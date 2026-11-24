História da atriz inspira conversas sobre ovodoação, enquanto especialistas esclarecem dúvidas sobre o procedimento e o papel dos bancos de óvulos - Divulgação

História da atriz inspira conversas sobre ovodoação, enquanto especialistas esclarecem dúvidas sobre o procedimento e o papel dos bancos de óvulosDivulgação

Publicado 24/11/2026 07:00 | Atualizado 24/11/2026 19:44

Olá, meninas!





Mãe do pequeno Joaquim, Viviane viveu uma jornada que envolveu decisões importantes até realizar o sonho da maternidade. Ao compartilhar sua experiência, ela também ajuda a dar visibilidade à ovodoação, uma alternativa que ainda desperta dúvidas e até preconceitos. Hoje quero conversar com vocês sobre um assunto muito especial, que envolve sonhos, escolhas, solidariedade e, principalmente, amor. A maternidade é um desejo que acompanha muitas mulheres, mas nem sempre o caminho para realizar esse sonho acontece da maneira como imaginamos. E a história da atriz Viviane Araújo nos ajuda a falar sobre uma dessas possibilidades: a fertilização com óvulos doados.Mãe do pequeno Joaquim, Viviane viveu uma jornada que envolveu decisões importantes até realizar o sonho da maternidade. Ao compartilhar sua experiência, ela também ajuda a dar visibilidade à ovodoação, uma alternativa que ainda desperta dúvidas e até preconceitos.

A chegada de Joaquim transformou a vida de Viviane, que compartilha sua experiência com a maternidade por meio da ovodoação Divulgação



“A maternidade sempre foi um sonho muito especial, e a chegada do Joaquim transformou a minha vida de uma forma que é difícil até explicar. A minha jornada teve etapas e decisões importantes, e a fertilização com óvulos doados fez parte desse caminho para realizar esse sonho”, conta Viviane.



A atriz acredita que cada mulher precisa respeitar seu próprio tempo, buscar informação e conhecer as possibilidades disponíveis antes de tomar uma decisão. Para ela, não existe uma única maneira de construir uma família.



“Não existe uma única maneira de construir uma família, e cada história tem o seu caminho”, afirma.



E é justamente para ampliar essas possibilidades que existem iniciativas como o Banco de Óvulos Sonhar+, que trabalha para tornar a ovodoação mais acessível, segura e acolhedora. “A maternidade sempre foi um sonho muito especial, e a chegada do Joaquim transformou a minha vida de uma forma que é difícil até explicar. A minha jornada teve etapas e decisões importantes, e a fertilização com óvulos doados fez parte desse caminho para realizar esse sonho”, conta Viviane.A atriz acredita que cada mulher precisa respeitar seu próprio tempo, buscar informação e conhecer as possibilidades disponíveis antes de tomar uma decisão. Para ela, não existe uma única maneira de construir uma família.“Não existe uma única maneira de construir uma família, e cada história tem o seu caminho”, afirma.E é justamente para ampliar essas possibilidades que existem iniciativas como o Banco de Óvulos Sonhar+, que trabalha para tornar a ovodoação mais acessível, segura e acolhedora.

Viviane Araújo com Bruna Armond e Natália Orona, do Banco de Óvulos Sonhar Divulgação

Talvez algumas de vocês já tenham ouvido falar sobre o assunto, mas ainda tenham dúvidas sobre como funciona, quem pode doar, como acontece a escolha da doadora e quais são os cuidados envolvidos. Por isso, fui conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e conversar com três mulheres que estão diretamente envolvidas nessa missão.



Uma estrutura por trás de muitos sonhos



À frente da gestão da Clínica Origen Rio e do Banco de Óvulos Sonhar+ está Natália Orona Bentancor, que tem 11 anos de experiência na área da saúde, sendo seis deles dedicados à reprodução assistida. Ela explica que a criação do banco surgiu da necessidade de ampliar o acesso à ovodoação no Brasil, já que muitas clínicas e pacientes dependiam de bancos internacionais.



“Percebemos que existia uma demanda importante no nosso país e que precisávamos oferecer uma alternativa nacional, com qualidade, segurança, tecnologia e, principalmente, um olhar mais próximo para as necessidades de cada paciente”, conta Natália.



Natália Orona, gestora da Clínica Origen Rio e do Banco de Óvulos Sonhar Divulgação



Mas manter um banco de óvulos exige muito cuidado. A captação de mulheres dispostas a doar ainda é um dos grandes desafios, principalmente pela falta de informação. Muitas mulheres sequer sabem que podem participar desse processo e ajudar outras pessoas a construírem uma família.



“Estamos falando de um serviço que exige protocolos rigorosos, equipe multidisciplinar, avaliação clínica, exames, rastreabilidade e um laboratório altamente especializado. A gestão precisa acompanhar todas essas etapas, porque não estamos trabalhando simplesmente com um material biológico. Estamos trabalhando com a possibilidade de uma nova vida”, destaca.



Natália também explica que o trabalho começa muito antes da escolha de uma doadora. Existe uma equipe dedicada a acolher, orientar e acompanhar cada etapa, inclusive pessoas e casais que chegam depois de diversas tentativas de tratamento, perdas e frustrações. O banco também atende casais homoafetivos e diferentes configurações familiares que encontram na ovodoação a possibilidade de realizar o sonho de ter filhos.



Um dos recursos utilizados pelo Sonhar+ é um sistema de pareamento digital, que considera características fenotípicas e outros critérios importantes para buscar uma doadora compatível, sempre respeitando as normas brasileiras e o sigilo envolvido no processo. O trabalho também inclui captação, avaliação e acompanhamento das doadoras, além de parcerias com clínicas de reprodução assistida de diferentes regiões do país.



“Nosso objetivo é tornar essa jornada mais acessível, organizada e segura, diminuindo as incertezas de quem já esperou tanto. Acredito que um dos nossos maiores diferenciais seja justamente esse olhar para as pessoas. Por trás de cada solicitação existe uma história, e nossa equipe sabe da importância de cada uma delas”, explica.



Como funciona a escolha da doadora?



E quem pensa que a escolha de uma doadora acontece de maneira simples precisa conhecer melhor todo esse trabalho. Existe uma avaliação cuidadosa que envolve características físicas, histórico de saúde e compatibilidade genética.



Bruna Armond Sá, coordenadora de Enfermagem e Gestão da Qualidade da Origen Rio e do Sonhar+, explica que o pareamento considera características como cor da pele, olhos e cabelos, tipo de cabelo, altura, peso e até mesmo os formatos do nariz, da boca, dos olhos e do rosto.

Bruna Armond Sá, coordenadora de Enfermagem e Gestão da Qualidade da Origen Rio e do Sonhar Divulgação



Para auxiliar nessa análise, o banco utiliza inteligência artificial, mas a tecnologia não substitui a avaliação dos profissionais.



“O objetivo é buscar uma compatibilidade cuidadosa, sem prometer que a criança terá determinada aparência. Cada pessoa herda características de forma única”, esclarece Bruna.



Além das características físicas, também são avaliados dados clínicos, histórico de saúde pessoal e familiar, informações reprodutivas e avaliações médicas, psicológicas e genéticas. Tudo isso com um cuidado fundamental: preservar a identidade e a privacidade de doadoras e receptoras.



As informações são tratadas de maneira restrita, e uma mulher não recebe dados que permitam identificar a outra. A equipe compartilha apenas o que é necessário para o cuidado e para o processo de pareamento.



E, meninas, precisamos falar também sobre o lado emocional dessa jornada. Afinal, recorrer a óvulos doados pode despertar muitas dúvidas e sentimentos. Algumas mulheres têm receio de não desenvolver o mesmo vínculo com a criança, questionam a ausência de uma ligação genética ou ficam inseguras sobre a semelhança física. Também podem surgir sentimentos relacionados à perda da possibilidade de utilizar os próprios óvulos e ao medo de julgamentos.



Bruna explica que essas questões precisam ser acolhidas com respeito e sem julgamentos.



“A equipe oferece informação clara, escuta e tempo para que cada mulher e cada casal possam compreender as etapas e conversar sobre seus sentimentos. Quando necessário, o acompanhamento psicológico também ajuda a elaborar essas questões. O cuidado é individualizado: cada família tem seu próprio tempo e suas próprias decisões”, afirma.



A coordenadora também destaca a importância da enfermagem durante todo o processo. Enquanto as receptoras costumam ter dúvidas sobre o pareamento, os exames, as etapas do tratamento e a confidencialidade, as doadoras querem entender melhor os procedimentos, os cuidados necessários e a própria saúde.



“A enfermagem acompanha essas etapas de perto e ajuda a transformar informações técnicas em orientações compreensíveis. Também identifica dúvidas e preocupações, organiza o cuidado e mantém a comunicação entre a paciente e a equipe. Esse acolhimento contribui para que doadoras e receptoras se sintam orientadas e respeitadas durante todo o processo”, explica.



Os cuidados médicos por trás da ovodoação



Do ponto de vista médico, a seleção das doadoras também exige uma investigação bastante criteriosa. A ginecologista, obstetra e coordenadora médica do Banco de Óvulos Sonhar+, Dra. Danielle Deveza G. Bassous, explica que o processo começa com uma consulta especializada, na qual são avaliados o histórico de saúde, os antecedentes familiares e a vida ginecológica e reprodutiva da mulher.



Também são realizados exames para investigar doenças infecciosas, como HIV, hepatites e sífilis, além de avaliações hormonais, ultrassonografia transvaginal e análise da reserva ovariana. Outro cuidado é a investigação genética, que inclui um painel capaz de avaliar mais de 22 mil genes. Para auxiliar nessa análise, o banco utiliza inteligência artificial, mas a tecnologia não substitui a avaliação dos profissionais.“O objetivo é buscar uma compatibilidade cuidadosa, sem prometer que a criança terá determinada aparência. Cada pessoa herda características de forma única”, esclarece Bruna.Além das características físicas, também são avaliados dados clínicos, histórico de saúde pessoal e familiar, informações reprodutivas e avaliações médicas, psicológicas e genéticas. Tudo isso com um cuidado fundamental: preservar a identidade e a privacidade de doadoras e receptoras.As informações são tratadas de maneira restrita, e uma mulher não recebe dados que permitam identificar a outra. A equipe compartilha apenas o que é necessário para o cuidado e para o processo de pareamento.E, meninas, precisamos falar também sobre o lado emocional dessa jornada. Afinal, recorrer a óvulos doados pode despertar muitas dúvidas e sentimentos. Algumas mulheres têm receio de não desenvolver o mesmo vínculo com a criança, questionam a ausência de uma ligação genética ou ficam inseguras sobre a semelhança física. Também podem surgir sentimentos relacionados à perda da possibilidade de utilizar os próprios óvulos e ao medo de julgamentos.Bruna explica que essas questões precisam ser acolhidas com respeito e sem julgamentos.“A equipe oferece informação clara, escuta e tempo para que cada mulher e cada casal possam compreender as etapas e conversar sobre seus sentimentos. Quando necessário, o acompanhamento psicológico também ajuda a elaborar essas questões. O cuidado é individualizado: cada família tem seu próprio tempo e suas próprias decisões”, afirma.A coordenadora também destaca a importância da enfermagem durante todo o processo. Enquanto as receptoras costumam ter dúvidas sobre o pareamento, os exames, as etapas do tratamento e a confidencialidade, as doadoras querem entender melhor os procedimentos, os cuidados necessários e a própria saúde.“A enfermagem acompanha essas etapas de perto e ajuda a transformar informações técnicas em orientações compreensíveis. Também identifica dúvidas e preocupações, organiza o cuidado e mantém a comunicação entre a paciente e a equipe. Esse acolhimento contribui para que doadoras e receptoras se sintam orientadas e respeitadas durante todo o processo”, explica.Do ponto de vista médico, a seleção das doadoras também exige uma investigação bastante criteriosa. A ginecologista, obstetra e coordenadora médica do Banco de Óvulos Sonhar+, Dra. Danielle Deveza G. Bassous, explica que o processo começa com uma consulta especializada, na qual são avaliados o histórico de saúde, os antecedentes familiares e a vida ginecológica e reprodutiva da mulher.Também são realizados exames para investigar doenças infecciosas, como HIV, hepatites e sífilis, além de avaliações hormonais, ultrassonografia transvaginal e análise da reserva ovariana. Outro cuidado é a investigação genética, que inclui um painel capaz de avaliar mais de 22 mil genes.

Dra. Danielle Deveza G. Bassous, ginecologista, obstetra e coordenadora médica do Banco de Óvulos Sonhar Divulgação

“É importante esclarecer que não existe um exame isolado capaz de garantir a qualidade de um óvulo ou o nascimento de um bebê saudável. Nosso objetivo é selecionar cuidadosamente as doadoras, reduzir riscos e oferecer o máximo de segurança possível em todo o processo”, ressalta a médica.



A especialista também chama atenção para a importância da compatibilidade genética entre a doadora e o parceiro ou a parceira que fornecerá o espermatozoide. Isso porque algumas alterações hereditárias podem ser transmitidas mesmo quando as pessoas não apresentam sintomas. A investigação permite identificar possíveis riscos e, quando necessário, avaliar alternativas para reduzir a possibilidade de determinadas doenças genéticas.



Outro assunto importante é a preservação da fertilidade. O congelamento de óvulos tem sido cada vez mais procurado por mulheres que desejam adiar a maternidade ou que precisam passar por tratamentos capazes de comprometer sua capacidade reprodutiva.



Segundo Danielle, quanto mais jovem a mulher estiver no momento do congelamento, em geral, melhor tende a ser a qualidade dos óvulos. Por isso, vale conversar sobre o assunto antes que a fertilidade comece a cair de forma mais acentuada, especialmente a partir dos 30 anos.



O processo começa com uma avaliação individualizada, incluindo idade, histórico de saúde e exames de reserva ovariana. Depois, a mulher passa por uma estimulação hormonal dos ovários, acompanhada por ultrassonografias e exames de sangue. Quando os folículos estão no momento adequado, é realizada a coleta dos óvulos por meio de um procedimento guiado por ultrassom, sob sedação. Os óvulos maduros são congelados por uma técnica chamada vitrificação e armazenados para um possível uso futuro.



“Eu sempre reforço que preservar a fertilidade não significa que a mulher precise adiar a maternidade. Significa que ela pode conhecer suas possibilidades e tomar decisões mais conscientes sobre o próprio futuro reprodutivo”, explica.



A médica também esclarece que a ovodoação oferece boas possibilidades para mulheres que não conseguem engravidar com seus próprios óvulos, especialmente porque são utilizados óvulos de mulheres geralmente mais jovens. Mas isso não significa que o tratamento garanta uma gravidez.



O resultado depende de outros fatores, como a qualidade do sêmen, a fertilização, o desenvolvimento embrionário, a qualidade do laboratório de reprodução assistida e as condições do útero e do endométrio para receber o embrião.



A idade da doadora influencia diretamente a qualidade dos óvulos e dos embriões. Já a idade da receptora, embora tenha menor impacto sobre a qualidade genética do embrião, continua sendo muito importante para avaliar os riscos obstétricos e a segurança da gestação.



Danielle também faz uma observação muito interessante sobre a participação da mulher que recebe o óvulo na gestação. Mesmo quando não existe compartilhamento do DNA nuclear, o organismo materno participa ativamente do desenvolvimento do bebê, por meio do ambiente uterino, da nutrição, da saúde materna e de mecanismos epigenéticos.



“Por isso, a ovodoação não deve ser compreendida apenas como uma alternativa para superar a infertilidade, mas como um tratamento que precisa ser individualizado, com avaliação adequada da doadora, da receptora e do embrião”, afirma.



Uma corrente de mulheres, sonhos e solidariedade



Ao ouvir essas quatro mulheres, fica claro que a ovodoação envolve muito mais do que procedimentos médicos e tecnologia. Existe uma corrente de solidariedade entre mulheres que, mesmo sem necessariamente se conhecerem, podem fazer parte de uma mesma história.



Natália resume esse sentimento ao falar sobre a generosidade das doadoras e a emoção de acompanhar as famílias que conseguem realizar o sonho de ter filhos.



“Existe algo muito poderoso nessa conexão entre pessoas que, na maioria das vezes, nunca vão se conhecer, mas que passam a fazer parte de uma mesma história”, diz a gestora.



Ela conta que receber a notícia de uma gravidez ou a foto de um bebê que nasceu a partir de um tratamento com óvulos doados é algo que dá sentido a todo o trabalho desenvolvido pela equipe.



“Quando recebemos a notícia de uma gravidez ou a foto de um bebê que nasceu a partir de um tratamento com óvulos doados, temos a dimensão do que fazemos diariamente. É isso que me motiva. Saber que, por trás de tantos processos, protocolos e decisões, existem vidas sendo transformadas”, relata.



E Viviane também deixa uma mensagem que merece ser guardada por quem está enfrentando dificuldades para engravidar ou aguardando uma doadora.



“Eu diria para essas mulheres respeitarem a própria caminhada e não perderem de vista o quanto são fortes por tudo o que estão enfrentando. Sei que esse processo pode trazer ansiedade, dúvidas e momentos difíceis, e cada história tem as suas particularidades. Por isso, acho tão importante ter informação, apoio e pessoas que acolham a gente durante essa jornada”, afirma.



A atriz completa com uma reflexão muito bonita: “E queria dizer também que não existe uma forma única de chegar à maternidade. Cada caminho é único, e o amor que a gente constrói com um filho não se resume à forma como ele chegou às nossas vidas.”



É isso, meninas! Cada mulher tem seu tempo, sua história e sua maneira de chegar à maternidade. O importante é que nenhuma precise enfrentar suas dúvidas sozinha, que tenha acesso à informação de qualidade e, acima de tudo, seja respeitada em suas escolhas.



Porque existem muitas formas de construir uma família, e todas elas merecem ser acolhidas com carinho.