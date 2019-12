Duque de Caxias - O projeto Equinovida vai realizar uma festa de Natal, na próxima terça-feira, dia 17, às 10h, para mais de 200 crianças atendidas na unidade, que fica no Parque Ana Dantas, em Xerém. O evento contará com atividades variadas como pula-pula e piscina de bolinhas, além da distribuição de brinquedos com a presença do Papai Noel.

Cavalos são utilizados no tratamento para crianças - Divulgação

O projeto, que tem parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, é o primeiro Centro de Equoterapia e Reabilitação para crianças com necessidades especiais do município de Duque de Caxias. O espaço foi inaugurado em 25 de junho de 2007, pela Prefeitura em parceria com o Parque Ana Dantas, e atende crianças de até 13 anos de idade, oferecendo serviços de equoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia, pré-esportivo, assistência social e fonoaudiologia.



“Teremos um dia muito feliz. Esperamos as crianças com muito carinho no próximo dia 17. Trabalhamos o ano inteiro com muito amor. Com relação à fonoaudiologia, trabalhamos a fala das crianças quando elas estão com os cavalos. Nossas atividades são feitas ao ar livre e é nesse ambiente que estimulamos a audição”, exemplificou a fonoaudióloga Marcele da Silva de Aquino.

Iniciativa é pioneira em Duque de Caxias - Divulgação Muito feliz com os resultados da terapia na vida da filha de 12 anos, Bruna Souto, Maria Helena Souto, declarou que desde os três anos de idade a menina interage com os animais e vive experiências maravilhosas.

“Minha filha já fez vários tipos de tratamento, mas a equoterapia foi a que ela se identificou mais. Ela teve uma melhora muito grande na parte da coordenação motora. Agora, esperamos para comemorar na festa”, contou Maria Helena.