Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.033 votos, correspondentes a 50,81% dos votos válidos, enquanto Lula (PT), reeleito presidente da República, obteve 3.905 votos, ou 49,19%. - Senado Notícias

Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.033 votos, correspondentes a 50,81% dos votos válidos, enquanto Lula (PT), reeleito presidente da República, obteve 3.905 votos, ou 49,19%.Senado Notícias

Publicado 26/10/2026 14:19 | Atualizado 26/10/2026 14:25





A diferença de 1,62 ponto percentual entre os candidatos fez de Duas Barras um dos municípios da região com disputa mais apertada no segundo turno.



A disputa presidencial em Duas Barras , na Região Serrana do Rio, terminou com uma diferença de 128 votos entre os dois candidatos. Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.033 votos, correspondentes a 50,81% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente da República, obteve 3.905 votos, ou 49,19%. Os dados correspondem à totalização do segundo turno, realizado neste domingo (25).A diferença de 1,62 ponto percentual entre os candidatos fez de Duas Barras um dos municípios da região com disputa mais apertada no segundo turno.

Flávio amplia votação do primeiro turno

No segundo turno, Duas Barras registrou 8.244 comparecimentos às urnas, enquanto 2.072 eleitores não votaram, o equivalente a 20,09% do eleitorado. Foram contabilizados 68 votos em branco (0,82%) e 238 nulos (2,89%). Ao todo, houve 7.938 votos válidos.



Na primeira etapa da eleição, realizada em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro já havia terminado na frente em Duas Barras. Na ocasião, recebeu 3.919 votos, equivalentes a 50,18% dos votos válidos. Lula somou 3.249 votos, ou 41,60%. A diferença inicial era de 670 votos.



Na comparação entre os dois turnos, Flávio ampliou sua votação em 114 votos, passando de 3.919 para 4.033. Lula teve um acréscimo de 656 votos, de 3.249 para 3.905. Com isso, a distância entre os dois diminuiu de 670 para 128 votos.

Derrota no cenário estadual e vitória no nacional

Flávio Bolsonaro foi o mais votado em 74 dos 92 municípios do Rio de Janeiro e venceu também no resultado estadual, com 53,10% dos votos válidos, contra 46,90% do petista.





No cenário nacional, em virada histórica , o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao vencer o segundo turno das eleições de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). No resultado nacional, Lula alcançou 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% do adversário, segundo a totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com com 97,69% das urnas apuradas. Em Teresópolis, no entanto, o resultado foi diferente: Flávio Bolsonaro venceu a disputa, com 63,97% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 36,03%.







