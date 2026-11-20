O evento aconteceu no dia 16 de novembro, na Casa de Festas Além dos Sonhos, em Ilha de Guaratiba - Sérgio Ronaldo

O evento aconteceu no dia 16 de novembro, na Casa de Festas Além dos Sonhos, em Ilha de GuaratibaSérgio Ronaldo

Publicado 20/11/2026 18:18 | Atualizado 20/11/2026 21:40





Hoje eu queria falar com vocês sobre um



O evento aconteceu no dia 16 de novembro, na Casa de Festas Além dos Sonhos, em Ilha de Guaratiba, e reuniu familiares, convidados e parceiros em uma celebração marcada pelo carinho, pela solidariedade e pela realização de sonhos. Neste ano, o projeto contemplou 16 meninas, sendo uma delas escolhida como a princesa do baile. Olá, meninas!Hoje eu queria falar com vocês sobre um evento maravilhoso! Uma noite de princesas, sonhos realizados e muita emoção! Assim foi a sétima edição do projeto As 15 Primaveras, idealizado pelo produtor de eventos e relações-públicas David Santiago, que proporcionou a 16 meninas de comunidades do Rio de Janeiro a oportunidade de viver o tão sonhado baile de debutantes.O evento aconteceu no dia 16 de novembro, na Casa de Festas Além dos Sonhos, em Ilha de Guaratiba, e reuniu familiares, convidados e parceiros em uma celebração marcada pelo carinho, pela solidariedade e pela realização de sonhos. Neste ano, o projeto contemplou 16 meninas, sendo uma delas escolhida como a princesa do baile.

Um momento inesquecível Sergio Ronaldo



A apresentação e a abertura oficial do salão ficaram sob o meu comando e um dos momentos mais emocionantes foi a tradicional valsa das debutantes. As meninas dançaram com seus pais e familiares e também tiveram uma surpresa muito especial: receberam como príncipes os famosos Vinicius e Gabriel Scribel conhecidos pelo sucesso nas redes sociais "Os Gêmeos Scribel" no TikTok. A participação dos irmãos tornou a celebração ainda mais inesquecível, proporcionando às debutantes uma experiência digna de um verdadeiro conto de fadas.



Toda a coreografia foi preparada pelo coreógrafo Júnior Barbosa que dedicou tempo, talento e muito carinho aos ensaios, garantindo que cada menina pudesse brilhar na pista de dança e viver intensamente esse momento tão esperado.



Na parte musical, a grande atração da noite foi o Dennis DJ, que comandou a festa e animou os convidados. O DJ Delan também marcou presença, levando ainda mais energia para a pista. A Turma dos Os Elétricos foi outro destaque, recepcionando os convidados e animando o salão com muita interação, alegria e flores, tornando a experiência ainda mais especial. A apresentação e a abertura oficial do salão ficaram sob o meu comando e um dos momentos mais emocionantes foi a tradicional valsa das debutantes. As meninas dançaram com seus pais e familiares e também tiveram uma surpresa muito especial: receberam como príncipes os famosos Vinicius e Gabriel Scribel conhecidos pelo sucesso nas redes sociais "Os Gêmeos Scribel" no TikTok. A participação dos irmãos tornou a celebração ainda mais inesquecível, proporcionando às debutantes uma experiência digna de um verdadeiro conto de fadas.Toda a coreografia foi preparada pelo coreógrafo Júnior Barbosa que dedicou tempo, talento e muito carinho aos ensaios, garantindo que cada menina pudesse brilhar na pista de dança e viver intensamente esse momento tão esperado.Na parte musical, a grande atração da noite foi o Dennis DJ, que comandou a festa e animou os convidados. O DJ Delan também marcou presença, levando ainda mais energia para a pista. A Turma dos Os Elétricos foi outro destaque, recepcionando os convidados e animando o salão com muita interação, alegria e flores, tornando a experiência ainda mais especial.

Dennis DJ comandando a música da festa Sérgio Ronaldo



A decoração, assinada por Michele Simas, transformou o ambiente em um verdadeiro jardim encantado, com borboletas, flores e uma composição delicada e exuberante. Um cenário de tirar o fôlego, que fez todos se sentirem dentro de um jardim de conto de fadas.



A cerimonialista Rosi Medeiros cuidou de toda a cerimônia com dedicação, carinho e atenção especial às meninas, acompanhando cada etapa desse grande dia.



A gastronomia, incluindo o jantar servido aos convidados, ficou sob a responsabilidade da Carmelita Gastronomia, que assinou o serviço com muito cuidado. Já a KD Produções cuidou de toda a estrutura de som e produção musical, garantindo a qualidade técnica e o perfeito funcionamento das atrações.



Outro parceiro fundamental foi o Ateliê da Gigi Figueira, que disponibilizou seu espaço e dedicou toda a atenção aos vestidos das debutantes, cuidando de cada detalhe para que as meninas estivessem deslumbrantes em sua grande noite.



O carinho dos apoiadores também esteve presente nos presentes oferecidos às meninas. A empresa Bella Dona participou pessoalmente da celebração para entregar cangas personalizadas com o nome de cada debutante. Já a Neiva Avila joias presenteou as meninas com pulseiras banhadas a ouro, tornando esse momento ainda mais especial.



Outro destaque especial foi a participação de Kíria Hall que transformou um dos salões em um verdadeiro espaço de beleza e cuidado. Ela reuniu uma equipe de profissionais para oferecer serviços de maquiagem e cabelo às debutantes e também às suas mães. Um trabalho realizado com muito carinho e dedicação, que fez toda a diferença na preparação para essa noite tão especial. Afinal, não eram apenas as meninas que mereciam se sentir princesas: suas mães também tiveram a oportunidade de viver esse momento de beleza, autoestima e emoção ao lado das filhas.



A Casa de Festas Além dos Sonhos, parceira de mais um ano do projeto, recebeu toda a equipe, as famílias e os convidados com muito carinho, oferecendo o espaço e a estrutura necessários para a realização dessa grande festa.



MUITO ALÉM DE UMA FESTA, A REALIZAÇÃO DE UM SONHO A decoração, assinada por Michele Simas, transformou o ambiente em um verdadeiro jardim encantado, com borboletas, flores e uma composição delicada e exuberante. Um cenário de tirar o fôlego, que fez todos se sentirem dentro de um jardim de conto de fadas.A cerimonialista Rosi Medeiros cuidou de toda a cerimônia com dedicação, carinho e atenção especial às meninas, acompanhando cada etapa desse grande dia.A gastronomia, incluindo o jantar servido aos convidados, ficou sob a responsabilidade da Carmelita Gastronomia, que assinou o serviço com muito cuidado. Já a KD Produções cuidou de toda a estrutura de som e produção musical, garantindo a qualidade técnica e o perfeito funcionamento das atrações.Outro parceiro fundamental foi o Ateliê da Gigi Figueira, que disponibilizou seu espaço e dedicou toda a atenção aos vestidos das debutantes, cuidando de cada detalhe para que as meninas estivessem deslumbrantes em sua grande noite.O carinho dos apoiadores também esteve presente nos presentes oferecidos às meninas. A empresa Bella Dona participou pessoalmente da celebração para entregar cangas personalizadas com o nome de cada debutante. Já a Neiva Avila joias presenteou as meninas com pulseiras banhadas a ouro, tornando esse momento ainda mais especial.Outro destaque especial foi a participação de Kíria Hall que transformou um dos salões em um verdadeiro espaço de beleza e cuidado. Ela reuniu uma equipe de profissionais para oferecer serviços de maquiagem e cabelo às debutantes e também às suas mães. Um trabalho realizado com muito carinho e dedicação, que fez toda a diferença na preparação para essa noite tão especial. Afinal, não eram apenas as meninas que mereciam se sentir princesas: suas mães também tiveram a oportunidade de viver esse momento de beleza, autoestima e emoção ao lado das filhas.A Casa de Festas Além dos Sonhos, parceira de mais um ano do projeto, recebeu toda a equipe, as famílias e os convidados com muito carinho, oferecendo o espaço e a estrutura necessários para a realização dessa grande festa.

As 15 Primaveras chegam à 7ª edição Sérgio Ronaldo



Idealizado por David Santiago, o projeto As 15 Primaveras tem como objetivo proporcionar gratuitamente a meninas de comunidades do Rio de Janeiro a oportunidade de viver uma experiência que muitas vezes parece distante de sua realidade: uma grande festa de debutantes, com vestidos, produção, maquiagem, cabelo, fotografia, jantar, música, valsa e todos os detalhes de uma noite de princesa.



A iniciativa valoriza meninas de comunidades como Rocinha, Vidigal e outras regiões da cidade, reconhecendo também o mérito, a disciplina e o comportamento de cada participante.



Para David Santiago, cada edição representa muito mais do que organizar uma festa:



"Ver a felicidade dessas meninas e a emoção de suas famílias não tem preço. É um projeto que realizo com muito amor, porque acredito que toda menina tem o direito de sonhar e viver esse momento tão especial dos seus 15 anos. Nada disso seria possível sem os parceiros, amigos e empresas que abraçam essa causa e acreditam comigo nesse propósito." Idealizado por David Santiago, o projeto As 15 Primaveras tem como objetivo proporcionar gratuitamente a meninas de comunidades do Rio de Janeiro a oportunidade de viver uma experiência que muitas vezes parece distante de sua realidade: uma grande festa de debutantes, com vestidos, produção, maquiagem, cabelo, fotografia, jantar, música, valsa e todos os detalhes de uma noite de princesa.A iniciativa valoriza meninas de comunidades como Rocinha, Vidigal e outras regiões da cidade, reconhecendo também o mérito, a disciplina e o comportamento de cada participante.Para David Santiago, cada edição representa muito mais do que organizar uma festa:"Ver a felicidade dessas meninas e a emoção de suas famílias não tem preço. É um projeto que realizo com muito amor, porque acredito que toda menina tem o direito de sonhar e viver esse momento tão especial dos seus 15 anos. Nada disso seria possível sem os parceiros, amigos e empresas que abraçam essa causa e acreditam comigo nesse propósito."

Muita emoção marcou a noite de evento Sergio Ronaldo



A sétima edição de As 15 Primaveras encerrou com a certeza de que a união faz a diferença. Foram 16 meninas, 16 histórias e famílias que levarão para sempre a lembrança de uma noite em que seus sonhos se transformaram em realidade.



AS 15 PRIMAVERAS — IDEALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO: DAVID SANTIAGO.



Porque realizar sonhos também é uma forma de transformar vidas A sétima edição de As 15 Primaveras encerrou com a certeza de que a união faz a diferença. Foram 16 meninas, 16 histórias e famílias que levarão para sempre a lembrança de uma noite em que seus sonhos se transformaram em realidade.Porque realizar sonhos também é uma forma de transformar vidas