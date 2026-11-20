O evento aconteceu no dia 16 de novembro, na Casa de Festas Além dos Sonhos, em Ilha de GuaratibaSérgio Ronaldo
Hoje eu queria falar com vocês sobre um evento maravilhoso! Uma noite de princesas, sonhos realizados e muita emoção! Assim foi a sétima edição do projeto As 15 Primaveras, idealizado pelo produtor de eventos e relações-públicas David Santiago, que proporcionou a 16 meninas de comunidades do Rio de Janeiro a oportunidade de viver o tão sonhado baile de debutantes.
O evento aconteceu no dia 16 de novembro, na Casa de Festas Além dos Sonhos, em Ilha de Guaratiba, e reuniu familiares, convidados e parceiros em uma celebração marcada pelo carinho, pela solidariedade e pela realização de sonhos. Neste ano, o projeto contemplou 16 meninas, sendo uma delas escolhida como a princesa do baile.
A apresentação e a abertura oficial do salão ficaram sob o meu comando e um dos momentos mais emocionantes foi a tradicional valsa das debutantes. As meninas dançaram com seus pais e familiares e também tiveram uma surpresa muito especial: receberam como príncipes os famosos Vinicius e Gabriel Scribel conhecidos pelo sucesso nas redes sociais "Os Gêmeos Scribel" no TikTok. A participação dos irmãos tornou a celebração ainda mais inesquecível, proporcionando às debutantes uma experiência digna de um verdadeiro conto de fadas.
Toda a coreografia foi preparada pelo coreógrafo Júnior Barbosa que dedicou tempo, talento e muito carinho aos ensaios, garantindo que cada menina pudesse brilhar na pista de dança e viver intensamente esse momento tão esperado.
Na parte musical, a grande atração da noite foi o Dennis DJ, que comandou a festa e animou os convidados. O DJ Delan também marcou presença, levando ainda mais energia para a pista. A Turma dos Os Elétricos foi outro destaque, recepcionando os convidados e animando o salão com muita interação, alegria e flores, tornando a experiência ainda mais especial.
A decoração, assinada por Michele Simas, transformou o ambiente em um verdadeiro jardim encantado, com borboletas, flores e uma composição delicada e exuberante. Um cenário de tirar o fôlego, que fez todos se sentirem dentro de um jardim de conto de fadas.
A cerimonialista Rosi Medeiros cuidou de toda a cerimônia com dedicação, carinho e atenção especial às meninas, acompanhando cada etapa desse grande dia.
A gastronomia, incluindo o jantar servido aos convidados, ficou sob a responsabilidade da Carmelita Gastronomia, que assinou o serviço com muito cuidado. Já a KD Produções cuidou de toda a estrutura de som e produção musical, garantindo a qualidade técnica e o perfeito funcionamento das atrações.
Outro parceiro fundamental foi o Ateliê da Gigi Figueira, que disponibilizou seu espaço e dedicou toda a atenção aos vestidos das debutantes, cuidando de cada detalhe para que as meninas estivessem deslumbrantes em sua grande noite.
O carinho dos apoiadores também esteve presente nos presentes oferecidos às meninas. A empresa Bella Dona participou pessoalmente da celebração para entregar cangas personalizadas com o nome de cada debutante. Já a Neiva Avila joias presenteou as meninas com pulseiras banhadas a ouro, tornando esse momento ainda mais especial.
Outro destaque especial foi a participação de Kíria Hall que transformou um dos salões em um verdadeiro espaço de beleza e cuidado. Ela reuniu uma equipe de profissionais para oferecer serviços de maquiagem e cabelo às debutantes e também às suas mães. Um trabalho realizado com muito carinho e dedicação, que fez toda a diferença na preparação para essa noite tão especial. Afinal, não eram apenas as meninas que mereciam se sentir princesas: suas mães também tiveram a oportunidade de viver esse momento de beleza, autoestima e emoção ao lado das filhas.
A Casa de Festas Além dos Sonhos, parceira de mais um ano do projeto, recebeu toda a equipe, as famílias e os convidados com muito carinho, oferecendo o espaço e a estrutura necessários para a realização dessa grande festa.
MUITO ALÉM DE UMA FESTA, A REALIZAÇÃO DE UM SONHO
Idealizado por David Santiago, o projeto As 15 Primaveras tem como objetivo proporcionar gratuitamente a meninas de comunidades do Rio de Janeiro a oportunidade de viver uma experiência que muitas vezes parece distante de sua realidade: uma grande festa de debutantes, com vestidos, produção, maquiagem, cabelo, fotografia, jantar, música, valsa e todos os detalhes de uma noite de princesa.
A iniciativa valoriza meninas de comunidades como Rocinha, Vidigal e outras regiões da cidade, reconhecendo também o mérito, a disciplina e o comportamento de cada participante.
Para David Santiago, cada edição representa muito mais do que organizar uma festa:
"Ver a felicidade dessas meninas e a emoção de suas famílias não tem preço. É um projeto que realizo com muito amor, porque acredito que toda menina tem o direito de sonhar e viver esse momento tão especial dos seus 15 anos. Nada disso seria possível sem os parceiros, amigos e empresas que abraçam essa causa e acreditam comigo nesse propósito."
A sétima edição de As 15 Primaveras encerrou com a certeza de que a união faz a diferença. Foram 16 meninas, 16 histórias e famílias que levarão para sempre a lembrança de uma noite em que seus sonhos se transformaram em realidade.
AS 15 PRIMAVERAS — IDEALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO: DAVID SANTIAGO.
Porque realizar sonhos também é uma forma de transformar vidas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.