viscolinho! O tecido conquistou espaço na moda feminina por unir leveza, conforto e uma aparência elegante, sendo uma ótima escolha para quem quer se vestir bem sem gastar muito.

Com uma textura que lembra o linho, mas geralmente com preço mais acessível, o viscolinho aparece em vestidos, conjuntos, saias, camisas e pantalonas. Sua versatilidade permite criar desde produções casuais para o dia a dia até combinações mais sofisticadas.

Outra vantagem é o caimento leve, que combina muito com a temporada de primavera e verão. Para um passeio, por exemplo, vale apostar em um vestido de viscolinho com sandália rasteira. Já os conjuntos de camisa e short são ótimos para quem busca praticidade e elegância.

Na hora de cuidar das peças, é importante conferir as orientações da etiqueta, evitar temperaturas muito altas na lavagem e no momento de passar, preservando a beleza do tecido.

E o melhor: existem opções em diferentes cores, estampas e modelagens. É só escolher aquela que combina com seu estilo e aproveitar o melhor da estação!

Lábios ressecados: hábitos que ajudam a recuperar a maciez

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Quem nunca sofreu com os lábios ressecados ou descascando? O problema é comum, principalmente em períodos de frio e baixa umidade do ar, mas pode aparecer em qualquer época do ano.

Como a pele dos lábios é fina e delicada, perde hidratação com facilidade. Por isso, apostar em hidratantes labiais com ingredientes como manteiga de karité, pantenol e ceramidas ajuda a recuperar a maciez.

Outro cuidado importante é evitar passar a língua nos lábios ou arrancar as pelinhas soltas, hábitos que podem piorar o ressecamento e provocar feridas.

A proteção solar também merece atenção. Produtos labiais com FPS 30 ou superior ajudam a proteger a região dos danos causados pelo sol.

E lembre-se: esfoliar os lábios ressecados pode aumentar a irritação. O melhor é investir na hidratação diária. Se houver rachaduras persistentes ou feridas, procure um dermatologista.

Afinal, lábios bonitos também precisam de cuidados. Pequenos hábitos fazem toda a diferença!



Beleza da Alma

“A beleza começa no instante em que você decide ser você mesma.” — Coco Chanel.