Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.033 votos, correspondentes a 50,81% dos votos válidos, enquanto Lula (PT), reeleito presidente da República, obteve 3.905 votos, ou 49,19%.Senado Notícias
A diferença de 1,62 ponto percentual entre os candidatos fez de Duas Barras um dos municípios da região com disputa mais apertada no segundo turno.
Flávio amplia votação do primeiro turno
Na primeira etapa da eleição, realizada em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro já havia terminado na frente em Duas Barras. Na ocasião, recebeu 3.919 votos, equivalentes a 50,18% dos votos válidos. Lula somou 3.249 votos, ou 41,60%. A diferença inicial era de 670 votos.
Na comparação entre os dois turnos, Flávio ampliou sua votação em 114 votos, passando de 3.919 para 4.033. Lula teve um acréscimo de 656 votos, de 3.249 para 3.905. Com isso, a distância entre os dois diminuiu de 670 para 128 votos.
Derrota no cenário estadual e vitória no nacional
Flávio Bolsonaro vence em Duas Barras por diferença de 128 votos
Candidato do PL recebeu 50,81% dos votos válidos no segundo turno
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