Uma dica é apostar em sabonetes próprios para o rosto e hidratantes com textura mais leve - Reprodução/Internet

Uma dica é apostar em sabonetes próprios para o rosto e hidratantes com textura mais leveReprodução/Internet

Publicado 29/11/2026 00:00

Nesses dias de muito calor, nossa pele também sente os efeitos das altas temperaturas. O calor, o suor e a maior sensação de oleosidade podem incomodar, principalmente na região do rosto. Por isso, vale adaptar alguns cuidados para manter a pele bonita e confortável durante a estação.

Uma dica é apostar em sabonetes próprios para o rosto e hidratantes com textura mais leve, que não deixem aquela sensação de pele pesada. Mas atenção: quem tem pele oleosa também precisa hidratar! O importante é escolher produtos adequados às suas necessidades.

Outro cuidado indispensável é o protetor solar. Ele deve fazer parte da rotina mesmo nos dias nublados e ser reaplicado ao longo do dia, especialmente depois de entrar na água ou suar bastante. Chapéus, bonés e óculos escuros também ajudam a proteger a região do rosto.

E sabe aquele hábito de dormir sem retirar a maquiagem? Melhor evitar! A limpeza antes de dormir ajuda a remover resíduos, suor e impurezas acumulados ao longo do dia.

O segredo é não complicar: alguns cuidados diários já fazem diferença na rotina. Afinal, queremos aproveitar o verão, curtir o sol e continuar nos sentindo lindas, sem deixar a saúde da pele de lado!

Salada tropical: sabor e frescor para os dias quentes

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Com o verão chegando, receitas leves e refrescantes ganham espaço na cozinha. Nos dias mais quentes, apostar em refeições práticas, saborosas e com ingredientes fresquinhos é uma ótima maneira de variar o cardápio. A salada tropical é uma dessas opções: colorida, versátil e fácil de preparar.

A combinação de alface, rúcula, manga, tomate-cereja e cenoura ralada ganha ainda mais sabor com um toque crocante de castanhas. Para quem deseja uma refeição mais completa, o frango desfiado também é uma excelente opção.

O molho faz toda a diferença! Basta misturar azeite, suco de limão, um pouquinho de mel e sal para criar um tempero leve e saboroso. E vale soltar a criatividade: o abacaxi pode substituir a manga, enquanto pepino e outras folhas ajudam a variar a receita.

Além de acompanhar carnes e peixes, a salada tropical é perfeita para o almoço ou para reunir a família em dias ensolarados. Afinal, no verão, praticidade e sabor combinam muito bem!



Beleza da Alma

“A vida é maravilhosa se não se tem medo dela.” — Charles Chaplin

