Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias vai celebrar um ano de funcionamento

Duque de Caxias - Inaugurado em dezembro do ano passado, o lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro realizará a solenidade de comemoração do primeiro ano de inauguração da unidade, na próxima terça-feira, dia 17. Durante o evento será entregue o alamar aos alunos que se destacaram no terceiro trimestre de 2019. A unidade de ensino fica situada na rua Piracicaba, s/nº, bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias.

Colégio da Polícia Militar funciona no bairro do Jardim Gramacho - Divulgação

Foram convidados para a solenidade no lll CPM/ERJ, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o secretário Estadual de Educação, Pedro Fernandes, o senador, Flávio Bolsonaro, o comandante do15º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Mello, o deputado federal Gutemberg Reis, o deputado estadual, Rosenverg Reis e o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

Quem ainda deseja fazer parte desta instituição de ensino, deve se inscrever até esta quinta-feira, 12, através do site da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O edital para o processo de seleção e

classificação de candidatos à matrícula no Colégio da Polícia Militar (III CPM/RJ) – Campus Duque de Caxias para o ano letivo 2020 está oferecendo 45 vagas para livre concorrência, sem nenhum tipo de reservas

De acordo com o edital, para concorrer às vagas disponíveis o candidato deverá cumprir determinados critérios, como ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental até dezembro de 2019 e ter completado dez anos de idade até 31/12/2019, ou ter menos de 13 anos em 01/01/2020. O documento ainda reforça que havendo vagas ociosas, por desistência, estas serão disponibilizadas obedecendo rigorosamente a ordem do sorteio público.