Entre desafios, descobertas e aprendizados, Jéssica encontrou forças para transformar sua história em apoio a outras famílias - Divulgação

Entre desafios, descobertas e aprendizados, Jéssica encontrou forças para transformar sua história em apoio a outras famíliasDivulgação

Publicado 25/11/2026 06:00





Ser



É assim que podemos conhecer um pouco da história de Jéssica, mãe de três meninos: Miguel, Gabriel, carinhosamente chamado de Biel, e Daniel. Sua experiência com a maternidade atípica começou quando Biel recebeu o diagnóstico de autismo nível 3 de suporte, não verbal, aos 1 ano e 8 meses. Pouco depois, já grávida de Daniel, ela também precisou lidar com o diagnóstico de mutismo seletivo do caçula.



Até então, Jéssica imaginava a maternidade como tantas de nós: cercada de sonhos, expectativas e planos. Mas aquele diagnóstico mudou completamente sua maneira de enxergar a vida. Sem conhecer o autismo e sem ter referências próximas que pudessem ajudá-la a compreender aquela realidade, ela se viu diante de um universo desconhecido, cheio de dúvidas e incertezas.



“Eu não sabia o que era autismo, não conhecia a maternidade atípica. Naquele momento, me senti muito perdida, sem saber por onde começar ou como seria dali para frente”, relembra.



A partir dali, foi necessário se reinventar. Jéssica precisou reorganizar sua rotina, rever prioridades e até abrir mão da vida profissional para se dedicar integralmente aos filhos. Uma decisão que representa a realidade de tantas mulheres que, diante das necessidades dos filhos, acabam colocando os próprios sonhos e projetos em segundo plano.



Mas, ao longo dessa caminhada, ela também descobriu uma força que nem sempre conseguia reconhecer em si mesma. Para explicar os altos e baixos dessa experiência, faz uma comparação muito bonita: “Eu costumo dizer que o autismo é como um mar. Existem momentos de calmaria, em que conseguimos boiar, nadar e seguir sendo levados pelas águas. Mas, de repente, vêm as ondas fortes, as tempestades, e tudo parece sair do lugar”.



Foi nesse processo que Jéssica aprendeu a respeitar seus limites e a compreender que não precisa dar conta de tudo. Fazer o melhor possível, dentro da realidade de cada dia, também é uma grande conquista. E essa percepção não transformou apenas sua maneira de ser mãe, mas também sua relação com o mundo, despertando ainda mais empatia, sensibilidade e respeito pelas diferenças.



Quando uma história pessoal se transforma em acolhimento



O desejo de ajudar outras famílias nasceu justamente das dificuldades que ela própria enfrentou no início dessa jornada. Ao compartilhar sua rotina nas redes sociais, falando sobre terapias, desafios e descobertas, Jéssica percebeu que muitas mães também procuravam informações e, principalmente, alguém que compreendesse o que estavam vivendo.



Em uma conversa com a amiga Ândila, que hoje é sua parceira e cofundadora do projeto, surgiu a ideia de ampliar esse diálogo por meio de vídeos. Tudo começou de maneira simples, com uma gravação feita na própria casa. Depois vieram o podcast, novos encontros e oportunidades de alcançar ainda mais pessoas. Assim nasceu o Olá, meninas!Ser mãe é uma experiência capaz de transformar a vida de uma mulher. Mas, quando a maternidade vem acompanhada de diagnósticos, desafios inesperados e caminhos que precisam ser descobertos diariamente, essa transformação ganha ainda mais intensidade. É uma jornada de aprendizados, renúncias, descobertas e, acima de tudo, muito amor.É assim que podemos conhecer um pouco da história de Jéssica, mãe de três meninos: Miguel, Gabriel, carinhosamente chamado de Biel, e Daniel. Sua experiência com a maternidade atípica começou quando Biel recebeu o diagnóstico de autismo nível 3 de suporte, não verbal, aos 1 ano e 8 meses. Pouco depois, já grávida de Daniel, ela também precisou lidar com o diagnóstico de mutismo seletivo do caçula.Até então, Jéssica imaginava a maternidade como tantas de nós: cercada de sonhos, expectativas e planos. Mas aquele diagnóstico mudou completamente sua maneira de enxergar a vida. Sem conhecer o autismo e sem ter referências próximas que pudessem ajudá-la a compreender aquela realidade, ela se viu diante de um universo desconhecido, cheio de dúvidas e incertezas.“Eu não sabia o que era autismo, não conhecia a maternidade atípica. Naquele momento, me senti muito perdida, sem saber por onde começar ou como seria dali para frente”, relembra.A partir dali, foi necessário se reinventar. Jéssica precisou reorganizar sua rotina, rever prioridades e até abrir mão da vida profissional para se dedicar integralmente aos filhos. Uma decisão que representa a realidade de tantas mulheres que, diante das necessidades dos filhos, acabam colocando os próprios sonhos e projetos em segundo plano.Mas, ao longo dessa caminhada, ela também descobriu uma força que nem sempre conseguia reconhecer em si mesma. Para explicar os altos e baixos dessa experiência, faz uma comparação muito bonita: “Eu costumo dizer que o autismo é como um mar. Existem momentos de calmaria, em que conseguimos boiar, nadar e seguir sendo levados pelas águas. Mas, de repente, vêm as ondas fortes, as tempestades, e tudo parece sair do lugar”.Foi nesse processo que Jéssica aprendeu a respeitar seus limites e a compreender que não precisa dar conta de tudo. Fazer o melhor possível, dentro da realidade de cada dia, também é uma grande conquista. E essa percepção não transformou apenas sua maneira de ser mãe, mas também sua relação com o mundo, despertando ainda mais empatia, sensibilidade e respeito pelas diferenças.O desejo de ajudar outras famílias nasceu justamente das dificuldades que ela própria enfrentou no início dessa jornada. Ao compartilhar sua rotina nas redes sociais, falando sobre terapias, desafios e descobertas, Jéssica percebeu que muitas mães também procuravam informações e, principalmente, alguém que compreendesse o que estavam vivendo.Em uma conversa com a amiga Ândila, que hoje é sua parceira e cofundadora do projeto, surgiu a ideia de ampliar esse diálogo por meio de vídeos. Tudo começou de maneira simples, com uma gravação feita na própria casa. Depois vieram o podcast, novos encontros e oportunidades de alcançar ainda mais pessoas. Assim nasceu o Roda Atípica (@roda_atipica).

Jéssica e Ândila, fundadoras do Roda Atípica Divulgação



Hoje, o projeto promove eventos voltados às mães atípicas, cria espaços de acolhimento e aproxima famílias de profissionais das áreas da saúde, educação e inclusão. Mais do que compartilhar informações, a iniciativa busca dar visibilidade a mulheres que, muitas vezes, acabam esquecendo de si mesmas enquanto cuidam de todos.



Jéssica faz questão de destacar essa questão: por trás de cada mãe atípica existe uma mulher com sonhos, sentimentos, necessidades e desejos que também merece atenção e cuidado.



Informação também é uma forma de inclusão



Para Jéssica, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas famílias ainda é a falta de informação e de acesso aos direitos. Ela chama a atenção para os obstáculos encontrados nos planos de saúde, como cancelamentos de contratos e descredenciamento de redes, que podem comprometer a continuidade das terapias. Também destaca as dificuldades enfrentadas por quem depende do SUS para conseguir consultas e avaliações especializadas.



Na educação, o cenário também exige atenção. Ainda existem escolas despreparadas para receber alunos com deficiência, profissionais sem a formação ou o suporte necessário e famílias que precisam lutar diariamente para garantir que seus filhos tenham o direito de aprender e participar verdadeiramente do ambiente escolar. Hoje, o projeto promove eventos voltados às mães atípicas, cria espaços de acolhimento e aproxima famílias de profissionais das áreas da saúde, educação e inclusão. Mais do que compartilhar informações, a iniciativa busca dar visibilidade a mulheres que, muitas vezes, acabam esquecendo de si mesmas enquanto cuidam de todos.Jéssica faz questão de destacar essa questão: por trás de cada mãe atípica existe uma mulher com sonhos, sentimentos, necessidades e desejos que também merece atenção e cuidado.Para Jéssica, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas famílias ainda é a falta de informação e de acesso aos direitos. Ela chama a atenção para os obstáculos encontrados nos planos de saúde, como cancelamentos de contratos e descredenciamento de redes, que podem comprometer a continuidade das terapias. Também destaca as dificuldades enfrentadas por quem depende do SUS para conseguir consultas e avaliações especializadas.Na educação, o cenário também exige atenção. Ainda existem escolas despreparadas para receber alunos com deficiência, profissionais sem a formação ou o suporte necessário e famílias que precisam lutar diariamente para garantir que seus filhos tenham o direito de aprender e participar verdadeiramente do ambiente escolar.

Jéssica realiza palestras em escolas para falar sobre a importância de inclusão Divulgação



“Eu acredito muito que a informação é o primeiro passo para a inclusão”, afirma.



É por isso que o Roda Atípica também se tornou um espaço de troca de experiências. Uma orientação compartilhada, uma conversa ou o relato de outra mãe podem representar o começo de um caminho para quem acabou de receber um diagnóstico e não sabe o que fazer.



Um recado de mulher para mulher



Ao olhar para toda a sua trajetória, Jéssica deixa uma mensagem especialmente carinhosa para as mães que estão começando essa caminhada e ainda se sentem perdidas ou sozinhas.



Ela pede que não desistam, que respeitem seus próprios limites e, principalmente, que não se esqueçam de cuidar de si mesmas. Afinal, a sobrecarga emocional e física faz parte da realidade de muitas mães atípicas, especialmente daquelas que não contam com uma rede de apoio.



“Não se esqueçam de vocês. Não deixem de cuidar de si mesmas, de buscar ajuda e de se aproximar de outras mães que possam caminhar junto”, aconselha.



Meninas, a história da Jéssica nos lembra de algo muito importante: cuidar de um filho também exige que a mãe seja cuidada. Não precisamos ser fortes o tempo inteiro, nem carregar o mundo nas costas. Existem dias difíceis, dias de medo e momentos em que tudo o que precisamos é de um abraço, uma palavra amiga ou alguém que diga: eu entendo você.



Que iniciativas como o Roda Atípica continuem crescendo e mostrando que nenhuma família precisa enfrentar seus desafios em completo silêncio. E que cada mãe consiga reconhecer a própria força, sem esquecer que também merece acolhimento, amor e atenção.



Afinal, por trás de toda mãe existe uma mulher que também precisa ser abraçada. “Eu acredito muito que a informação é o primeiro passo para a inclusão”, afirma.É por isso que o Roda Atípica também se tornou um espaço de troca de experiências. Uma orientação compartilhada, uma conversa ou o relato de outra mãe podem representar o começo de um caminho para quem acabou de receber um diagnóstico e não sabe o que fazer.Ao olhar para toda a sua trajetória, Jéssica deixa uma mensagem especialmente carinhosa para as mães que estão começando essa caminhada e ainda se sentem perdidas ou sozinhas.Ela pede que não desistam, que respeitem seus próprios limites e, principalmente, que não se esqueçam de cuidar de si mesmas. Afinal, a sobrecarga emocional e física faz parte da realidade de muitas mães atípicas, especialmente daquelas que não contam com uma rede de apoio.“Não se esqueçam de vocês. Não deixem de cuidar de si mesmas, de buscar ajuda e de se aproximar de outras mães que possam caminhar junto”, aconselha.Meninas, a história da Jéssica nos lembra de algo muito importante: cuidar de um filho também exige que a mãe seja cuidada. Não precisamos ser fortes o tempo inteiro, nem carregar o mundo nas costas. Existem dias difíceis, dias de medo e momentos em que tudo o que precisamos é de um abraço, uma palavra amiga ou alguém que diga: eu entendo você.Que iniciativas como o Roda Atípica continuem crescendo e mostrando que nenhuma família precisa enfrentar seus desafios em completo silêncio. E que cada mãe consiga reconhecer a própria força, sem esquecer que também merece acolhimento, amor e atenção.Afinal, por trás de toda mãe existe uma mulher que também precisa ser abraçada.