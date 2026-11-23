Desconfortos persistentes não devem ser ignorados, principalmente quando começam a afetar a qualidade de vida - Reprodução/Internet

Desconfortos persistentes não devem ser ignorados, principalmente quando começam a afetar a qualidade de vidaReprodução/Internet

Publicado 23/11/2026 07:00 | Atualizado 23/11/2026 20:29

Olá, meninas!

Sabe aquela dor que começa incomodando de vez em quando, mas, com o passar do tempo, acaba atrapalhando o sono , o trabalho e até os momentos em família? Pois é, conviver com esse desconforto não deve ser encarado como algo normal.

A dor crônica merece atenção e, principalmente, um olhar cuidadoso para cada pessoa. Para conversar sobre o assunto, os impactos que ela pode trazer para a nossa rotina e os caminhos disponíveis para o tratamento, convidamos o ortopedista Arthur Henrique de Oliveira Cruz (@dr.arthurhenriquecruz), que atua no Rio de Janeiro com cirurgia do ombro e cotovelo e tratamento intervencionista da dor. Confira o nosso bate-papo!

Especialista fala sobre os impactos físicos e emocionais da dor crônica e a importância de um atendimento que enxergue o paciente por inteiro Divulgação

A dor crônica vai muito além do desconforto físico. Como ela pode afetar a saúde emocional, a vida profissional, os relacionamentos e a qualidade de vida de uma pessoa?



Conviver com uma dor persistente vai muito além de suportar um desconforto localizado. Quando a dor se torna crônica, ela desencadeia um efeito dominó silencioso que atinge o sono, altera o funcionamento do cérebro e compromete as relações no trabalho e dentro de casa.



O primeiro grande impacto costuma aparecer à noite. Seja por um problema nas articulações que impede encontrar uma posição confortável, seja por dores internas, o paciente passa a acordar várias vezes de madrugada ou desperta muito antes da hora. Sem o chamado "sono reparador", o corpo não descansa e o sistema de alerta do organismo permanece ligado, fazendo com que a dor pareça ainda mais intensa no dia seguinte.



Com o tempo, essa exposição constante à dor provoca uma espécie de "curto-circuito" no sistema nervoso. O cérebro e a medula ficam hipersensíveis, passando a interpretar como dor intensa estímulos que antes eram inofensivos. Em alguns casos, ocorre até o que a medicina chama de dor em espelho: uma lesão crônica no braço esquerdo, por exemplo, faz o sistema nervoso central projetar dor também no braço direito, mesmo sem existir qualquer machucado ou sobrecarga daquele lado.



Essa exaustão física e neurológica cobra um preço alto no humor e na vida social. A privação de sono e o sofrimento contínuo geram irritabilidade, perda de concentração e desgaste emocional. No trabalho, a produtividade cai e o desempenho fica comprometido, o que muitas vezes gera cobranças e incompreensão por parte de colegas e chefes. Dentro de casa, a falta de energia e a mudança de comportamento alimentam conflitos e desgastam a convivência familiar.



Por tudo isso, a dor crônica não deve ser encarada como algo normal ou "parte da idade". Tratar a dor de forma precoce e adequada é fundamental não apenas para aliviar o corpo, mas para devolver ao paciente a qualidade do sono, o equilíbrio emocional e a sua vida em sociedade.



No atendimento de pacientes com dor crônica, por que é tão importante ouvir a história de vida, conhecer a rotina e compreender as dificuldades de cada pessoa antes de definir um tratamento?



Quem convive com uma dor que vai e volta há meses — ou até anos — costuma buscar respostas em ressonâncias, raios X e receitas de remédios. Mas, nos consultórios médicos, uma verdade ganha cada vez mais força: muitas vezes, a raiz do problema não está em uma lesão grave, e sim no desequilíbrio da rotina.



Para chegar a esse diagnóstico, o segredo começa antes mesmo do exame físico. Uma boa consulta depende da chamada "escuta ativa" — quando o profissional de saúde observa o paciente por inteiro e investiga como ele vive, trabalha e lida com as emoções.

Quando se fala em doenças ligadas ao trabalho, muita gente pensa logo em quem passa o dia inteiro sentado diante do computador em home office ou em quem trabalha horas em pé na rua. Mas há um grupo que sofre em silêncio: as donas de casa.



Por ser um trabalho feito dentro de casa e para a própria família, essa rotina costuma ser pouco valorizada e não tem hora para acabar. O esforço físico de limpar, cozinhar e carregar peso se soma à sobrecarga mental e emocional. O resultado? Um estado constante de esgotamento — parecido com o burnout — que faz o corpo "gritar" em forma de dores reais, cansaço extremo e tensão muscular.



O ambiente de trabalho também deixa marcas. Ficar horas seguidas na mesma posição, seja em uma cadeira improvisada na sala ou em pé no balcão, sobrecarrega os músculos e as articulações. O mesmo vale para quem repete o mesmo movimento o dia inteiro. Com o tempo, o corpo entra em fadiga e a dor se instala.



O lado emocional pesa tanto quanto o físico. Viver sob pressão no trabalho ou enfrentar conflitos dentro de casa mantém o organismo em estado de alerta. Sem perceber, a pessoa passa o dia com os ombros erguidos e os músculos das costas contraídos.



Essa tensão contínua funciona como um gatilho para as dores na coluna vertebral. O músculo fica tão contraído e rígido que perde a capacidade de relaxar sozinho, gerando nódulos doloridos e crises frequentes.



O que fazer para quebrar esse ciclo?



Na maioria das vezes, a dor crônica é o sinal de alerta de que a conta entre esforço, descanso e bem-estar não está fechando. Para aliviar o quadro e evitar que ele piore, especialistas recomendam mudanças simples no dia a dia.

Faça pausas curtas: Se trabalha sentado ou em pé por muito tempo, levante-se, caminhe ou mude de posição por dois minutos a cada hora.



Movimente o corpo com regularidade: Caminhadas, alongamentos e exercícios físicos ajudam a "soltar" a musculatura travada e melhoram a circulação.



Respeite seus limites: Dividir tarefas domésticas e reservar momentos de descanso real não é luxo — é prevenção de saúde.



Converse abertamente na consulta: Ao procurar um médico, conte sobre sua rotina, seu sono e seu nível de estresse. Quanto mais completo for o retrato do seu dia a dia, mais preciso será o tratamento.



Como fatores emocionais, estresse, ansiedade e problemas no trabalho podem influenciar a percepção e a persistência da dor? De que maneira essas questões devem ser consideradas no tratamento?



Sabe-se hoje que de 30% a 40% dos pacientes com dor crônica apresentam algum traço ansioso ou depressivo — seja prévio ao quadro álgico ou desenvolvido simultaneamente a ele. Essa condição prejudica diretamente a resolução dos sintomas e o desfecho do tratamento.

Por isso, uma abordagem multidisciplinar é indispensável, integrando psicoterapia, atividades de lazer e exercícios físicos adaptados à tolerância de cada pessoa.



Também é fundamental buscar um ritmo de trabalho mais equilibrado. Como o estresse emocional faz parte da rotina de todos, desenvolver ferramentas para gerenciá-lo torna-se um diferencial decisivo para a recuperação. No corpo, o estresse contínuo mantém a musculatura em estado de alerta e contratura — especialmente a musculatura paravertebral, que se estende da região entre as escápulas até a coluna lombar.

Esse tensionamento constante favorece o surgimento de dores mecânicas na coluna e gera desequilíbrios musculares.

Somada ao sedentarismo, essa sobrecarga deixa as articulações periféricas muito mais vulneráveis a lesões.

Cuidar da saúde mental é, portanto, parte central da reabilitação física.

Atualmente, contamos com profissionais que aplicam técnicas baseadas em neurociência, mindfulness e psicologia positiva, oferecendo recursos práticos e eficazes para que o paciente recupere o equilíbrio emocional e potencialize os resultados do tratamento físico.



Muitos pacientes convivem com dores durante meses ou anos e acabam acreditando que precisam se acostumar com o desconforto. Quais são os principais caminhos para investigar e tratar esses casos?



Avaliação Especializada e Diagnóstico : A importância de procurar o especialista do segmento afetado, realizar um exame físico minucioso (muscular e articular) e retornar com os exames complementares para fechar o diagnóstico antes de iniciar qualquer conduta.



Controle Farmacológico (Agudização vs. Dor Crônica) :

Crises agudas: Uso pontual de analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e corticoides (oral, intramuscular ou subcutâneo) para tirar o paciente da crise.

Modulação da dor crônica: Neuromoduladores e medicações adjuvantes (gabapentina, pregabalina, antidepressivos tricíclicos, ansiolíticos e opioides selecionados).



Reabilitação Física Ativa : O papel indispensável de uma fisioterapia de qualidade, que vá além da eletrotermofototerapia (aparelhos) e priorize a cinesioterapia, os movimentos controlados e o ganho de amplitude de movimento.



Medicina Regenerativa (Ortobiológicos) : O uso de terapias guiadas por imagem — como viscossuplementação com ácido hialurônico, Plasma Rico em Plaquetas (PRP), Aspirado de Medula Óssea (BMA) e derivados de tecido adiposo — respaldadas por décadas de pesquisa e por sociedades médicas nacionais e internacionais. Importante citar que sao técnicas complementares a outros tratamentos, e que individualmente ao solucionam o problema que lidamos na grande maioria das vezes.



Na sua experiência, o que significa oferecer um atendimento verdadeiramente humanizado a quem sofre com dores crônicas? Qual mensagem deixaria para quem está nessa situação?

Oferecer um tratamento humanizado para quem convive com a dor crônica significa proporcionar a chance real de amenizar — ou até mesmo resolver — a causa por trás das noites mal dormidas, das alterações de humor e da queda na qualidade de vida. É devolver a essa pessoa a plenitude no trabalho, na família e no convívio social.



Na prática, a humanização começa na escuta ativa, valorizando cada queixa e informação trazida na consulta.

Esse acolhimento precisa estar presente em toda a jornada: desde o primeiro contato com a secretária, passando pelo atendimento no consultório, até o acompanhamento minucioso no pós-operatório.



É fundamental compreender que a dor tem um caráter biopsicossocial e impacta diversas esferas da vida. Por isso, as decisões devem ser sempre compartilhadas, respeitando a individualidade de cada história e até mesmo as frustrações com tratamentos anteriores que não deram certo.

Além disso, a ética e o respeito ao trabalho multidisciplinar são indispensáveis — fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas e nutricionistas atuam juntos, cada um em sua área, em prol de um único objetivo: o bem-estar de quem sofre.



Acima de tudo, é preciso ter empatia. Quem sente dor não busca apenas respostas técnicas; busca alguém que verdadeiramente compreenda o seu problema. E isso só se constrói ouvindo com atenção e se colocando no lugar do outro.



A mensagem que deixo para você que convive com a dor crônica é: não perca a esperança. A dor não precisa ser uma sentença para a vida toda. Hoje, o acesso à informação e a bons profissionais é muito mais próximo. Informe-se, organize-se e dê o próximo passo, porque o seu problema tem solução.