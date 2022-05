Caminhoneiro estaria entre os feridos - Reprodução / Twitter

Caminhoneiro estaria entre os feridosReprodução / Twitter

Publicado 05/05/2022 16:15 | Atualizado 05/05/2022 19:08

Rio - Uma troca de tiros, que aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (5), terminou com pelo menos dois mortos e quatro baleados no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir até Estrada das Palmeiras, em Itaúna, pois criminosos estariam circulando armados pela região.

Ainda segundo a corporação, após chegar no local informado, os policiais foram atacados a tiros e houve confronto. Após o tiroteio intenso, os militares encontraram cinco homens feridos, que foram socorridos e encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde dois deles não resistiram aos ferimentos. Com eles foram apreendidos um fuzil AK-47, uma pistola .9mm, um rádio comunicador e drogas que ainda não foram contabilizadas.

Em áudios enviados ao WhatsApp do DIA (98762-8248), um rapaz, que não foi identificado, relata que um caminhoneiro, chamado Marcus Vinicius da Silva Guimarães, também foi baleado. "Ele está lá baleado dentro do caminhão na subida do Salgueiro. Chegaram [bandidos] atirando do nada. Acho que ele ainda está vivo, muita doideira", afirmou.

Procurada pela reportagem a direção do Heat informou que Marcus passa por cirurgia. Ele foi atingido no rosto e na cabeça. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

Lista de mortos feridos:

1- Homem sem identificação aparentando ter 20 anos (óbito)

2 - Marco Antônio Souza Freitas Junior, 32 anos (em cirurgia - tiro no abdômen e no braço)

3 - Ronald Soares Teixeira, 22 anos (tiro tórax e perna - em cirurgia)

4 - Marcus Vinicius da silva Guimarães, (caminhoneiro baleado no rosto e na cabeça - em cirurgia)

5 - Alessandro Vieira, 24 anos (tiro perna - estado estável)

6 - Kauê Nascimento dos Santos, 18 anos (óbito)

Procurada pela reportagem para comentar sobre o caso, a Polícia Civil não se manifestou até a publicação desta matéria.